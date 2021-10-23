Мэрия решила продлить муниципальный контракт для автобуса до Первомайки, но только на два месяца

Мэрия решила продлить муниципальный контракт для автобуса до Первомайки
«Центр управления городским автоэлектротранспортом» продлевает муниципальный контракт для автобуса
Победитель аукциона должен будет предоставить 9 больших автобусов не старше 3 лет эксплуатации. Все они будут обслуживать пассажиров с 05.30 утра (время выхода на линию самого раннего автобуса) до 23.39 вечера в будни и выходные, совершая не менее 40 рейсов в день в совокупности.
Простои контрактом исключены, допустимое время отклонения от расписания — 2 минуты. В противном случае перевозчику придется платить штраф. Как указано в проекте контракта, он составляет 5 тыс. рублей.
Автобус
На этот раз с будущим победителем аукциона заключат контракт на 2 месяца — до 31 января 2022 года, источник финансирования — средства бюджета города. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с вопросами о том, будет ли он продлеваться впоследствии и почему будущему перевозчику предлагают контракт на такой небольшой срок.
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