Около строящегося ЛДС поставили остановку — название для нее еще не придумано

Около строящего ЛДС на левом берегу Новосибирска поставили остановочный павильон.
Остановку поставили с обеих сторон дороги у нового ЛДС. Пока на павильонах нет официального названия — на них написано только слово остановка.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить, какое у остановки будет название, когда там пойдет транспорт, и какие маршруты будут ходить.
Дорога к ЛДС сейчас работает во временном режиме. Это случилось из-за уголовного дела, которое завели на главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика. Его обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. По версии следствия, Александр Мысик нанес многомиллионный ущерб. Директора компании отправили в СИЗО до 15 января. Все подробности громкого уголовного дела можно прочитать здесь. НГС решил проверить те самые дороги возле Ледового дворца. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу.