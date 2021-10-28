«Ездим по разбитым дорогам, в пылище, с ямищами»: 15 злых мнений о повышении транспортного налога

— То есть у нас есть транспортный налог, включенный в бензин налог, НДС при покупке бензина и авто, «Платон». А не пойти ли вам?— возмущается читатель под ником Roman (ST).

— Давайте тогда акцизы на бензин отменим. Или транспортный налог давайте отменять. Почему люди по два раза платят? — ставит ультиматум комментатор под ником Noname.

— Это, я так понимаю, вместо полной отмены транспортного налога, про которую уже несколько лет говорят? — смеется читатель под гостевым ником.

— Вы имеющиеся деньги не умеете эффективно использовать. Вам сколько ни дай — толку не будет. Хоть в 10 раз увеличь транспортный налог, — обратился к власти комментатор под ником FR1.

— Не верю, что обещание несколько лет назад убрать транспортный налог, увеличив акциз на топливо, превратится в увеличение налога с регулярным увеличением стоимости топлива. Это злопыхатели хотят опорочить местную власть, которая активно ремонтирует дороги и в дождь, и в зной, и в дождик проливной в октябре. А ведь еще впереди целый ноябрь... Не осуждаю за поздний ремонт, но денег не было, и мы держались. — саркастично (или нет) замечает комментатор под ником Сергуня-спящий красавец.