Как эвакуатор с погруженной машиной три дня мешает жильцам многоэтажки и как паркуется «Мерседес» ННН

Представляем новый, 322-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Уже трое суток стоит припаркованный эвакуатор с машиной около пешеходного перехода. Холодильная, 17. Полностью загородил зеркало обзора при выезде с территории дома, — жалуется Екатерина (фото выше).
— Стоянка на тротуаре на Кавалерийской, — сообщает читательница Маргарита.
— Очередной хам. Улица Промышленная, — пишет Евгений.
— Пархоменко, 26, напротив Ленинского рынка, — уточняет Николай.
Машина, очевидно, мешает проходить жителям дома.
— Красный проспект, 46. Возле входа в Сбербанк, — пишет читатель Сергей.
На тротуаре Вокзальной магистрали обнаружили авто с чужестранными номерами.
— На тротуаре возле шоколадной фабрики по улице Никитина. Совсем совести нет, — недовольна Наталья.
— Вот чудесник как паркуется, — пишут очевидцы, показывая нам два запрещающих знака.