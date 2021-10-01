Два сибиряка попали на шоу Насти Ивлеевой — они будут притворяться женщинами и соревноваться в этом

Два новосибирских травести-артиста выступят в шоу Насти Ивлеевой
Двое новосибирцев примут участие в шоу известного блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Денис Шиилов и Антон Угланов стали единственными участниками из Новосибирска. Кроме Сибири географический состав «Королевских кобр» представлен Москвой, Санкт-Петербургом, Алма-Атой и Екатеринбургом.
По задумке создателей шоу драг-артисты (от англ. Drag — dressed resembling a girl, одетый как девушка. — Прим. ред.) соревнуются между собой, выступая на сцене в различных образах.
— В наше время понятие «драг» стало обозначать искусство перевоплощения, когда человек вне зависимости от своего пола и гендера может стать буквально кем угодно: от супермодели и комедиантки до инопланетного персонажа из фильма ужасов. При этом драг-артист выступает в драг-шоу, основой которого является липсинк (lip sync — выступление под фонограмму, то есть синхронизация движений губ с записанными звуками музыки. — Прим. ред.), — говорится в официальном инстаграме шоу.
29 сентября вышел первый выпуск «Королевских кобр», в котором определили лучшую среди шести участниц путем проведения липсинк-батлов. Всего в «Королевских кобрах» поучаствуют
До выхода выпуска со своим участием артисты из Новосибирска отказались давать комментарии редакции НГС.
Как пишет о себе на странице «ВК» Антон Угланов, он — травести-артист, обладатель титулов «Мисс травести Сибири — 2012», «Drag Queen Kazakhstan — 2015», «Мисс травести Урала — 2016». Джессика и Ольга Леонидовна — артисты, выступающие в новосибирском баре Elton bar.
На телеканале ТНТ4 стартовал второй сезон реалити-шоу «Солдатки» с подзаголовком «Спецназ». В ходе проекта четырнадцать девушек из разных регионов России под руководством краповых беретов должны пройти курс молодого бойца. Съемки нового сезона проходили в Новосибирске в настоящей военной части спецназа Росгвардии.