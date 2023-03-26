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Я паркуюсь как чудакОбзор

Как эвакуатор с погруженной машиной три дня мешает жильцам многоэтажки и как паркуется «Мерседес» ННН

Новые факты неправильной парковки на улицах Новосибирска

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Мешает обзору жильцов

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Представляем новый, 322-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Уже трое суток стоит припаркованный эвакуатор с машиной около пешеходного перехода. Холодильная, 17. Полностью загородил зеркало обзора при выезде с территории дома, — жалуется Екатерина (фото выше).

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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— Стоянка на тротуаре на Кавалерийской, — сообщает читательница Маргарита.

Помешал проходу людей

Помешал проходу людей

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— Очередной хам. Улица Промышленная, — пишет Евгений.

Надо потрудиться обойти

Надо потрудиться обойти

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— Пархоменко, 26, напротив Ленинского рынка, — уточняет Николай.

Мешает людям ходить

Мешает людям ходить

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Машина, очевидно, мешает проходить жителям дома.

На тротуаре Красного проспекта

На тротуаре Красного проспекта

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— Красный проспект, 46. Возле входа в Сбербанк, — пишет читатель Сергей.

На тротуаре Вокзальной магистрали

На тротуаре Вокзальной магистрали

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На тротуаре Вокзальной магистрали обнаружили авто с чужестранными номерами.

Машину надо обойти

Машину надо обойти

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— На тротуаре возле шоколадной фабрики по улице Никитина. Совсем совести нет, — недовольна Наталья.

Стоянка под знаками

Стоянка под знаками

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— Вот чудесник как паркуется, — пишут очевидцы, показывая нам два запрещающих знака.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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