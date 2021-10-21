На новой дороге на Петухова сняли асфальт, который уложили несколько дней назад

Несколько дней назад на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, которую продлевают в данный момент, уложили новый асфальт, но он пролежал недолго. Уже сегодня вечером его сняли. Кадры с места в редакцию прислал очевидец, житель Южно-Чемского жилмассива.
— На новой строящейся дороге, напротив дома 160, буквально несколько дней назад положили слой асфальта по всей длине. Буквально пару часов назад по непонятной причине его срезали на несколько сот метров, свежее полотно. Толщина снятого слоя примерно 6–7 см. Другой вопрос: почему в этом году дорогу начали делать только в начале сентября? Она на фазе гравийного котлована стояла с прошлой осени, а в этом сентябре вернулись, это им еще повезло, что осень сухая и теплая, или нам повезло, — рассказал Андрей.
Отдельной проблемой для жителей стало отсутствие инфраструктуры для пешеходов.
Разрешение на строительство первого этапа автомобильной дороги общего пользования общей протяженностью 1710 метров на улице Петухова было выдано ровно два года назад, в 2019-м. Первый этап предполагает возведение четырехполосной дороги от железнодорожного переезда до улицы Петухова, 95. Второй — до улицы Николая Сотникова, 2 и третий — до улицы Дмитрия Шмонина, 10 (дома здесь возводит группа компаний «Дискус-Строй»). Ранее мэрия ответила на запрос НГС, что «Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на строительно-монтажные работы на улице Петухова. Максимальная стоимость контракта составила 100 миллионов 31 тысячу 811 рублей. Уточнялось, что эти средства выделят из городского и регионального бюджетов».
Подрядчика выбрали посредством электронного аукциона в конце августа. Работы должны завершить до 29 октября.
В паспорте объекта на установленном на участке улицы Петухова в качестве подрядчика указано ОАО «Новосибирскавтодор». При этом на сайте госзакупок в качестве победителя указана другая организация — ОБОО «Перлит-Строй».
— По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона
Мы отправили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить название компании-подрядчика строительства указанного участка улицы Петухова.
Также почитайте, как жители ЖК «Матрешкин двор» ездят с пересадками и отдают по 4,5 тысячи рублей в месяц за проезд.