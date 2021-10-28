«Ездим по разбитым дорогам, в пылище, с ямищами»: 15 злых мнений о повышении транспортного налога

15 мнений о повышении транспортного налога в Новосибирске
В Новосибирской области собираются с 2022 года повысить транспортный налог, чтобы направить на дорожные ремонты дополнительные деньги — депутаты Заксобрания уже одобрили это в первом чтении. Решение вызвало споры как среди депутатов, так и среди читателей НГС в комментариях. Мы выбрали самые интересные и эмоциональные мнения.
— Офигеть! Вот так всё просто — надо денег, и повысили в 1,5 раза налог. А почему с зарплатой так не действует? Почему ее просто так не повышают в 1,5 раза, а предлагают еще кучу обязанностей взять? — удивляется читатель под ником Энни я.
— То есть у нас есть транспортный налог, включенный в бензин налог, НДС при покупке бензина и авто, «Платон». А не пойти ли вам?— возмущается читатель под ником Roman (ST).
— Давайте тогда акцизы на бензин отменим. Или транспортный налог давайте отменять. Почему люди по два раза платят? — ставит ультиматум комментатор под ником Noname.
— Это, я так понимаю, вместо полной отмены транспортного налога, про которую уже несколько лет говорят? — смеется читатель под гостевым ником.
— Вы имеющиеся деньги не умеете эффективно использовать. Вам сколько ни дай — толку не будет. Хоть в 10 раз увеличь транспортный налог, — обратился к власти комментатор под ником FR1.
— Не верю, что обещание несколько лет назад убрать транспортный налог, увеличив акциз на топливо, превратится в увеличение налога с регулярным увеличением стоимости топлива. Это злопыхатели хотят опорочить местную власть, которая активно ремонтирует дороги и в дождь, и в зной, и в дождик проливной в октябре. А ведь еще впереди целый ноябрь... Не осуждаю за поздний ремонт, но денег не было, и мы держались. — саркастично (или нет) замечает комментатор под ником Сергуня-спящий красавец.
— Открываю паблик «АСТ-54», вбиваю в поиск: «въехал в яму», «пробил колесо», «оторвал бампер» и так далее. Результаты запроса хоть коллекционируй. Не кажется, что деньги откровенно идут не на дороги? — удивляется комментатор под ником март.
— Родные мои, еще надо на резину зимнюю, летнюю, на вариатор, на коробку автомат, на механику, на выхлоп и так далее. Не благодарите, — подкинул пару идей читатель под ником моисей.
— Если введут это повышение — принципиально не буду платить именно увеличенную часть. Зачем? В этом году всю весну и лето проездили с разбитыми дорогами и мостами, ужаснейшими пробками на мостах, а к осени решили ремонт дорог сделать, чтоб очередная зима, снег и морозы эти дороги похоронили. Объяснение осеннему ремонту шикарное — бюджет освоили поздно из-за госзакупок. Вот когда научатся включать мозг и работать не потому что надо «осваивать бюджет», а делать реальную работу на перспективу — велком ко мне в карман, — высказывает свое мнение читательница по имени Татьяна.
— Просто нет слов! Ездим по разбитым дорогам, в пылище, с ямищами... Зимой еще и с невывозимым снегом, и фиг пойми по каким реагентам! Каждое техническое обслуживание что-то нужно менять по ходовке! А они... вон оно что... опять за счет народа решили повысить! Не хотите зашить свои карманы?! И деньги выделяемые тратить по назначению, а не перекладывать асфальт по элитным дорогам? И не вешать освещение по элитным дорогам! — очень злится комментатор под ником Зая.
— Сейчас нытье начнется. Иду за попкорном. Но надо больше драмы, господа! Где настоящие страдания?! Где нытье с рассказами про плачущих голодных детишек, которым на молочишко и хлебушек не хватает, потому что папа лишние 400 рублей в год налога заплатил? Налог не повышали очень давно. Повышение небольшое. За это время колбаска, хлебушек и молочко повысились в цене не на 20%, а на 200%, наверное. А то и больше. Да и зарплаты тоже повысились более чем прилично. Не на 20% никак. Но нытье автомобилистов — это святое, без этого никак нельзя. Ничего, понойте здесь и привыкайте к новому налогу, — встал на другую сторону читатель под ником 2018.
— Почему пешеходы до сих пор еще тротуарный налог не платят? Вот куда депутаты смотрят? Мы же их выбирали, наверное, — предполагает читатель под гостевым ником.
— А может, для начала депутаты совместно с ФСБ и прокуратурой начнут контролировать исполнителей работ, качество и соответствие проектной документации? Может, для начала они начнут проверять на коррупционную составляющую всех причастным к торгам лиц? Может, для начала они начнут контролировать качество асфальтной смеси, которую укладывают на улицах города? Что, страшно на самих себя выйти? Тогда рты свои закройте и не лезьте в карманы граждан! — злится читатель под ником Диванный эксперт.
— Ну, а что вы хотите? За последние 15 лет деньги подешевели раза в три. Естественно, их не хватает на ремонт, потому и дороги такие. С мощности больше 1
— Спасибо, родные. Как бы мы без вас жили-то? — подвел итог читатель под ником Этаоин Шрдлу.
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