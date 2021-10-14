Мэрия Новосибирска рассказала, когда на Большой установят ливневки у Дивногорского

В Новосибирске планируют разработать проект для отвода воды из микрорайона Дивногорский. Ранее местные жители сообщили, что после ремонта дороги на улице Большой на въезде к домам образовались огромные лужи, которые мешают автомобилям и пешеходам. К 15 октября на самой дороге собираются установить решетки на дождеприемники.

— Проектной документацией предусмотрено водоотведение непосредственно с проезжей части автомобильной дороги по улице Большой. Вопрос по отведению поверхностных и талых вод с территории микрорайона Дивногорский при проектировании не рассматривался, — сообщил НГС пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.