freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 70.38
eur 76.73
Тема дняПропавшую сибирячку нашли мертвой
Все новости
Все новости

Владимир Путин откроет новый терминал аэропорта Толмачево

Мероприятие пройдет в формате телемоста

2 194

Аэровокзал примет своих первых пассажиров 9 февраля

Поделиться

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в открытии новых аэропортов страны. Об этом сообщает издание «Вести».

— 100-летие отмечает российская гражданская авиация. Президент встретится с представителями отрасли, будет участвовать в торжественном вечере по случаю праздника и по телемосту откроет новые аэропорты, — указано в сообщении.

По данным источника НГС, президент проведет по телемосту, в частности, открытие нового терминала аэропорта Толмачево, разрешение на ввод в эксплуатацию которого выдали несколько дней назад. В пресс-службе Росавиации сообщали, что обновленный аэровокзал примет своих первых пассажиров 9 февраля, в день 100-летия отечественной гражданской авиации.

НГС направил запрос в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой подтвердить информацию.

Завершить строительство терминала планировали в 2022 году в рамках первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса, но дату перенесли. Второй этап проекта планируют выполнить к 2025 году.

Владимир ПутинАэропортТелемост
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter