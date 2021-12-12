12 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 2/10
usd 73.61
eur 83.12
Тема дняКак рестораторы прожили месяц с QR-кодами
Фото пользователя

Илья Калинин

Журналист NGS.RU
Фото пользователя

Илья Калинин

Журналист NGS.RU
Другие статьи автора
Все новости
Все новости

«Вы понимаете, куда вы пришли?» Как журналист НГС провел вечер в гей-клубе

Илья Калинин случайно оказался в необычном заведении на шоу для взрослых

1 074
17Обсудить

Поделиться

Фотографировать в таких заведениях как-то не особо принято, хотя по залу ходил профессиональный фотограф и снимал тех, кто был не против

Фотографировать в таких заведениях как-то не особо принято, хотя по залу ходил профессиональный фотограф и снимал тех, кто был не против

Поделиться

Всем, кто боится быть оскорбленным или вдруг внезапно под воздействием силы печатного слова сменить сексуальную ориентацию, просьба дальше не читать. Также заметим тем, кто вспомнит о детях: НГС маркирован 18+, поэтому ваши дети этот сайт читать не должны, а почему вы не ограждаете ваших детей от взрослого контента, вопрос надо задать вам. Текст этот возник исключительно как описание необычного эксперимента журналиста по погружению в иной, неизвестный для большинства обывателей мир. Мир, который, тем не менее, существует рядом, хочется этого кому-то или нет. Корреспондент НГС Илья Калинин в один из выходных вечеров оказался со своими знакомыми на необычном шоу в гей-клубе. По вполне понятным причинам мы намеренно не раскрываем место, где находится это заведение. Далее — от первого лица.

«А давай сходим на шоу трансов?» — предложила нам знакомая после бокала вина, настоянного на листиках базилика. Я допивал коктейль «Рене Магритт» на джине с грейпфрутом и розмарином и чуть не поперхнулся.

Мы сидели в небольшом баре «Кулуары». Музыканты, которые несколько минут назад играли джаз, а потом ушли на перерыв, снова появились в зале и начали готовиться к очередной импровизации. «Может, останемся здесь и послушаем живую музыку?» — без особой надежды спросил я. Но спутницы — две очаровательные девушки — настроены были на приключения и кардинальную смену программы. Шоу артистов мужского пола, которые выступают в образе сексуальных и разнузданных женщин-вамп в гей-клубе (точнее — ЛГБТ-баре) после джаза под вино — действительно выглядело неким антидотом культурного начала субботнего вечера. «Поехали», — сдался я.

Время близилось к полуночи. Всё то, что может оскорбить неокрепшего духом патриота и возбудить какой-нибудь орган (я сейчас о карательных, а не о том, что могло прийти на ум кому-то), происходило в баре, расположенном почти в самом центре города.

Первый кордон: крепкий бородатый мужчина — словно один из богатырей с картин Васнецова, но с аккуратной бородкой — вежливо прохлопывает тебя на предмет скрытого оружия или газовых баллончиков. Проверил меня и еще одну спутницу. Вторая почему-то избежала этой процедуры. «Может, я не в его вкусе?» — заметила позднее неощупанная девушка. Потом — словно учитель у доски и больше уже ко мне: «Вы понимаете, куда вы пришли?» Кивок. Проходим дальше. Второй кордон: QR-код и 300 рублей с каждого плюс 100 рублей за хранение сумки в гардеробе. Пришли бы на час-полтора раньше, попали бы в клуб без оплаты входа: деньги с новых гостей брали только ближе к программе.

У второго кордона — двое больших в талии мужчин лет за пятьдесят. Посетители. С фигурами типичных дальнобойщиков из американских фильмов и лицами таксистов-бомбил с вокзала. «Дальнобойщики-таксисты» уже покидали клуб — взъерошенные и со счастливыми улыбками, словно только что проехали с клиентом пару кварталов, а взяли с него денег как за поездку в соседний город.

Сам бар — вытянутое, почти прямоугольное помещение со сценой с одного конца прямоугольника и зоной чилаут — с другой. Почти всё пространство занято танцующей молодежью студенческого возраста. В зале — человек семьдесят. По центру бара — стайка молодых девушек лет двадцати. Прыгают под без пяти минут опального Моргенштерна, жарко обнимаются. Возле самой сцены обнимаются уже трое хрупких молодых юношей… А вот сливается в поцелуе вполне гетеросексуальная пара. Кстати, известно, что многие молодые девушки традиционной сексуальной ориентации специально ходят в такие заведения, когда хотят потанцевать под нормальную клубную музыку. Просто в таких заведениях к ним точно не будут приставать подвыпившие мужчины.

На стенах заведения — две большие плазмы, на которых крутится видео с накачанными, явно не нашими мужчинами в каких-то военных фуражках и фетиш-одежде. Словно фашистов взяли в плен, но не до конца раздели, оставив головные уборы и элементы нижней одежды. Длинный диджей с незагорелой кожей самозабвенно миксует коммерческую танцевальную музыку под вывеской: «*** (работаю) за чай и кашу». Зал также самозабвенно двигается под быстрые ритмы. В дверях появляется известный новосибирский танцор. Правда, никакого танцевального выступления в баре не намечалось. Я вспоминаю давнюю историю, как один знакомый несколько лет назад случайно попал в гей-клуб (другой) и с удивлением обнаружил среди посетителей немало вполне известных личностей. Оглядываюсь: больше никого из известных не вижу.

Начало шоу задерживается. Мои спутницы объясняют, что выступать будут известные уже и на российском уровне драг-артисты (от англ. Drag dressed resembling a girl, одетый как девушка. — Прим. ред.): Ольга Леонидовна, Софья Одесская и Джессика.

Чтобы веселее было дожидаться начала звездного представления, взяли по фирменному коктейлю. Я, честно говоря, немного опасался: а вдруг это что-нибудь крепкое, от чего сносит голову и сразу пускаешься во все тяжкие? А совсем не хотелось бы во все тяжкие. По крайней мере, здесь. К тому же, рядом девушки, за которых чувствую какую-то ответственность. Но коктейль оказался слабоалкогольным, приятным на вкус и красивым внешне. Для девочек. Во всех смыслах.

И вот на сцене появляется первый артист. Мои спутницы отметили очень качественный макияж. Я же подумал: не знающие, что это мужчина, наверное, могли бы принять его за женщину. Подозреваю, некоторые даже сказали бы, что это — красивая женщина…

Потом появились и остальные звезды. Каждая (или всё же — каждый?) исполнила песню, каждая пошутила с залом и потроллила своих коллег. Получился такой своеобразный стендап из крепких слов и крепких шуток.

— Всех, кто не аплодирует, *** (полюблю) в конце вечера, — с каким-то особым удовольствием выкрикнула одна из див во время выступления. И тут же завизжавшим девушкам у сцены пояснила:

— Не радуйтесь, я только мальчиков *** (люблю).

Единственный момент меня несколько напрягал: на протяжении всего времени, пока мы в ожидании шоу танцевали и потягивали коктейль, ко мне постоянно со спины пододвигался какой-то молодой человек. Я всё время отодвигался, а он опять оказывался рядом. Наверное, мы переместились вдоль стойки на метр. Чувак, если ты сейчас читаешь, прости, что не оправдал твои надежды, и ты потерял столько времени. В следующий раз лучше сразу спрашивай, а то, видишь, как оно может быть…

На выходе у клуба курили посетители. «Мне просто сиськи нравятся!» — донесся обрывок фразы молодой девушки из кучки курящих.

— И не спрашивайте у меня, кем я работаю, не спрашивайте, — немного погодя начала та же девушка. — Я работаю в школе. Учителем биологии…

Про учителя биологии замечу сразу: надеюсь, она разделяет свое личное и общественное. Скорее всего, так и есть, иначе вряд ли бы задержалась в школе.

После посещения клуба внимательно прислушался к себе: никаких возникших внутри себя изменений не обнаружил. Всё так же тянет к женщинам и никакого разворота к мужчинам. Даже на полградуса... Но вам повторять эксперимент не рекомендую. На всякий случай. Категорически. Мало ли что. Ну вы же понимаете. Это уже для разных органов, чтобы не было вопросов о мнимой агитации.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ЛГБТбарночной клубтравести-шоу
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться