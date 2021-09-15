Новосибирск занял второе место по удобству парковок во дворах среди городов-миллионников

Новосибирск занял второе место по удобству парковок во дворах
Автовладельцы в городах-миллионниках оценили удобство парковок внутри дворов — Новосибирск занял второе место в рейтинге. Опрос проводил сервис SuperJob, в нем приняли участие 9 тысяч водителей. Им нужно было оценить парковки во дворах по
— С удобством парковки во дворе чуть лучше ситуация в Челябинске: средние оценки автовладельцев составляют 3,3 балла из 5. На втором месте Пермь, Новосибирск и Воронеж (по 3,2 балла), — говорится в сообщении пресс-службы SuperJob.
Среди сибирских городов хуже всего ситуация в Омске — водители поставили местным парковкам во дворах только 2,8 балла. Автолюбители оценивали удобство, доступность парковки и культуру водителей.
8 сентября НГС рассказал о начинающейся реконструкции Вокзальной магистрали, улиц Титова и Станиславского в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В мэрии также ранее рассказывали, что такие же работы проведут в 2022 году на некоторых участках улиц Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекта Карла Маркса.
Вчера мэрия Новосибирска назвала парковочные карманы на Вокзальной магистрали, которые решили оставить во время реконструкции. Предполагалось, что во время работ с улицы уберут парковки и сделают полосу для общественного транспорта.