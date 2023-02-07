Рейс из Стамбула в Новосибирск задерживается — насколько его перенесли

Рейс авиакомпании S7 из Стамбула в Новосибирск задерживается на два часа. В расписании указано, что самолет должен был приземлиться в 21:25, но время прилета перенесли.

Информация о задержке рейса появилась на сайте аэропорта Толмачево, по информации онлайн-табло, самолет прилетит сегодня ночью в 23:31. Задержка составит 2 часа.