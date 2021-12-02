Новосибирский артист выступил в шоу Насти Ивлеевой в женском образе — попасть в финал не удалось

Травести-артист из Новосибирска Антон Угланов выступил в шоу ведущей и блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Участники программы выступают в женских образах, победитель получит 1 миллион рублей.
Антон Угланов выступает под сценическим псевдонимом Ольга Леонидовна. Он выступает в жанре травести с 2011 года, до этого 8 лет занимался бальными танцами. По образованию Антон — повар-технолог.
В выпуске, который выложили на YouTube 1 декабря, приняли участие шесть драг-артистов (от англ. Drag — dressed resembling a girl, одетый как девушка. — Прим. ред.). Сначала они выступали в парах. Тот, кому аплодировали громче, проходил в финал шоу в этом выпуске. Антон Угланов попал в дуэт с артистом Rossi Rabbits из Санкт-Петербурга. Участники танцевали под песню исполнительницы Fergi «A Little Party Never Killed Nobody». При этом Антон был в костюме, стилизованном под одежду ковбоя, а его соперник — в кукольном платье. Зрители выбрали победителем новосибирца.
В финал выпуска, кроме Ольги Леонидовны, попали драг-артисты Kamilla Crazy White и Monna Pepperoni. Они выступили под песню группы «ВИА ГРА» «Бриллианты». В итоге победителя выбрал соведущий Насти Ивлеевой, драг-артист Антон Меличников, более известный под псевдонимом Эвелина Гранд. Он присудил победу в этом выпуске участнику Kamilla Crazy White, который получил корону и билет в Прагу. В будущем он выступит в финале шоу, где поборется за 1 миллион рублей.
НГС не удалось связаться с участником, чтобы узнать подробности о его участии в шоу.
Известно, что в «Королевских кобрах» также участвовал другой артист из Новосибирска Денис Шиилов, который выступает под псевдонимом Джессика. Выпуск шоу с ним пока не вышел на канале Насти Ивлеевой.
Ранее НГС рассказывал, что уроженец Новосибирска, блогер и рэпер Дава (Давид Манукян) принял участие в Youtube-шоу «Что было дальше?». Он рассказал о том, как в родном городе его пыталась отравить поклонница.