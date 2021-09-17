Техподдержка «Яндекс.Такси» посоветовала таксистам говорить инвалидам, чтобы те вызывали себе грузоперевозку

Новосибирский водитель обвинил техподдержку «Яндекс.Такси» в том, что сервис поддерживает водителей, которые отказываются возить инвалидов-колясочников. Он заявил, что техподдержка «Яндекс.Такси» в спорных ситуациях советует водителям отказываться от подобных заказов и говорить людям вызывать грузоперевозку.
В разговоре с корреспондентом НГС таксист Игорь (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим. ред.) высказал свои наблюдения, вступившись за своего коллегу, который недавно отказался везти студентку на инвалидной коляске.
— Мы не знаем мнение второй стороны. Девушка рассказала историю, так как она ее видела. А ведь таксисты также получают через сервис указания, как вести себя, — рассказал корреспонденту НГС Игорь. — Возможно, у водителя не было места в багажнике из-за газового баллона или еще какая причина. Я его не оправдываю, но «Яндекс.Такси» сам ставит нас в такие условия, что происходят конфликты.
Игорь в подтверждение своих слов заявил, что отказался от почти идентичного заказа, а затем изменил номер заказа, чтобы сохранить свою анонимность в сервисе, и написал в техподдержку. Игорь максимально грубо выразил свое недовольство, а в ответ получил похвалу от «Яндекс.Такси» за свое поведение.
Он прислал в редакцию скриншот переписки с техподдержкой.
В итоге водитель получил промокод, который позволил ему 3 часа зарабатывать с заказов больше. Игорь говорит, что идентичные сообщения на подобные жалобы получают и другие водители такси.
В «Яндекс.Такси» прокомментировали ситуацию, сообщив, что ответ техподдержки был неправильным.
— Сотрудник поддержки ошибся в переписке, такой ответ некорректен. Грузовой или тариф «курьер» можно использовать для перевозки кресла, если вам нужно доставить его из пункта А в пункт Б, но не когда речь идет про перевозку человека. В приложенном скриншоте он писал не о реальном заказе, а вымышленном, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси».
В компании добавили, что водитель, который написал это сообщение, был отстранен от выполнения заказов более месяца назад из-за нарушений правил сервиса. В свою очередь Игорь заявил, что его от работы никто не отстранял.
В Новосибирске в начале недели таксист отказался везти студентку в инвалидной коляске. Утром Елена Колесникова ехала на занятия в СГУПС, но опоздала из-за поведения водителя такси. Новосибирские следователи начали доследственную проверку после этой публикации НГС.