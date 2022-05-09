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На Станиславского перестелили полосками асфальт, который прежде рассыпался в крошки — как он выглядит сейчас

Переделали не всю улицу, а выборочно участки

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Подрядчик сделал ремонт за свой счет

Подрядчик сделал ремонт за свой счет

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На улице Станиславского в Новосибирске провели гарантийный ремонт после того, как асфальт, уложенный осенью прошлого года, начал серьезно выкрашиваться. Об этом НГС сообщили в мэрии Новосибирска.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко в начале апреля обследовал улицу Станиславского, которую отремонтировали полгода назад. Во время объезда он обнаружил ряд дефектов. Тогда городские власти уточняли, что подрядчик признал дефект и обязался устранить его за свой счет.

— Это выкрашивание асфальта идет, верхнего слоя, тонкослоя. 3-сантиметровый асфальт, тонкослой называется, вот у него выкрашивание идет. Некачественный асфальт купили у поставщика, — так объяснял НГС причины дефекта Намиг Джаббар оглы Магамедов, руководитель компании-подрядчика «Новосибдорстрой».

Работы на улице Станиславского по контракту стоимостью 135 миллионов рублей выполняла компания ООО «Новосибдорстрой», директором и учредителем которой является предприниматель Намиг Джаббар оглы Магамедов. У компании 64 госконтракта на сумму 1,4 миллиарда рублей, в 2020 году выручка — 228,3 миллиона, чистая прибыль — 8,9 миллиона.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично побывал на объекте и увидел, что переделали не всю улицу, а выборочно участки

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично побывал на объекте и увидел, что переделали не всю улицу, а выборочно участки

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На фото мы можем видеть черные полосы свежего асфальта и серый прошлогодний слой

На фото мы можем видеть черные полосы свежего асфальта и серый прошлогодний слой

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— На данной дороге выполнили ремонт картами, по участкам с явными дефектами. Учитывая значительный объем разрушений на начальном этапе эксплуатации, безусловно, сохраняется риск того, что разрушения будут продолжаться. Вновь отремонтированная дорога — и уже вся в ремонтных картах не добавляет ни «вида», ни надежности, поскольку каждый технологический стык — это потенциально слабый участок с вероятным развитием характерных дефектов, — прокомментировал ремонт Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.

На текущий момент, по наблюдениям авторедактора НГС, в целом значительного выкрашивания полотна на дороге нет. Так же нанесены разметка полос и зебры пешеходных переходов

На текущий момент, по наблюдениям авторедактора НГС, в целом значительного выкрашивания полотна на дороге нет. Так же нанесены разметка полос и зебры пешеходных переходов

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Почитайте еще, как НГС проверил улицу Ленина, где асфальт «клали в снег» — что осталось после зимы.

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