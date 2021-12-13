Журналист НГС прошел медкомиссию, которая скоро будет по новым правилам: как определяют, что вы алкоголик, наркоман или псих

Помните, какие битвы устраивали водители в наркодиспансерах, когда узнали, что для получения медицинской справки на права придется сдавать дополнительный дорогостоящий анализ на пристрастие к алкоголю? Волна протестов прошла по всей стране, это заставило власти дать задний ход и приостановить введение новых правил. И вот окончательное решение — дополнительный анализ все-таки будет введен с 1 марта 2022 года, но не для всех. Для кого именно и как сейчас проходят медкомиссию — рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко, который провел эксперимент.
Итак, новые правила вводятся с 1 марта 2022 года — наркологи будут назначать специальный дорогостоящий анализ на определение хронического, регулярного употребления алкоголя и наркотиков. Но сдавать его будут не все, а только подозрительные, потенциально опасные водители. Это те, кто был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, кто отказался от медосвидетельствования, кто устроил пьяное ДТП, кто стоит на учете за употребление наркотиков. Будут смотреть и по внешним подозрительным признакам: следы уколов, повышенная потливость, тремор рук, низкий пульс.
Остальные будут проходить медкомиссию по-прежнему. А как сейчас обстоят дела с получением медсправки, есть ли ажиотаж, пристально ли проверяют, дорого ли стоит? Я отправился на медкомиссию для получения справки, поскольку подошел срок менять права, и вот что увидел.
В разных городах медкомиссию можно пройти в разных медцентрах, частных и государственных, цены тоже разные. Но единое правило — нарколог и психиатр должны являться штатными сотрудниками государственных медицинских учреждений — наркологических и психиатрических диспансеров. В таком диспансере вы, к примеру, можете пройти этих двоих ключевых врачей, а остальных — в частных клиниках. А можете в государственном диспансере сделать всё под ключ — к примеру, Новосибирский областной клинический наркологический диспансер предлагает пройти полную комиссию за 1800 рублей.
Памятуя, какие очереди ранее выстраивались в этом диспансере, а также принимая во внимание то, что электронная запись сюда сломалась и надо идти по живой очереди, я решил поискать другие варианты. И наткнулся на государственную психиатрическую больницу номер 3, где полную комиссию предлагают за 1650 рублей, а записаться можно на конкретное, свое время.
И вот я приезжаю на Владимировскую. 3-я психбольница — это комплекс старинных кирпичных зданий, архитектурно весьма интересных. Не покидает мысль, что где-то тут сидят психи. Ну да ладно, идем на комиссию — сразу видим, что народ есть, но не слишком много, не битком. Вас встречает администратор, сверяется со временем записи, затем начинается оформление. Почему-то нарколога надо оплачивать отдельно — это и была самая долгая заминка.
Нарколог бегло спрашивает, не наркоман ли вы, не судимы ли, не лишались ли прав за вождение в нетрезвом виде, сколько пьете алкоголя. Вены на руках не смотрит (а у меня как раз был укол после анализа крови). Учтите, что у нарколога есть электронная база всех ваших грешков за много лет, все комиссии, все обследования, все обращения к наркологам. Далее идем к психиатру — я думал, мне будут показывать разные мудреные картинки, чтобы выявить потайные психологические образы. Но тут тоже беглый опрос — не псих ли вы, не обращались ли к психиатрам или психологам, где работаете, с кем живете.
У офтальмолога первая картинка — на определение, не дальтоник ли вы, различаете ли цвета. Далее стандартная таблица, где называешь буквы различного размера. Финальный врач — терапевт, он спрашивает про хронические болезни, на месте ли все руки/ноги. Терапевт в итоге и подписывает медицинскую справку. На всё про всё ушло не более 1 часа времени — это неплохо.
Заодно расскажу, как сейчас проходит выдача водительских прав. Записываешься через «Госуслуги» и приезжаешь в МРЭО к назначенному времени — тоже встречает администратор. Небольшое ожидание в очереди, и вас зовут в кабинет фотографироваться — тут всё быстро и четко. Через 5 минут расписываетесь на правах, их ламинируют, и всё — дело сделано. На всё ушло порядка 40 минут — процесс отлажен.
Вот только пошлина за права великовата — 2000 рублей, за что такие деньги? Я понимаю, 2000 отдать за госномера, там хоть железо дорогое. А тут какая-то маленькая пластиковая карточка, непорядок. Хорошо хоть через «Госуслуги» пошлина со скидкой — 1400 рублей.
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