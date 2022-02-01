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Еще в одной новосибирской маршрутке подняли цену на проезд

Стоимость поездки выросла до 30 рублей

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Теперь одна поездка стоит 30 рублей

Теперь одна поездка стоит 30 рублей

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С 1 февраля в Новосибирске проезд в маршрутном такси № 34 стал стоить 30 рублей. Об этом сообщает ЦУГАЭТ.

— Устанавливается тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 30 рублей по маршруту маршрутного такси № 34 «Автопорт "Калининский"» — «Вокзал Новосибирск-Главный», — сказано в официальном сообщении.

Также с 24 января с 25 до 30 рублей подорожал проезд в маршрутке № 28 («ПКиО "Заельцовский"» — «Диагностический центр»). С 3 февраля с 30 до 35 рублей поднимут цену на проезд в маршрутке № 51 («Автопорт "Калининский"» — «Вокзал Новосибирск-Главный»).

По словам перевозчиков, главные причины повышения тарифа — подорожание бензина и запчастей.

В конце декабря подорожали сразу несколько маршруток. В некоторых маршрутках тариф вырос до 40 рублей. С 15 декабря подорожал проезд в автобусах, метро, троллейбусах и трамваях. С 1 января подорожал проезд в электричках.

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