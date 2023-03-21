Названы сроки ремонта разрушенного асфальта на улице Станиславского

После этого МКУ «УДС» обратился в арбитраж с иском к ООО «Новосибдорстрой». Теперь компания, чтобы исполнить гарантийные обязательства, должна устранить разрушения до 31 мая, сообщили в мэрии.

— Мы в прошлом году ремонт выполняли по гарантии, 15 тысяч квадратных метров. В этом году был акт составлен, может, 18, может, 20 тысяч квадратных метров сделаем. Ремонт будет сплошными картами, не просто выбоины, а прям полосами, сплошными картами. Будем полностью переделывать, конечно, это же у нас в гарантии. До конца мая подрядчик обязуется исправить, — рассказал директор «Новосибдорстроя» Намиг Джаббар Оглы Магамедов.