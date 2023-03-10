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Тема дняБизнес в аквапарке сдают за 10 миллионов
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В Новосибирском метрополитене снова пустили на линию пятивагонные составы

Сотрудников учат работать с такими поездами

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Поезда из пяти вагонов выпускают на линию, когда есть техническая возможность

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В Новосибирском метрополитене снова начали курсировать пятивагонные составы. Их выпускают на линию в час пик.

— Пятивагонные составы в Новосибирском метрополитене формируются и эксплуатируются по мере технической возможности с учетом обслуживания и ремонта вагонов. Цель — продолжение наработки необходимого опыта для эксплуатации пятивагонных составов, — пояснили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Сейчас также идет обучение машинистов и обслуживающего персонала работе с такими составами.

Пятивагонные составы выходили на линию в Новосибирске с августа по декабрь в часы пик. Они курсировали на Ленинской линии. В январе такие составы убрали с линии, потому что для продолжения работы было недостаточно ресурсов.

Накануне стало известно, что суд постановил взыска с подрядчика строительства станции метро «Спортивная» 13,5 миллиона рублей за срыв сроков ввода в эксплуатацию. Пока решение не вступило в законную силу.

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