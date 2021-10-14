Мэрия Новосибирска рассказала, когда на Большой установят ливневки у Дивногорского

В октябре в Новосибирске разработают проект для отвода воды из Дивногорского
В Новосибирске планируют разработать проект для отвода воды из микрорайона Дивногорский. Ранее местные жители сообщили, что после ремонта дороги на улице Большой на въезде к домам образовались огромные лужи, которые мешают автомобилям и пешеходам. К
— Проектной документацией предусмотрено водоотведение непосредственно с проезжей части автомобильной дороги по улице Большой. Вопрос по отведению поверхностных и талых вод с территории микрорайона Дивногорский при проектировании не рассматривался, — сообщил НГС пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Рабочую документацию должны подготовить к 20 октября. Сейчас на участке улицы Большой от
— Ведутся работы по устройству тротуаров и газонов, выполняется монтаж дорожных знаков. В соответствии с условиями муниципального контракта дата завершения всех строительно-монтажных работ —
Весной этого года жители Дивногорского сообщили НГС, что вынуждены стоять в длинных пробках на выезде из района, потому что на дороге работает техника. В конце мая работы приостановили из-за недостатков в документации. Позже власти рассказали, что реконструкцию решили завершить на год раньше срока — в октябре