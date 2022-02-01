«Денег до сих пор нет»: новосибирец заблокировал выезд техники со стройки четвертого моста из-за долгов

В Новосибирске субподрядчик строительства коллектора для четвертого моста перегородил выезд для техники компании «СоюзДонСтрой». Он объяснил это тем, что с его компанией не рассчитались за выполненные работы.

— Мы работали с февраля 2021 года, до мая они платили, потом перестали. В октябре сказали, что стройка замораживается. Мы выгнали технику, они обещали рассчитаться, денег до сих пор нет. В субботу «СоюзДонСтрой» начал выгонять свою технику. Говорили, что рассчитаются в понедельник. Не рассчитались. Поэтому сегодня приехал, перекрыл ворота, не даю им имущество вывозить, — рассказал директор компании «Бизон 4К» Александр Плуман.

