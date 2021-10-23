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Мэрия решила продлить муниципальный контракт для автобуса до Первомайки, но только на два месяца

ЦУГАЭТ объявил аукцион, победителя выберут в ноябре

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Маршрут <nobr class="_">№ 54</nobr> самым первым перевели на муниципальный контракт

Маршрут № 54 самым первым перевели на муниципальный контракт

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Мэрия решила продлить муниципальный контракт для автобуса до Первомайки

«Центр управления городским автоэлектротранспортом» продлевает муниципальный контракт для автобуса № 54, который следует от улицы Твардовского до железнодорожного вокзала. Электронный аукцион на поиск перевозчика был объявлен вчера, 22 октября. Сбор заявок продлится до 1 ноября, сумма контракта — 15 млн 313 тыс. рублей.

Победитель аукциона должен будет предоставить 9 больших автобусов не старше 3 лет эксплуатации. Все они будут обслуживать пассажиров с 05.30 утра (время выхода на линию самого раннего автобуса) до 23.39 вечера в будни и выходные, совершая не менее 40 рейсов в день в совокупности.

Простои контрактом исключены, допустимое время отклонения от расписания — 2 минуты. В противном случае перевозчику придется платить штраф. Как указано в проекте контракта, он составляет 5 тыс. рублей.

Автобус № 54 первым перевели на муниципальный контракт. В прошлом году маршрут обслуживало ПАТП-4, с которым мэрия заключила контракт на 12 месяцев (с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года). Максимальная сумма контракта составляла 97,6 млн рублей. До декабря прошлого года маршрут № 54 в течение 9 месяцев обслуживал тот же перевозчик по тому же муниципальному контракту, но в рамках пилотного проекта.

ПАТП-4 — это муниципальное казенное предприятие города Новосибирска. В 2020 году оно показало чистый убыток в 9,6 млн рублей. За последний год ПАТП-4 выступало ответчиком в 6 делах в Арбитражном суде, общая сумма исковых требований к предприятию за год составила 32 млн рублей. Как правило, это иски о возмещении ущерба в результате ДТП, в котором участвовали автобусы предприятия, и иски топливных компаний. Руководителем ПАТП-4 недавно стал Роман Дронов — бывший глава Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Его уволили в мае этого года.

На этот раз с будущим победителем аукциона заключат контракт на 2 месяца — до 31 января 2022 года, источник финансирования — средства бюджета города. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с вопросами о том, будет ли он продлеваться впоследствии и почему будущему перевозчику предлагают контракт на такой небольшой срок.

О том, как мы тестировали автобус № 54 после его перевода на муниципальный контракт, читайте здесь.

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автобусаукционмэрия
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