На новой дороге на Петухова сняли асфальт, который уложили несколько дней назад

Несколько дней назад на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, которую продлевают в данный момент, уложили новый асфальт, но он пролежал недолго. Уже сегодня вечером его сняли. Кадры с места в редакцию прислал очевидец, житель Южно-Чемского жилмассива.



— На новой строящейся дороге, напротив дома 160, буквально несколько дней назад положили слой асфальта по всей длине. Буквально пару часов назад по непонятной причине его срезали на несколько сот метров, свежее полотно. Толщина снятого слоя примерно 6–7 см. Другой вопрос: почему в этом году дорогу начали делать только в начале сентября? Она на фазе гравийного котлована стояла с прошлой осени, а в этом сентябре вернулись, это им еще повезло, что осень сухая и теплая, или нам повезло, — рассказал Андрей.