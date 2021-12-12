«Вы понимаете, куда вы пришли?» Как журналист НГС провел вечер в гей-клубе

«А давай сходим на шоу трансов?» — предложила нам знакомая после бокала вина, настоянного на листиках базилика. Я допивал коктейль «Рене Магритт» на джине с грейпфрутом и розмарином и чуть не поперхнулся.



Мы сидели в небольшом баре «Кулуары». Музыканты, которые несколько минут назад играли джаз, а потом ушли на перерыв, снова появились в зале и начали готовиться к очередной импровизации. «Может, останемся здесь и послушаем живую музыку?» — без особой надежды спросил я. Но спутницы — две очаровательные девушки — настроены были на приключения и кардинальную смену программы. Шоу артистов мужского пола, которые выступают в образе сексуальных и разнузданных женщин-вамп в гей-клубе (точнее — ЛГБТ-баре) после джаза под вино — действительно выглядело неким антидотом культурного начала субботнего вечера. «Поехали», — сдался я.



Время близилось к полуночи. Всё то, что может оскорбить неокрепшего духом патриота и возбудить какой-нибудь орган (я сейчас о карательных, а не о том, что могло прийти на ум кому-то), происходило в баре, расположенном почти в самом центре города.

