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Мэрия Новосибирска рассказала, когда на Большой установят ливневки у Дивногорского

Работы уже заканчивают

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Сейчас на дороге устанавливают дождеприемные решетки

Сейчас на дороге устанавливают дождеприемные решетки

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В октябре в Новосибирске разработают проект для отвода воды из Дивногорского

В Новосибирске планируют разработать проект для отвода воды из микрорайона Дивногорский. Ранее местные жители сообщили, что после ремонта дороги на улице Большой на въезде к домам образовались огромные лужи, которые мешают автомобилям и пешеходам. К 15 октября на самой дороге собираются установить решетки на дождеприемники.

— Проектной документацией предусмотрено водоотведение непосредственно с проезжей части автомобильной дороги по улице Большой. Вопрос по отведению поверхностных и талых вод с территории микрорайона Дивногорский при проектировании не рассматривался, — сообщил НГС пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Рабочую документацию должны подготовить к 20 октября. Сейчас на участке улицы Большой от 2-й Станционной до Колыванского кольца построили ливневую канализацию. Также дорогу расширили до четырех полос, для нее смонтировали наружное освещение и поставили светофор.

— Ведутся работы по устройству тротуаров и газонов, выполняется монтаж дорожных знаков. В соответствии с условиями муниципального контракта дата завершения всех строительно-монтажных работ — 1 октября 2022 года, — добавили в мэрии.

Весной этого года жители Дивногорского сообщили НГС, что вынуждены стоять в длинных пробках на выезде из района, потому что на дороге работает техника. В конце мая работы приостановили из-за недостатков в документации. Позже власти рассказали, что реконструкцию решили завершить на год раньше срока — в октябре 2021-го. Подрядчиком выступает компания «Новосибирскавтодор».

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Дивногорскийливневкаремонт дорог
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