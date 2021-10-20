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На Восточном обходе Новосибирска забивают сваи и готовят покрытие — подробности со стройки за 3,7 млрд рублей

Работы продолжат зимой

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Стоимость работ на первом участке оценили в <nobr class="_">3,7 млрд</nobr> рублей

Стоимость работ на первом участке оценили в 3,7 млрд рублей

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«Сибуправтодор» рассказал о ходе строительства Восточного обхода Новосибирска

Строительство Восточного обхода Новосибирска будут вести зимой. Заказчик работ, «Сибуправтодор», рассказал НГС, что сейчас делают на дорогостоящей трассе.

Подрядчик строительства — ОАО «Новосибирскавтодор». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию основали в феврале 1995 года. В 2020 году выручка фирмы составила 13,1 млрд рублей, чистая прибыль — 751,8 млн. Общая сумма госконтрактов, которые заключили с «Новосибирскавтодором», — 127,2 млрд рублей. Стоимость работ на участке в 10,7 км Восточного обхода составила 3,7 млрд рублей.

— На транспортной развязке на пересечении с дорогой Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий сейчас ведется устройство подходов к путепроводу и слоев дорожной одежды на съездах. Конструкция дорожной одежды состоит из нескольких слоев: песок, щебеночно-песчаная смесь, пескоцемент, черный песок, и только после этого будет укладываться покрытие из цементобетона, — сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

Протяженность трассы составит почти <nobr class="_">50 км</nobr>

Протяженность трассы составит почти 50 км

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На развязке, которая находится на пересечении с дорогой Академгородок — Кольцово, построили объездную дорогу с асфальтобетонным покрытием. Сейчас там роют котлован и забивают сваи для нового путепровода. Зимой строители начнут устанавливать опоры.

На двух других путепроводах Восточного обхода летом покрыли бетоном балки на пролетных строениях, а зимой к ним будут обустраивать подъезды.

— В зимние месяцы кроме строительно-монтажных работ подрядная организация начнет заготовку инертных материалов и разместит на объекте цементобетонный завод, чтобы весной как можно раньше приступить к новому циклу, — рассказали в «Сибуправтодоре».

Работы на первом этапе строительства планируют завершить до 30 октября 2024 года.

Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявили в марте этого года. НГС выяснил, почему ранее строительство пришлось заморозить, а потом возобновить, зачем нужна дорога и когда по ней сможет двигаться транспорт. Читайте об этом в нашем материале.

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Восточный обходразвязкастроительство дорог«Сибуправтодор»«Новосибирскавтодор»
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