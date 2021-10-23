Мэрия решила продлить муниципальный контракт для автобуса до Первомайки, но только на два месяца

«Центр управления городским автоэлектротранспортом» продлевает муниципальный контракт для автобуса № 54, который следует от улицы Твардовского до железнодорожного вокзала. Электронный аукцион на поиск перевозчика был объявлен вчера, 22 октября. Сбор заявок продлится до 1 ноября, сумма контракта — 15 млн 313 тыс. рублей.



Победитель аукциона должен будет предоставить 9 больших автобусов не старше 3 лет эксплуатации. Все они будут обслуживать пассажиров с 05.30 утра (время выхода на линию самого раннего автобуса) до 23.39 вечера в будни и выходные, совершая не менее 40 рейсов в день в совокупности.

