Охота на тачку: как журналист НГС сидел в засаде с налоговой, чтобы забрать машину за долг в 13 млн

В Новосибирске 8 декабря — первый день, когда пришли морозы. Седьмого еще было тепло, около -2, а восьмого ударил холод до -25. Вставать для рейда с налоговой нам нужно было в 5 утра. Час на сборы, час на дорогу, чтобы в 7 утра быть на улице Военной, 9 возле «Ауры». Там нам нужно найти Татьяну, которая работает в недавно открытом Долговом центре Федеральной налоговой службы.



Долговой центр открыли в Новосибирске в августе 2021 года. Создали его, чтобы повысить эффективность взыскания налоговой задолженности. Сотрудники Долгового центра находят информацию о каждом должнике и прорабатывают индивидуальный подход с учетом его поведения.

Татьяна работает в Долговом центре с самого начала. 8 декабря утром она приехала на место встречи раньше всех, вычислила машину Сергея и подперла ее. Поэтому должник не сможет уехать, не разбив машину Татьяны. После этого она встречает судебных приставов, которые вызывают эвакуатор, и остается только ждать. Все собравшиеся, небольшая группа из 5–7 человек, коротко обсуждают мороз и сможет ли эвакуатор забрать машину, которая не очень удачно стоит. Проезд слишком узкий, а рядом — красная машина. Судебные приставы объясняют, что всё будет зависеть от опытности водителя эвакуатора.