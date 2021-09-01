В Новосибирске к сетевой поездке подключили новый маршрут

В Новосибирске с 1 сентября вводят сетевую поездку на автобусе
В Новосибирске с 1 сентября вводится система «Сетевая поездка» на маршруте автобуса
— Пассажиры смогут воспользоваться бесплатной пересадкой на маршруты на трамваи и троллейбусы МКП «Горэлектротранспорт», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Бесплатная пересадка будет действовать в течение 90 минут. Воспользоваться услугой можно и в обратном порядке.
Сетевой тариф на вторую бесплатную поездку действует при оплате проезда с помощью карты «ЕТК-онлайн».
В середине марта стало известно, что в Новосибирске на пяти маршрутах муниципальных автобусов ПАТП-4 вводится система «Сетевая поездка». Тогда в мэрии уточнили, что «Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года.