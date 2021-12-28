Охота на тачку: как журналист НГС сидел в засаде с налоговой, чтобы забрать машину за долг в 13 млн

Мужчина, назовем его Сергей, так как настоящее имя нам неизвестно, утром в среду с кожаным портфелем направляется к своей белой Suzuki Vitara. Машина не слишком примечательная, портфель довольно потрепан, а сам герой выглядит как обычный мужчина среднего возраста. Но у Сергея есть долг в 13 миллионов рублей, и в какой-то момент это должно было аукнуться. Поэтому в обычную среду, подойдя к своей машине, он видит, что автомобиль его подперли и выехать с парковки он не может. Он зло смотрит на сидящую за рулем девушку. Это Татьяна, она из налоговой службы. К машине тут же подходят судебный пристав и представитель правоохранительных органов и объясняют Сергею, что за его долги Suzuki изымают. Но обо всём по порядку — читайте, как журналисты НГС сидели в засаде вместе с налоговой.
Сбор
В Новосибирске 8 декабря — первый день, когда пришли морозы. Седьмого еще было тепло, около -2, а восьмого ударил холод до -25. Вставать для рейда с налоговой нам нужно было в 5 утра. Час на сборы, час на дорогу, чтобы в 7 утра быть на улице Военной, 9 возле «Ауры». Там нам нужно найти Татьяну, которая работает в недавно открытом Долговом центре Федеральной налоговой службы.
Долговой центр открыли в Новосибирске в августе 2021 года. Создали его, чтобы повысить эффективность взыскания налоговой задолженности. Сотрудники Долгового центра находят информацию о каждом должнике и прорабатывают индивидуальный подход с учетом его поведения.
Татьяна работает в Долговом центре с самого начала. 8 декабря утром она приехала на место встречи раньше всех, вычислила машину Сергея и подперла ее. Поэтому должник не сможет уехать, не разбив машину Татьяны. После этого она встречает судебных приставов, которые вызывают эвакуатор, и остается только ждать. Все собравшиеся, небольшая группа из 5–7 человек, коротко обсуждают мороз и сможет ли эвакуатор забрать машину, которая не очень удачно стоит. Проезд слишком узкий, а рядом — красная машина. Судебные приставы объясняют, что всё будет зависеть от опытности водителя эвакуатора.
Все тонкости работы Долгового центра, а их не так много, вызвался объяснить заместитель начальника отдела по урегулированию задолженностей регионального Управления налоговой службы Олег Зданович. Он рассказал, что Сергей должен по налогам 400 тысяч рублей. Но сумма всех долгов подбирается к 13 миллионам. Мужчина открывал 6–7 юридических лиц, но все закрыл, и по некоторым остались долги.
— Он несколько лет не платит налоги на имущество как индивидуальный предприниматель. Он, правда, закрыл ИП. Там у него сумма задолженности. Там и штрафы ГИБДД Новосибирской области, Красноярского края. Не платит кредитные долги банкам. Коммунальные задолженности, хозяйственные споры, — перечисляет Олег Зданович.
«Группа захвата» замерзает довольно быстро. Кто-то предлагает переместиться в машины, и все поддерживают. В машине Татьяна рассказывает про Сергея еще несколько фактов: у него есть дом в Бердске и две машины (сотрудники налоговой всё еще ограничены законом о неразглашении личной информации).
Suzuki Vitara, которую мы эвакуируем, стоит на auto.ru от 1,7 до 2,2 миллиона рублей. Как нам объясняет Олег Зданович, забрать автомобиль — это крайняя мера для налоговой. Они сначала предупреждают, потом идут в суд. Сергей суды игнорировал, поэтому налоговая получила исполнительный лист и обратилась к судебным приставам. Сотрудники налоговой уверяют, что эвакуация машины — способ очень действенный.
Выход должника
После часа ожидания и ленивых бесед в машине мы замечаем мужчину с кожаным портфелем, который идет к Suzuki. Он останавливается у машины Татьяны, а потом всё-таки разворачивается к белой машине. В это время к нему подходят два судебных пристава. Их машина стоит чуть поодаль. Зато у них есть дубинки, и мы выходим из машины уже со спокойной душой.
Судебный пристав объясняет Сергею, что его машину конфискуют за долги, а он может отправляться на работу пешком. Перед тем, как должник вышел, Татьяна рассказала нам, что судебные приставы могут попросить ключи у Сергея, чтобы загнать машину на эвакуатор, или чтобы должник сам отвез автомобиль на штрафстоянку. Многие соглашаются на последний пункт, потому что опасаются за свою машину. Сергей, к сожалению, не соглашается. Но он хотя бы отгоняет автомобиль к месту, где намного удобнее эвакуировать.
Когда Сергей садится за руль, ему преграждают выезд с двух сторон, чтобы не дать должнику уехать.
Мужчина от комментариев журналисту отказывается. Но он абсолютно спокоен. Олег Зданович уверяет, что Сергей должен был быть готов к такому результату. Часто владельцы автомобилей оплачивают долги прямо на месте, но у Сергея, конечно, такой возможности нет. Хотя мы бы очень удивились, если бы он достал из багажника 13 миллионов. Но должник достает только пакеты, похожие на подарки на Новый год, и уносит их. Сергей уходит из двора дома быстро. Видимо, из-за задержки он теперь опаздывает на работу.
Ожидание
После того как Сергей уходит, мы снова садимся в машины. Уже начинается рассвет. Он, кстати, был красивый: морозный, сибирский и яркий. И, как говорится в сказках, минуты сменялись минутами, а часы — другими часами, и вот уже 10 утра, а эвакуатора нет.
Обстановка начинает накаляться, когда Олегу Здановичу звонят с другого рейда. Там эвакуируют машину за 170 тысяч долга. Как рассказала сотрудница налоговой, им пришлось отдать документы родственнику под расписку. Они решили сделать там немного по-другому: машина остается на месте, но пользоваться ею нельзя. Владелец автомобиля или родственник подписывает договор, что машину трогать нельзя, пока не оплатят долг. Способ этот не такой эффектный и действенный, но к нему иногда прибегают. В этот раз сотрудница Долгового центра объяснила, что в декабре заканчивается договор со штрафстоянками, и машины всё равно надо будет куда-то увозить.
Татьяна вспоминает, что однажды эвакуатор пришлось ждать с утра и до 2 часов дня. Мы с фотографом в этот момент напрягаемся. Я тихонько считаю время: в 7 часов утра вызвали, в 8 часов, как нам рассказали приставы, эвакуатор выехал, а вот уже почти 11. В это время в редакции планерка, а мы сидим в машине и даже на пять минут выйти не можем — слишком холодно. Замначальника отдела по регулированию задолженностей возмущается и говорит, что эту проблему надо срочно решать. Негоже тратить на сидение в машине свой рабочий день.
Эвакуатор приезжает почти в 11. Из-за того, что Сергей удобно переместил машину, эвакуация проходит легко. Судебный пристав ловит кого-то во дворе, чтобы он был понятым. Машину завозят на эвакуатор и приклеивают красные наклейки, чтобы подтвердить сохранность.
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