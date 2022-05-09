На Станиславского перестелили полосками асфальт, который прежде рассыпался в крошки — как он выглядит сейчас

На улице Станиславского в Новосибирске провели гарантийный ремонт после того, как асфальт, уложенный осенью прошлого года, начал серьезно выкрашиваться. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко в начале апреля обследовал улицу Станиславского, которую отремонтировали полгода назад. Во время объезда он обнаружил ряд дефектов. Тогда городские власти уточняли, что подрядчик признал дефект и обязался устранить его за свой счет.



— Это выкрашивание асфальта идет, верхнего слоя, тонкослоя. 3-сантиметровый асфальт, тонкослой называется, вот у него выкрашивание идет. Некачественный асфальт купили у поставщика, — так объяснял НГС причины дефекта Намиг Джаббар оглы Магамедов, руководитель компании-подрядчика «Новосибдорстрой».