Техподдержка «Яндекс.Такси» посоветовала таксистам говорить инвалидам, чтобы те вызывали себе грузоперевозку

— Мы не знаем мнение второй стороны. Девушка рассказала историю, так как она ее видела. А ведь таксисты также получают через сервис указания, как вести себя, — рассказал корреспонденту НГС Игорь. — Возможно, у водителя не было места в багажнике из-за газового баллона или еще какая причина. Я его не оправдываю, но «Яндекс.Такси» сам ставит нас в такие условия, что происходят конфликты.

Игорь в подтверждение своих слов заявил, что отказался от почти идентичного заказа, а затем изменил номер заказа, чтобы сохранить свою анонимность в сервисе, и написал в техподдержку. Игорь максимально грубо выразил свое недовольство, а в ответ получил похвалу от «Яндекс.Такси» за свое поведение.

Он прислал в редакцию скриншот переписки с техподдержкой.