Владимир Путин откроет новый терминал аэропорта Толмачево

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в открытии новых аэропортов страны. Об этом сообщает издание «Вести».
— 100-летие отмечает российская гражданская авиация. Президент встретится с представителями отрасли, будет участвовать в торжественном вечере по случаю праздника и по телемосту откроет новые аэропорты, — указано в сообщении.
По данным источника НГС, президент проведет по телемосту, в частности, открытие нового терминала аэропорта Толмачево, разрешение на ввод в эксплуатацию которого выдали несколько дней назад. В пресс-службе Росавиации сообщали, что обновленный аэровокзал примет своих первых пассажиров 9 февраля, в день 100-летия отечественной гражданской авиации.
НГС направил запрос в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой подтвердить информацию.
Завершить строительство терминала планировали в 2022 году в рамках первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса, но дату перенесли. Второй этап проекта планируют выполнить к 2025 году.