Еще в одной новосибирской маршрутке подняли цену на проезд

С 1 февраля в Новосибирске проезд в маршрутном такси
— Устанавливается тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 30 рублей по маршруту маршрутного такси
Также с 24 января с 25 до 30 рублей подорожал проезд в маршрутке
По словам перевозчиков, главные причины повышения тарифа — подорожание бензина и запчастей.
В конце декабря подорожали сразу несколько маршруток. В некоторых маршрутках тариф вырос до 40 рублей. С 15 декабря подорожал проезд в автобусах, метро, троллейбусах и трамваях. С 1 января подорожал проезд в электричках.