На Станиславского после капремонта весь асфальт рассыпался в крошки — смотрите на «дорогу-щебенку»

Напомним, капитальный ремонт на указанных объектах проводился осенью 2021 года. Весной 2022 года на этих улицах уже появлялись дефекты, но тогда их заделали. Что же мы имеем сейчас, спустя 1,5 года после ремонта? Во-первых, мы имеем жалобы от горожан:

— Вы на улицу Станиславского посмотрите, капитальный ремонт был.

— Площадь Станиславского тоже посыпалась.



— А улица Станиславского после капитального ремонта и зимовки стала намного хуже, чем была до ремонта.

