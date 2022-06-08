Где в Новосибирске из-за трамваев страдают пассажиры автобусов и маршруток. И почему это произошло

В итоге автомобили скапливаются на кольце площади, не успевают в зеленую фазу светофора освободить ее и блокируют дорогу тем, кто на свой зеленый заезжает на площадь с Красного проспекта со стороны центра. Карточный домик рушится, все блокируют дорогу друг другу.



— Появление платформ возле площади Калинина создало сутолоку, появились проблемы при прохождении участка. Автолюбители долго привыкали к искусственному сужению дороги и начинали перестраиваться в соседний ряд, происходили столкновения. Сейчас люди привыкли, но при этом категорически против таких трамвайных платформ, если нет местного уширения дороги. Должно быть уширение дороги, тогда можно делать платформу, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.