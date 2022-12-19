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Около строящегося ЛДС поставили остановку — название для нее еще не придумано

Также неизвестно, какие маршруты пустят до ледовой арены

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Остановку заметили в выходные

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Около строящего ЛДС на левом берегу Новосибирска поставили остановочный павильон.

Остановку поставили с обеих сторон дороги у нового ЛДС. Пока на павильонах нет официального названия — на них написано только слово остановка.

Еще неизвестно, какой транспорт будет ходить сюда

Еще неизвестно, какой транспорт будет ходить сюда

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НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить, какое у остановки будет название, когда там пойдет транспорт, и какие маршруты будут ходить.

Дорога к ЛДС сейчас работает во временном режиме. Это случилось из-за уголовного дела, которое завели на главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика. Его обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. По версии следствия, Александр Мысик нанес многомиллионный ущерб. Директора компании отправили в СИЗО до 15 января. Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь. НГС решил проверить те самые дороги возле Ледового дворца. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.

ЛДСМаршрутМэрия Новосибирска
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