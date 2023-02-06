Почти тысяча погибших, сотни обрушенных домов. Что известно о мощном землетрясении в Турции: онлайн-трансляция

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Сотрудники АФАДа (аналога МЧС в Турции. — Прим. ред.) только что спасли из-под завалов четырех детей в провинции Хатай — она находится рядом с сирийской границей. Трехэтажное здание сложилось от подземных толчков как карточный домик, а малыши остались в живых лишь благодаря тому, что оказались в «треугольнике жизни» — так называют пространства, когда человек не попадает под завалы из обломков.
Во время спасательных работ сотрудники АФАДа и находящиеся рядом горожане не смогли сдержать слёз.
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Россияне в соцсетях устроили перекличку и объявили сбор помощи для пострадавших от землетрясения. Напомним, сейчас в этой части Турции довольно холодно, ночью столбики термометров опускаются до нуля, в некоторых районах лежит снег.
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Рассказы очевидцев
Елена, живущая в Анталье, рассказала, что почти не заметила землетрясение — в шкафу немного позвенела посуда. В городе, по ее словам, нет паники. Это уже не первое землетрясение, которое она переживает.
— Сочувствую всей Турции, жалко людей. Мне с утра начали все звонить, поначитывались новостей, а не знают, в каких городах [произошло] — пишут: «Что у вас там как, вы живы?». я говорю: «Вы в списке где-то видели Анталью?» Поэтому я в очередной раз говорю: «Слава богу, что мы не живем возле моря». Потому что в прошлом году, когда было землетрясение, те, кто в Коньяалты и Лара, там дома растрескались пополам.
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Разбор завалов первого землетрясения в Газиантепе.
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Землетрясения в России
Волна землетрясений прокатилась по всему Кавказу: в Осетии и Чечне чувствуются толчки.
— На территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка, — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН. — Есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу: в Грузии произошли, в Южной Осетии есть, и в Чеченской республике, и в Северной Осетии.
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Еще одна высотка рухнула в Турции на глазах очевидцев. На видео — город Шанлыурфа.
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Отменили занятия в школах
Помощник президента Турции Фуат Октай заявил о том, что в пострадавших от землетрясения провинциях будут на 2 недели отменены занятия в школах.
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Землетрясение не затронуло туристические направления в Турции. Все рейсы российских и турецких авиакомпаний выполняются в соответствии с расписанием.
— Сейчас в большей степени это Стамбул и Анталья, оттуда мы не получаем никаких вопросов от туристов, — рассказал «Москва 24» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
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Катастрофические разрушения в турецком городе Газиантеп.
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— Минздрав России готов направить специалистов в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим, если будут соответствующие запросы, — заявил РИА Новости помощник министра.
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В Турции до дальнейшего уведомления приостановили проведение всех спортивных мероприятий.
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Разрушения в турецком городе Кахраманмараш, недалеко от которого произошло первое землетрясение.
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Землетрясение добралось и до Армении, сообщают местные спасатели. Ереван почувствовал толчки силой 3 балла, в Гюмри — 3–4 балла.
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А вот так сейчас на побережье одного из турецких курортов: местные жители и туристы с криками убегают от огромных волн, которые затапливают пляж.
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Еще одно жуткое видео последствий землетрясения в Турции: жилой дом обрушился буквально за считаные секунды.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и Мария Захарова сейчас находятся с деловым визитом в столице Ирака Багдаде.
— Дневное землетрясение в Багдаде вывело из равновесия тяжелые люстры в административных зданиях, — написала Мария Захарова в своем канале.
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Новое землетрясение ощущалось и в грузинском Батуми.
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Жуткие кадры из турецкого Диярбакыре: местные жители и журналисты убегают от падающего здания в прямом эфире телеканала.
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Еще один подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в Турции в 77 км от города Кахраманмараш, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Глава союза туриндустрии рассказал, какой эффект произвела катастрофа в Турции на российских туристов и пора ли сдавать билеты тем, кто уже туда купил путевку.
— Турция сейчас входит в тройку самых востребованных направлений для отдыха среди наших соотечественников, — рассказал MSK1.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. — Я говорю «сейчас», потому что на дворе зимний сезон, а в летнее время Турция, пожалуй, занимает среди россиян первое место.
Что еще эксперт рассказал о реакции российских туристов на землетрясения в Турции, читайте в нашем материале.
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После нового землетрясения в прямом эфире телевидения турецкого Диярбакыра (город на юго-востоке страны) обрушилось здание.
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Посольство в Анкаре, МВД и Минобороны Азербайджана и Израиль выразили соболезнования Турции. В МЧС Азербайджана сообщили, что персонал МЧС и армия будут направлены на помощь Турции.
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Новое землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции в 13:24 по московскому времени, сообщают сейсмологи.
- Мощный афтершок (повторный сейсмический толчок после основного землетрясения - Прим.ред.), - передает корреспондент MSK1.RU.
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Сирийские СМИ утверждают, что среди погибших оказалась сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса Насуб Арнус. По их данным, вместе с сестрой премьера погибли несколько ее детей и внуков.
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Обрушение многоэтажки в турецком Диярбакыре.
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Кадры с падающими многоэтажными домами и кричащими на фоне людьми облетели весь мир. Как выглядят сейчас наиболее пострадавшие города — смотрите в видеосюжете.
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с последствиями мощного землетрясения в Турции. Россия готова оказать необходимую помощь для ликвидации последствий землетрясения.
— Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране, — говорится в официальной телеграмме Путина. — Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии. Готовы оказать необходимую помощь в этой связи.
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Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус погибла при обрушении здания в городе Хама, сообщает газета Al-Watan.
Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 326, более 1 тысячи человек пострадали.
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Подземные толчки ощущались в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе, Трабзоне, Анталье и Анкаре, а также в Сирии и Ливане.
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Жертв стало больше
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил новые данные о пострадавших в результате землетрясения: 912 человек погибли, ранены — 5385.
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Последствия землетрясения ощутили даже в Италии: Служба гражданской обороны объявила об опасности возникновения цунами на юге страны в связи с землетрясением, но позднее глава ведомства Фабрицио Курчо заявил, что угроза миновала. По его словам, предупреждение касалось южных регионов страны — прежде всего, приморских районов Сицилии, Калабрии и Апулии.
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Самый высокий уровень тревоги
Землетрясение произошло в 04:17 по московскому времени в районе Пазарджыка и Кахраманмараша на глубине 7 километров. Магнитуда составила 7,8 (из 10) в Кахраманмараше, в Пазарджыке — 7,4. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня (самый высокий уровень) и обратились за международной помощью.
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Мощное землетрясение произошло сразу в шести регионах Турции. Как сообщает издание Sözcü, толчки оказались настолько сильными, что их почувствовали на Северном Кипре, в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). На месте обрушения работают медики и спасатели.
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Количество пострадавших в Сирии
В соседней Сирии жертвами стихийного бедствия стали 237 человек, еще 639 получили ранения, сообщил Минздрав республики в Facebook* (деятельность организации запрещена на территории РФ).
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Количество пострадавших в Турции
Землетрясение на юге Турции унесло жизни 284 человек, сообщает вице-президент Фуат Октай. Еще 2383 человека ранены. Свыше 1700 домов обрушилось.
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