Два сибиряка попали на шоу Насти Ивлеевой — они будут притворяться женщинами и соревноваться в этом

— В наше время понятие «драг» стало обозначать искусство перевоплощения, когда человек вне зависимости от своего пола и гендера может стать буквально кем угодно: от супермодели и комедиантки до инопланетного персонажа из фильма ужасов. При этом драг-артист выступает в драг-шоу, основой которого является липсинк (lip sync — выступление под фонограмму, то есть синхронизация движений губ с записанными звуками музыки. — Прим. ред.), — говорится в официальном инстаграме шоу.

