Рейс из Стамбула в Новосибирск задерживается — насколько его перенесли

Рейс авиакомпании S7 из Стамбула в Новосибирск задерживается на два часа. В расписании указано, что самолет должен был приземлиться в 21:25, но время прилета перенесли.
Информация о задержке рейса появилась на сайте аэропорта Толмачево, по информации онлайн-табло, самолет прилетит сегодня ночью в 23:31. Задержка составит 2 часа.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево и авиакомпании S7. На момент публикации комментарий получить не удалось.
— В крупных туристических городах не было каких-либо разрушений, повреждений. Аэропорты как работали, так и работают, — ранее сообщил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии.
Вчера, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение. Толчки оказались настолько сильными, что затронули сразу шесть регионов страны. Магнитуда составила 7,8 из 10, власти объявили тревогу самого высокого уровня и обратились за международной помощью.
Наиболее страшные разрушения зафиксировали в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. В турецкой провинции Ханай после землетрясения произошел взрыв на газопроводе.
Всё, что известно о землетрясении в Турции, мы собираем в этом сюжете.
9 февраля состоится открытие нового терминала аэропорта Толмачево, разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдали. По данным источника НГС, президент России Владимир Путин проведет телемост.