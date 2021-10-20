На Восточном обходе Новосибирска забивают сваи и готовят покрытие — подробности со стройки за 3,7 млрд рублей

«Сибуправтодор» рассказал о ходе строительства Восточного обхода Новосибирска
Строительство Восточного обхода Новосибирска будут вести зимой. Заказчик работ, «Сибуправтодор», рассказал НГС, что сейчас делают на дорогостоящей трассе.
Подрядчик строительства — ОАО «Новосибирскавтодор». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию основали в феврале 1995 года. В 2020 году выручка фирмы составила 13,1 млрд рублей, чистая прибыль — 751,8 млн. Общая сумма госконтрактов, которые заключили с «Новосибирскавтодором», — 127,2 млрд рублей. Стоимость работ на участке в 10,7 км Восточного обхода составила 3,7 млрд рублей.
— На транспортной развязке на пересечении с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий сейчас ведется устройство подходов к путепроводу и слоев дорожной одежды на съездах. Конструкция дорожной одежды состоит из нескольких слоев: песок, щебеночно-песчаная смесь, пескоцемент, черный песок, и только после этого будет укладываться покрытие из цементобетона, — сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».
На развязке, которая находится на пересечении с дорогой Академгородок — Кольцово, построили объездную дорогу с асфальтобетонным покрытием. Сейчас там роют котлован и забивают сваи для нового путепровода. Зимой строители начнут устанавливать опоры.
На двух других путепроводах Восточного обхода летом покрыли бетоном балки на пролетных строениях, а зимой к ним будут обустраивать подъезды.
— В зимние месяцы кроме строительно-монтажных работ подрядная организация начнет заготовку инертных материалов и разместит на объекте цементобетонный завод, чтобы весной как можно раньше приступить к новому циклу, — рассказали в «Сибуправтодоре».
Работы на первом этапе строительства планируют завершить до
Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявили в марте этого года. НГС выяснил, почему ранее строительство пришлось заморозить, а потом возобновить, зачем нужна дорога и когда по ней сможет двигаться транспорт. Читайте об этом в нашем материале.