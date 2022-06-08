Где в Новосибирске из-за трамваев страдают пассажиры автобусов и маршруток. И почему это произошло
В пробках стоят не только автомобилисты, но и тысячи пассажиров автобусов, троллейбусов и маршруток
Еще в мае в Новосибирске открылось движение по улице Писарева, где длительное время шел ремонт труб, а потом укладка асфальта — из-за этого на Красном проспекте наблюдались серьезные заторы. Но Писарева-то открылась, а пробки на Красном никуда не исчезли — проспект регулярно стоит по вечерам в сторону площади Калинина, стоит и кольцо на самой площади. А еще стоит улица Волочаевская, которую все никак не могут доделать. В чем же причина — дорожную ситуацию анализировал авторедактор НГС Дмитрий Косенко вместе с экспертами.
Для начала обозначим суть проблемы на примере отдельно взятых дорожных участков в Новосибирске — в пробках стоят не только автомобилисты, но и тысячи пассажиров автобусов, троллейбусов и маршруток. И вот как раз их права ущемлены больше всего — автовладелец сидит себе тихонько в салоне с кондиционером да песни по радио слушает, а пассажиры изнывают, стоя на ногах в забитом транспорте.
В чем же причина коллапса на площади Калинина? А вот в чем — трамвайная платформа, построенная на съезде с площади Калинина на улицу Дуси Ковальчук с правым поворотом (в сторону Сухого Лога), сузила этот съезд (отъела часть дороги). Ранее, без платформы машины могли уходить с площади в 3 полноценных ряда, а теперь только в 2. А если сразу после светофора стоят припаркованные машины (несмотря на запрещающий знак), то движение сужается чуть ли не до 1 полосы.
В итоге автомобили скапливаются на кольце площади, не успевают в зеленую фазу светофора освободить ее и блокируют дорогу тем, кто на свой зеленый заезжает на площадь с Красного проспекта со стороны центра. Карточный домик рушится, все блокируют дорогу друг другу.
— Появление платформ возле площади Калинина создало сутолоку, появились проблемы при прохождении участка. Автолюбители долго привыкали к искусственному сужению дороги и начинали перестраиваться в соседний ряд, происходили столкновения. Сейчас люди привыкли, но при этом категорически против таких трамвайных платформ, если нет местного уширения дороги. Должно быть уширение дороги, тогда можно делать платформу, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
— На Дуси Ковальчук устройство этих платформ производилось без основного документа, без проекта организации дорожного движения. Действительно, в районе площади Калинина существенно снизилась пропускная способность, две полосы осталось, плюс сужение. В итоге не справляется перекресток и появляются заторные явления, — считает координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
И всё это, все эти тысячи людей, страдающих в автобусах и троллейбусах, — всё это ради того, чтобы трамвай, который ходит раз в час, увез 2,5 человека. Ну ладно не 2,5, а 18 — именно столько пассажиров вы видите на фото в момент посадки в трамвай в вечерний час пик.
То есть с одной стороны у нас 18 пассажиров (ну пусть 20, пусть 50), а с другой стороны тысячи людей в автобусах, троллейбусах и маршрутках. Есть разница? Почему пассажиры трех видов общественного транспорта должны страдать из-за пассажиров другого вида транспорта, да еще и находящихся в подавляющем меньшинстве?
Вообще с этими трамвайными платформами на улице Дуси Ковальчук у властей вышел конфуз, сначала их построили по 1,5 млн рублей за штуку (всего 6 штук), а потом подумали — оказалось, что платформы не соответствуют нормам по сопряжению с пешеходными переходами. В итоге эти платформы не были приняты в эксплуатацию и их как бы не существовало, даже трамваи на них не останавливались. Подробнее о платформах читайте тут.
Позиция мэрии Новосибирска по трамвайным платформам и выделенным путям давно известна — мы развиваем трамвай, улучшаем его привлекательность и повышаем безопасность его пассажиров. Справедливости ради стоит отметить, что трамвай, вероятно, нужен, но не везде. К примеру, он востребован на левом берегу в сторону Затулинки — я лично проводил эксперимент, садился в вагон и видел множество пассажиров. Или 13-й трамвай — там тоже видел много людей. Да и ходят вагоны по этим маршрутам гораздо чаще.
А теперь мы плавно переходим к улице Волочаевской, связанной с площадью Калинина — их, собственно, объединяет один 14-й маршрут трамвая, который идет от площади до Гусинобродского шоссе. Сколько же вагонов находится на всей линии в вечерний час пик? 13 вагонов против десятков автобусов и маршруток.
И ради 13 вагонов на Волочаевской после ремонта сделаны выделенные рельсы, что отъело у другого транспорта одну полосу и поставило Волочаевскую, а заодно и проспект Дзержинского в заторы бордового цвета.
Эксперты считают, что прежде чем проводить дорожные эксперименты, нужно более тщательно рассчитывать потоки транспорта и последствия для всех участников движения, а не делать проект для галочки.
— Хочется в очередной раз сказать «тренируйтесь на кошках», но тренируются пока на новосибирцах. На Волочаевской полосу одну ликвидировали и невозможен объезд в случае аварийной ситуации специальных машин скорой, пожарных и прочее. Любые схемы дорожного движения должны приниматься на основании расчетов, проектов, это регламентировано 4
Ну а пока пассажиры автобусов и маршруток пусть постоят в пробках и пострадают, авось наступят лучшие и для них времена.
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