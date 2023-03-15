На Станиславского после капремонта весь асфальт рассыпался в крошки — смотрите на «дорогу-щебенку»

После выхода статьи о разрушении Димитровского моста в редакцию НГС посыпались тревожные сообщения о дефектах на других дорогах города. В частности горожане пожаловались на плохое состояние магистрального транспортного каркаса левобережья — площадь Маркса — улица Титова — площадь Станиславского — площадь Труда. Что же там произошло после совсем нового капитального ремонта — в нашем материале.
Напомним, капитальный ремонт на указанных объектах проводился осенью 2021 года. Весной
— Вы на улицу Станиславского посмотрите, капитальный ремонт был.
— Площадь Станиславского тоже посыпалась.
— А улица Станиславского после капитального ремонта и зимовки стала намного хуже, чем была до ремонта.
А во-вторых, мы сами убедились, что состояние улиц там действительно плохое. Проезжаем площадь Труда — тут ладно, понятно, что идет стройка 4-го моста, хотя периодически ямки можно было бы и засыпать. Сама же улица Станиславского встречает нас своим крайне пошорканным видом, основная проблема здесь — это так называемое выкрашивание асфальта.
Россыпи мелкой и средней фракции тут повсюду, они лежат на дороге, отлетают из-под колес, скапливаются возле бордюров по краям дороги. Этот мелкий «щебень» можно хоть ведрами набирать себе на дачу, для отсева.
Также мы видим, что повреждения неоднородные — заметны участки, которые еще не рассыпались. Дело в том, что в апреле 2022 года здесь была такая же ситуация, только в более мелких масштабах. И подрядчик начал переделывать, только вот не всю дорогу, а самые проблемные места, заплатками. Теперь разрушилось всё.
— Идет сегрегация, то есть вяжущий битумный материал свои свойства утратил. Каменный материал оказался не сцепленным с телом основного покрытия и начал выкрашиваться. Такие дефекты мы видели не один раз, и в прошлые годы по БКД на некоторых участках такой дефект проявлялся. Безусловно, если подтвердится, это является свидетельством низкого качества именно асфальтобетонного материала. Либо это битумная составляющая, либо по дозировкам было не соблюдено, — объясняет координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
На площади Станиславского вообще почти нет живых мест, но тут и напряженность движения на круге, и износ полотна выше.
На улице Титова состояние дорожного покрытия получше. Выкрашивание асфальта есть, но не такое масштабное. Ближе к площади Маркса этот дефект уменьшается. Но имеются продольные и поперечные трещины в асфальте.
Небольшая деталь — это выделенная полоса, о необходимости которой на Станиславского и Титова в свое время многие горожане высказывались скептически. Спустя 1,5 года мы видим, что полоса не работает — она вся заставлена машинами, которые никто не вывозит. Автобусы и троллейбусы здесь не пройдут.
Напомним, что в апреле 2022 года после зимы жители также жаловались на свежеотремонтированную улицу Станиславского (подробнее о контракте и подрядчике читайте тут), тогда и мэрия как заказчик ремонта признавала дефекты. Только вот непонятно, почему сразу не был выполнен исправляющий ремонт сплошным слоем, а не заплатками.
— Этот дефект однозначно является гарантийным, то есть покрытие не должно вести себя таким образом. И при наступлении благоприятного периода дефект должен устраняться сплошным слоем, — уточняет Александр Стефанов.
НГС отправил в мэрию Новосибирска вопросы о том, когда будет выполнен новый ремонт на указанных объектах и в каком объеме. Ответ мы вам сообщим.
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