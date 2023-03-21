Названы сроки ремонта разрушенного асфальта на улице Станиславского

Власти Новосибирска намерены отремонтировать улицу Станиславского, которая начала крошиться после проведенного капитального ремонта, — НГС рассказывал о дефектах. Работы планируют провести до конца весны.
— В осенний период 2022 года зафиксированы разрушения, выкрашивание верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. Станиславского, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
После этого МКУ «УДС» обратился в арбитраж с иском к ООО «Новосибдорстрой». Теперь компания, чтобы исполнить гарантийные обязательства, должна устранить разрушения до 31 мая, сообщили в мэрии.
— Мы в прошлом году ремонт выполняли по гарантии, 15 тысяч квадратных метров. В этом году был акт составлен, может, 18, может, 20 тысяч квадратных метров сделаем. Ремонт будет сплошными картами, не просто выбоины, а прям полосами, сплошными картами. Будем полностью переделывать, конечно, это же у нас в гарантии. До конца мая подрядчик обязуется исправить, — рассказал директор «Новосибдорстроя» Намиг Джаббар Оглы Магамедов.
Также планируется отремонтировать и улицу Титова, где тоже есть дефекты, правда, в меньшем объеме. Там планируется провести комиссионное обследование в течение марта, после чего будут установлены сроки и объемы ремонта.
Напомним, ремонт этих улиц был проведен осенью 2021 года, но уже весной 2022 года, после зимы, появились первые разрушения дорожного полотна — подробнее о стоимости и подрядчике читайте тут.
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