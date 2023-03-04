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Четыре пригородных поезда меняют расписание из-за новых остановок в НСО

Корректировки начнут действовать с 6 марта

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Корректировка во времени составит 1–2 минуты

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В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание движения 4 пригородных электричек. Корректировка во времени составит 1–2 минуты и связана с введением двух дополнительных остановок на платформе Рямок и станции Кожурла/ Об этом сообщили в компании АО «Экспресс-пригород».

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

  • № 7141 Новосибирск — Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), отправление с остановочной платформы Рямок в 15:17, отправление со станции Кожурла в 17:08, отправление со станции Барабинск в 17:38 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Татарская в 19:51 (по расписанию);
  • № 7142 Татарская — Новосибирск, отправление со станции Татарская в 08:22 (на 2 минуты позже), отправление со станции Барабинск в 10:31 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Кожурла в 11:01, отправление с остановочной платформы Рямок в 12:47, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:38 (по расписанию);
  • № 6310 Каргат — Новосибирск, отправление со станции Каргат в 14:58 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:53 (на 1 минуту позже);
  • № 7134 Барабинск — Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 17:38 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:22 (по расписанию).

Ранее из Новосибирска запустили электричку в Татарск. Она курсирует ежедневно, время в пути составляет около шести с половиной часов.

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