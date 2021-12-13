Журналист НГС прошел медкомиссию, которая скоро будет по новым правилам: как определяют, что вы алкоголик, наркоман или псих

Итак, новые правила вводятся с 1 марта 2022 года — наркологи будут назначать специальный дорогостоящий анализ на определение хронического, регулярного употребления алкоголя и наркотиков. Но сдавать его будут не все, а только подозрительные, потенциально опасные водители. Это те, кто был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, кто отказался от медосвидетельствования, кто устроил пьяное ДТП, кто стоит на учете за употребление наркотиков. Будут смотреть и по внешним подозрительным признакам: следы уколов, повышенная потливость, тремор рук, низкий пульс.

Остальные будут проходить медкомиссию по-прежнему. А как сейчас обстоят дела с получением медсправки, есть ли ажиотаж, пристально ли проверяют, дорого ли стоит? Я отправился на медкомиссию для получения справки, поскольку подошел срок менять права, и вот что увидел.

В разных городах медкомиссию можно пройти в разных медцентрах, частных и государственных, цены тоже разные. Но единое правило — нарколог и психиатр должны являться штатными сотрудниками государственных медицинских учреждений — наркологических и психиатрических диспансеров. В таком диспансере вы, к примеру, можете пройти этих двоих ключевых врачей, а остальных — в частных клиниках. А можете в государственном диспансере сделать всё под ключ — к примеру, Новосибирский областной клинический наркологический диспансер предлагает пройти полную комиссию за 1800 рублей.