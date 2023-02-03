Росавиация выдала разрешение на ввод нового терминала новосибирского аэропорта Толмачево

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта Толмачево в Новосибирске.
— В день 100-летия отечественной гражданской авиации, 9 февраля 2023 года, обновленный аэровокзал примет своих первых пассажиров, — говорится на сайте Росавиации.
После открытия терминала Толмачево станет крупнейшим в России региональным аэропортом. Площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров, его оснастили шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. По данным Росавиации, пассажиропоток за один час составит 1844 человек.
Напомним, подрядчика для строительства нового комплекса нашли в августе 2020 года, им стала турецкая компания ООО «АНТ ЯПЫ».
ООО «Ант Япы» — часть международного холдинга «Ант Япы Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети». Это крупнейшая турецкая девелоперская и генподрядная компания, которая специализируется на проектировании и строительстве объектов гражданского промышленного назначения. Входит в топ-100 крупнейших мировых подрядчиков. В России компания построила терминал Т-2 аэропорта Домодедово, часть зданий Москва-Сити и гостиничный комплекс для Олимпийских игр 2014 года.
Завершить строительство терминала планировали в 2022 году в рамках первого этапа реконструкции аэровокзального комплекса, но дату перенесли. Второй этап проекта планируют выполнить к 2025 году.
Ранее журналисты НГС посетили строительство аэропорта и узнали, как проходило возведение нового терминала.