Почти тысяча погибших, сотни обрушенных домов. Что известно о мощном землетрясении в Турции: онлайн-трансляция

Около 4 утра по московскому времени сразу в шести регионах Турции прогремело мощное землетрясение. По данным издания Sözcü, толчки оказались настолько сильными, что их почувствовали на Северном Кипре, в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия).

В этой онлайн-трансляции MSK1.RU мы собираем всё, что известно о ЧП и его последствиях.