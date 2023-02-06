freedom
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 70.38
eur 76.73
Тема дняДетский сад решили закрыть на ремонт крыши
Все новости
Все новости

«За телефон в руках нужно штрафовать»: что думают новосибирцы о штрафах за непристегнутый ремень

Горожане предлагают покупать футболки с имитацией ремня, чтобы избежать наказания

358

Читатели НГС уверены, что штрафовать необходимо за телефон в руках и нечищеные дороги

Поделиться

Жителей Новосибирска возмутила новость о штрафах за отсутствие ремня безопасности, которые будут выписывать с помощью камер фотофиксации. Читатели НГС уверены, что лучше штрафовать водителей за телефоны в руках. Мы собрали самые интересные отзывы горожан по резонансной теме.

Напомним, что автомобилисты начали получать штрафы за непристегнутый ремень водителя и за перевозку пассажира без ремня безопасности. Только теперь нарушение начали фиксировать камеры. Размер наказания для нарушителей составит 1000 рублей.

Ждут штрафы за разговоры и нечищеные дороги

Многие уверены, что штрафы должны выписывать не за ремень безопасности, а за использование мобильного телефона за рулем и за неубранные дороги.

— Ремни — это всё ерунда. Когда камеры начнут отслеживать водителей, болтающих по телефону во время движения, а уж тем более пишущих сообщения, тогда аварийность точно уменьшится, по крайней мере на 50 %, — написал читатель под ником Октавиан Август.

— Еще за телефон в руках нужно штрафовать. Порядка на дорогах больше будет, — считает читатель Бонифаций 1-й.

— А когда начнут штрафовать и сажать за неубранные дороги, ледовые наросты и жуткие колеи, которые мешают движению, создают аварийную обстановку на дорогах? — возмущается новосибирец.

— На все пешеходные переходы нужны камеры. Перейти дорогу в городе невозможно стало без угрозы жизни и здоровью, — написал горожанин.

Поддерживают штрафы за непристегнутый ремень

Читателей, которые поддерживают штрафы за ремень, оказалось меньше:

— Ну наконец-то. А то как еще этих «я самый умный» заставить пристегнуться и не летать по салону.

— Ну ничего себе, хоть что-то по закону умеют делать! Молодцы, первая позитивная новость!

Назвали минусы фиксации нарушения с помощью камер

Другие комментаторы считают, что камеры не смогут определить, пристегнут ли человек.

— По-моему, кто-то говорил, что камеры фиксируют только черные ремни, а если ремни в цвет салона, то камеры не видят, что люди пристегнуты, — написал читатель.

— Надо будет всю одежду заказать, чтобы были нарисованы типа ремни безопасности на мне.

— Срочно нужна футболка с нарисованным ремнем.

— Скоро камеры будут штрафовать за моргание во время движения, распознавая это как движение с закрытыми глазами, создание условий, небезопасных для дорожного движения, и нарушение условий отдыха и сна водителя.

Читатель под ником Михаил заявил, что пристегиваться он не будет из-за личных соображений, после инцидента, когда чуть не погиб из-за ремня безопасности.

— Я знаю, почему я не пристегиваюсь и не буду этого делать. Это вопрос именно безопасности. После того как чуть не сгорел из-за сработавшего ремня, — уверен Михаил.

НГС направил запрос в региональный Минтранс, чтобы узнать, где именно установлены камеры, которые фиксируют данное нарушение.

С 31 января изменили адреса выдачи разрешений на возврат транспортных средств со штрафстоянки за нарушение ПДД.

По теме

ГИБДДКамерыКомментарииРемень безопасностиШтраф
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter