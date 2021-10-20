На Восточном обходе Новосибирска забивают сваи и готовят покрытие — подробности со стройки за 3,7 млрд рублей

Работы на первом этапе строительства планируют завершить до 30 октября 2024 года.

Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявили в марте этого года. НГС выяснил, почему ранее строительство пришлось заморозить, а потом возобновить, зачем нужна дорога и когда по ней сможет двигаться транспорт. Читайте об этом в нашем материале.