«За телефон в руках нужно штрафовать»: что думают новосибирцы о штрафах за непристегнутый ремень

Жителей Новосибирска возмутила новость о штрафах за отсутствие ремня безопасности, которые будут выписывать с помощью камер фотофиксации. Читатели НГС уверены, что лучше штрафовать водителей за телефоны в руках. Мы собрали самые интересные отзывы горожан по резонансной теме.
Напомним, что автомобилисты начали получать штрафы за непристегнутый ремень водителя и за перевозку пассажира без ремня безопасности. Только теперь нарушение начали фиксировать камеры. Размер наказания для нарушителей составит 1000 рублей.
Ждут штрафы за разговоры и нечищеные дороги
Многие уверены, что штрафы должны выписывать не за ремень безопасности, а за использование мобильного телефона за рулем и за неубранные дороги.
— Ремни — это всё ерунда. Когда камеры начнут отслеживать водителей, болтающих по телефону во время движения, а уж тем более пишущих сообщения, тогда аварийность точно уменьшится, по крайней мере на
— Еще за телефон в руках нужно штрафовать. Порядка на дорогах больше будет, — считает читатель Бонифаций 1-й.
— А когда начнут штрафовать и сажать за неубранные дороги, ледовые наросты и жуткие колеи, которые мешают движению, создают аварийную обстановку на дорогах? — возмущается новосибирец.
— На все пешеходные переходы нужны камеры. Перейти дорогу в городе невозможно стало без угрозы жизни и здоровью, — написал горожанин.
Поддерживают штрафы за непристегнутый ремень
Читателей, которые поддерживают штрафы за ремень, оказалось меньше:
— Ну наконец-то. А то как еще этих «я самый умный» заставить пристегнуться и не летать по салону.
— Ну ничего себе, хоть что-то по закону умеют делать! Молодцы, первая позитивная новость!
Назвали минусы фиксации нарушения с помощью камер
Другие комментаторы считают, что камеры не смогут определить, пристегнут ли человек.
— По-моему, кто-то говорил, что камеры фиксируют только черные ремни, а если ремни в цвет салона, то камеры не видят, что люди пристегнуты, — написал читатель.
— Надо будет всю одежду заказать, чтобы были нарисованы типа ремни безопасности на мне.
— Срочно нужна футболка с нарисованным ремнем.
— Скоро камеры будут штрафовать за моргание во время движения, распознавая это как движение с закрытыми глазами, создание условий, небезопасных для дорожного движения, и нарушение условий отдыха и сна водителя.
Читатель под ником Михаил заявил, что пристегиваться он не будет из-за личных соображений, после инцидента, когда чуть не погиб из-за ремня безопасности.
— Я знаю, почему я не пристегиваюсь и не буду этого делать. Это вопрос именно безопасности. После того как чуть не сгорел из-за сработавшего ремня, — уверен Михаил.
НГС направил запрос в региональный Минтранс, чтобы узнать, где именно установлены камеры, которые фиксируют данное нарушение.
С 31 января изменили адреса выдачи разрешений на возврат транспортных средств со штрафстоянки за нарушение ПДД.