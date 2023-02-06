«За телефон в руках нужно штрафовать»: что думают новосибирцы о штрафах за непристегнутый ремень

— Еще за телефон в руках нужно штрафовать. Порядка на дорогах больше будет, — считает читатель Бонифаций 1-й.

— А когда начнут штрафовать и сажать за неубранные дороги, ледовые наросты и жуткие колеи, которые мешают движению, создают аварийную обстановку на дорогах? — возмущается новосибирец.

— На все пешеходные переходы нужны камеры. Перейти дорогу в городе невозможно стало без угрозы жизни и здоровью, — написал горожанин.



Поддерживают штрафы за непристегнутый ремень

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