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Два сибиряка попали на шоу Насти Ивлеевой — они будут притворяться женщинами и соревноваться в этом

Шоу посвящено искусству драга и выходит на ютьюб-канале

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В первом выпуске шоу новосибирцев нет — выпуск с ними выйдет ориентировочно ближе к декабрю

В первом выпуске шоу новосибирцев нет — выпуск с ними выйдет ориентировочно ближе к декабрю

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Два новосибирских травести-артиста выступят в шоу Насти Ивлеевой

Двое новосибирцев примут участие в шоу известного блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Денис Шиилов и Антон Угланов стали единственными участниками из Новосибирска. Кроме Сибири географический состав «Королевских кобр» представлен Москвой, Санкт-Петербургом, Алма-Атой и Екатеринбургом.

По задумке создателей шоу драг-артисты (от англ. Drag — dressed resembling a girl, одетый как девушка. — Прим. ред.) соревнуются между собой, выступая на сцене в различных образах.

— В наше время понятие «драг» стало обозначать искусство перевоплощения, когда человек вне зависимости от своего пола и гендера может стать буквально кем угодно: от супермодели и комедиантки до инопланетного персонажа из фильма ужасов. При этом драг-артист выступает в драг-шоу, основой которого является липсинк (lip sync — выступление под фонограмму, то есть синхронизация движений губ с записанными звуками музыки. — Прим. ред.), — говорится в официальном инстаграме шоу.

29 сентября вышел первый выпуск «Королевских кобр», в котором определили лучшую среди шести участниц путем проведения липсинк-батлов. Всего в «Королевских кобрах» поучаствуют 36 человек, в том числе новосибирцы Денис и Антон — выпуск с их участием покажут ближе к декабрю. Они выступают под псевдонимами Джессика (Денис) и Ольга Леонидовна (Антон).

До выхода выпуска со своим участием артисты из Новосибирска отказались давать комментарии редакции НГС.

Как пишет о себе на странице «ВК» Антон Угланов, он — травести-артист, обладатель титулов «Мисс травести Сибири — 2012», «Drag Queen Kazakhstan — 2015», «Мисс травести Урала — 2016». Джессика и Ольга Леонидовна — артисты, выступающие в новосибирском баре Elton bar.

На телеканале ТНТ4 стартовал второй сезон реалити-шоу «Солдатки» с подзаголовком «Спецназ». В ходе проекта четырнадцать девушек из разных регионов России под руководством краповых беретов должны пройти курс молодого бойца. Съемки нового сезона проходили в Новосибирске в настоящей военной части спецназа Росгвардии.

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Настя Ивлеевашоу
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