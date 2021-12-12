«Вы понимаете, куда вы пришли?» Как журналист НГС провел вечер в гей-клубе

Всем, кто боится быть оскорбленным или вдруг внезапно под воздействием силы печатного слова сменить сексуальную ориентацию, просьба дальше не читать. Также заметим тем, кто вспомнит о детях: НГС маркирован 18+, поэтому ваши дети этот сайт читать не должны, а почему вы не ограждаете ваших детей от взрослого контента, вопрос надо задать вам. Текст этот возник исключительно как описание необычного эксперимента журналиста по погружению в иной, неизвестный для большинства обывателей мир. Мир, который, тем не менее, существует рядом, хочется этого кому-то или нет. Корреспондент НГС Илья Калинин в один из выходных вечеров оказался со своими знакомыми на необычном шоу в гей-клубе. По вполне понятным причинам мы намеренно не раскрываем место, где находится это заведение. Далее — от первого лица.
«А давай сходим на шоу трансов?» — предложила нам знакомая после бокала вина, настоянного на листиках базилика. Я допивал коктейль «Рене Магритт» на джине с грейпфрутом и розмарином и чуть не поперхнулся.
Мы сидели в небольшом баре «Кулуары». Музыканты, которые несколько минут назад играли джаз, а потом ушли на перерыв, снова появились в зале и начали готовиться к очередной импровизации. «Может, останемся здесь и послушаем живую музыку?» — без особой надежды спросил я. Но спутницы — две очаровательные девушки — настроены были на приключения и кардинальную смену программы. Шоу артистов мужского пола, которые выступают в образе сексуальных и разнузданных женщин-вамп в гей-клубе (точнее — ЛГБТ-баре) после джаза под вино — действительно выглядело неким антидотом культурного начала субботнего вечера. «Поехали», — сдался я.
Время близилось к полуночи. Всё то, что может оскорбить неокрепшего духом патриота и возбудить какой-нибудь орган (я сейчас о карательных, а не о том, что могло прийти на ум кому-то), происходило в баре, расположенном почти в самом центре города.
Первый кордон: крепкий бородатый мужчина — словно один из богатырей с картин Васнецова, но с аккуратной бородкой — вежливо прохлопывает тебя на предмет скрытого оружия или газовых баллончиков. Проверил меня и еще одну спутницу. Вторая почему-то избежала этой процедуры. «Может, я не в его вкусе?» — заметила позднее неощупанная девушка. Потом — словно учитель у доски и больше уже ко мне: «Вы понимаете, куда вы пришли?» Кивок. Проходим дальше. Второй кордон: QR-код и 300 рублей с каждого плюс 100 рублей за хранение сумки в гардеробе. Пришли бы на час-полтора раньше, попали бы в клуб без оплаты входа: деньги с новых гостей брали только ближе к программе.
У второго кордона — двое больших в талии мужчин лет за пятьдесят. Посетители. С фигурами типичных дальнобойщиков из американских фильмов и лицами таксистов-бомбил с вокзала. «Дальнобойщики-таксисты» уже покидали клуб — взъерошенные и со счастливыми улыбками, словно только что проехали с клиентом пару кварталов, а взяли с него денег как за поездку в соседний город.
Сам бар — вытянутое, почти прямоугольное помещение со сценой с одного конца прямоугольника и зоной чилаут — с другой. Почти всё пространство занято танцующей молодежью студенческого возраста. В зале — человек семьдесят. По центру бара — стайка молодых девушек лет двадцати. Прыгают под без пяти минут опального Моргенштерна, жарко обнимаются. Возле самой сцены обнимаются уже трое хрупких молодых юношей… А вот сливается в поцелуе вполне гетеросексуальная пара. Кстати, известно, что многие молодые девушки традиционной сексуальной ориентации специально ходят в такие заведения, когда хотят потанцевать под нормальную клубную музыку. Просто в таких заведениях к ним точно не будут приставать подвыпившие мужчины.
На стенах заведения — две большие плазмы, на которых крутится видео с накачанными, явно не нашими мужчинами в каких-то военных фуражках и фетиш-одежде. Словно фашистов взяли в плен, но не до конца раздели, оставив головные уборы и элементы нижней одежды. Длинный диджей с незагорелой кожей самозабвенно миксует коммерческую танцевальную музыку под вывеской: «*** (работаю) за чай и кашу». Зал также самозабвенно двигается под быстрые ритмы. В дверях появляется известный новосибирский танцор. Правда, никакого танцевального выступления в баре не намечалось. Я вспоминаю давнюю историю, как один знакомый несколько лет назад случайно попал в гей-клуб (другой) и с удивлением обнаружил среди посетителей немало вполне известных личностей. Оглядываюсь: больше никого из известных не вижу.
Начало шоу задерживается. Мои спутницы объясняют, что выступать будут известные уже и на российском уровне драг-артисты (от англ. Drag dressed resembling a girl, одетый как девушка. — Прим. ред.): Ольга Леонидовна, Софья Одесская и Джессика.
Чтобы веселее было дожидаться начала звездного представления, взяли по фирменному коктейлю. Я, честно говоря, немного опасался: а вдруг это что-нибудь крепкое, от чего сносит голову и сразу пускаешься во все тяжкие? А совсем не хотелось бы во все тяжкие. По крайней мере, здесь. К тому же, рядом девушки, за которых чувствую какую-то ответственность. Но коктейль оказался слабоалкогольным, приятным на вкус и красивым внешне. Для девочек. Во всех смыслах.
И вот на сцене появляется первый артист. Мои спутницы отметили очень качественный макияж. Я же подумал: не знающие, что это мужчина, наверное, могли бы принять его за женщину. Подозреваю, некоторые даже сказали бы, что это — красивая женщина…
Потом появились и остальные звезды. Каждая (или всё же — каждый?) исполнила песню, каждая пошутила с залом и потроллила своих коллег. Получился такой своеобразный стендап из крепких слов и крепких шуток.
— Всех, кто не аплодирует, *** (полюблю) в конце вечера, — с каким-то особым удовольствием выкрикнула одна из див во время выступления. И тут же завизжавшим девушкам у сцены пояснила:
— Не радуйтесь, я только мальчиков *** (люблю).
Единственный момент меня несколько напрягал: на протяжении всего времени, пока мы в ожидании шоу танцевали и потягивали коктейль, ко мне постоянно со спины пододвигался какой-то молодой человек. Я всё время отодвигался, а он опять оказывался рядом. Наверное, мы переместились вдоль стойки на метр. Чувак, если ты сейчас читаешь, прости, что не оправдал твои надежды, и ты потерял столько времени. В следующий раз лучше сразу спрашивай, а то, видишь, как оно может быть…
На выходе у клуба курили посетители. «Мне просто сиськи нравятся!» — донесся обрывок фразы молодой девушки из кучки курящих.
— И не спрашивайте у меня, кем я работаю, не спрашивайте, — немного погодя начала та же девушка. — Я работаю в школе. Учителем биологии…
Про учителя биологии замечу сразу: надеюсь, она разделяет свое личное и общественное. Скорее всего, так и есть, иначе вряд ли бы задержалась в школе.
После посещения клуба внимательно прислушался к себе: никаких возникших внутри себя изменений не обнаружил. Всё так же тянет к женщинам и никакого разворота к мужчинам. Даже на полградуса... Но вам повторять эксперимент не рекомендую. На всякий случай. Категорически. Мало ли что. Ну вы же понимаете. Это уже для разных органов, чтобы не было вопросов о мнимой агитации.
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