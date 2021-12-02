Новосибирский артист выступил в шоу Насти Ивлеевой в женском образе — попасть в финал не удалось

В выпуске, который выложили на YouTube 1 декабря, приняли участие шесть драг-артистов (от англ. Drag — dressed resembling a girl, одетый как девушка. — Прим. ред.). Сначала они выступали в парах. Тот, кому аплодировали громче, проходил в финал шоу в этом выпуске. Антон Угланов попал в дуэт с артистом Rossi Rabbits из Санкт-Петербурга. Участники танцевали под песню исполнительницы Fergi «A Little Party Never Killed Nobody». При этом Антон был в костюме, стилизованном под одежду ковбоя, а его соперник — в кукольном платье. Зрители выбрали победителем новосибирца.