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Инфографика

В Новосибирске повышают стоимость проезда на городском транспорте. А как в других городах? Смотрим инфографику

Дороже всего поездки обходятся жителям Омска

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Пока стоимость проезда в Новосибирске ниже, чем в большинстве сибирских городов

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В конце декабря проезд на городском транспорте в Новосибирске подорожает до 30 рублей. Увеличение тарифа в мэрии объяснили ростом расходов на содержание транспорта. Таким образом цену билета хотят приблизить к себестоимости поездки.

В пресс-релизе мэрии о повышении тарифа было указано, что сейчас цена проезда в трамвае, троллейбусе и автобусе (25 и 26 рублей) ниже, чем в большинстве сибирских городов.

Мы собрали информацию о том, сколько стоит проезд на муниципальном транспорте в разных городах Сибири, в одной картинке.

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Кроме того, с 15 декабря в городе может подорожать проезд в метро. С 27 рублей возможно увеличение до 30 рублей. В прошлом году новые тарифы на метро в Новосибирске тоже приняли с 15 декабря. Стоимость проезда увеличилась с 26 до 27 рублей. О возможном повышении тарифов на общественный транспорт в декабре ранее сообщали источники НГС.

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