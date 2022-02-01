«Денег до сих пор нет»: новосибирец заблокировал выезд техники со стройки четвертого моста из-за долгов

В Новосибирске субподрядчик строительства коллектора для четвертого моста перегородил выезд для техники компании «СоюзДонСтрой». Он объяснил это тем, что с его компанией не рассчитались за выполненные работы.
— Мы работали с февраля 2021 года, до мая они платили, потом перестали. В октябре сказали, что стройка замораживается. Мы выгнали технику, они обещали рассчитаться, денег до сих пор нет. В субботу «СоюзДонСтрой» начал выгонять свою технику. Говорили, что рассчитаются в понедельник. Не рассчитались. Поэтому сегодня приехал, перекрыл ворота, не даю им имущество вывозить, — рассказал директор компании «Бизон 4К» Александр Плуман.
По словам субподрядчика, для стройки на площади Труда он предоставлял тяжелую технику: автокраны, экскаваторы, самосвалы. Александр Плуман заявил, что сейчас долг «СоюзДонСтроя» перед ним составляет
— Я по договору оказываю услуги компании «СоюзДонСтрой», которая является субподрядчиком. Подрядчиком, когда мы производили работы, была компания «ИнБР». А генподрядчик — компания «ВИС». В сентябре «ИнБР» ушла со стройки, и все долги субподрядчикам зависли в воздухе. «ВИС» эти долги, я так понял, не принимает. Получается, люди остались без денег, — рассказал Александр Плуман НГС.
В пресс-службе группы «ВИС» НГС рассказали, что между концессионером и компанией «СоюзДонСтрой» нет прямого договора. Эта фирма — субподрядчик строительства, которого наняло АО «ИнБР», занимавшееся устройством инженерных коммуникаций.
— В связи с ненадлежащим выполнением работ договор подряда с «ИнБР» был расторгнут в конце прошлого года. Объем работ, который входил в договор, сейчас выполняется собственными силами ООО «ПФ "ВИС"» и привлеченными специализированными организациями. Задолженность ООО «ПФ "ВИС"» перед АО «ИнБР» по расторгнутому договору отсутствует. Хозяйственно-правовые отношения «ИнБР» с нанятыми субподрядчиками не являются сферой ответственности группы «ВИС» и относятся к компетенции компаний, заключивших между собой договоры, — сообщил концессионер.
В группе «ВИС» сообщили, что на место вызывали сотрудников Госавтоинспекции. НГС не удалось связаться с представителем компании «СоюзДонСтрой», чтобы получить комментарий о ситуации. Корреспондент направил письменный запрос.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «СоюзДонСтрой» образовано в 2007 году. Чистая прибыль в 2020 году составила 16,3 миллиона рублей. На официальном сайте компании сказано, что она специализируется на бестраншейном строительстве сетей и переходов через искусственные и естественные сооружения.
На момент публикации АО «ИнБР» свой комментарий не предоставило, пообещав сделать это позднее.
Акционерное общество «Индивидуальные Бизнес Решения» («ИнБР») — многопрофильная инжиниринговая компания, оказывающая услуги в области проектирования, поставки материально-технических ресурсов для строительно-монтажных и пусконаладочных работ, технического обслуживания, планово-предупредительного и капитального ремонта по разным направлениям. По информации сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2008 году. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила
Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью
На прошлой неделе в Контрольно-счетной палате Новосибирской области сообщили, что срок строительства четвертого моста продлили на 284 дня. В группе «ВИС» опровергли эту информацию. Губернатор Андрей Травников сообщил, что движение по мосту откроют в декабре 2022 года, при этом часть работ завершат позже.