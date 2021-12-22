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Для четвертого моста начнут строить новую развязку — она будет возле площади Труда

Сейчас строители начали подготовительные работы

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Мост хотят достроить в следующем году

Мост хотят достроить в следующем году

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство южной части транспортной развязки четвертого моста. Документ получила Сибирская концессионная компания.

Участок пройдет в районе площади Труда, улиц Широкой, Троллейной и Ватутина. На развязке обустроят 15 съездов длиной от 14 до 784 метров.

— На участке ведутся подготовительные работы. Проектной документацией предусмотрено устройство объездных дорог, сужение проезжей части на период производства работ. Ограничения будут вводиться и сниматься поэтапно, по необходимости, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит Сибирская концессионная компания).

Так будет выглядеть развязка на площади Труда

Так будет выглядеть развязка на площади Труда

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Движение по мосту собираются открыть в декабре 2022 года. Ранее концессионер показал макет нового моста. Посмотрите, какой будет развязка на левом берегу.

Вчера, 21 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что постоянные пробки на площади Труда не связаны со строительством четвертого моста. Он считает, что пропускную способность участка можно улучшить.

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