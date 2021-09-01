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В Новосибирске к сетевой поездке подключили новый маршрут

Пересесть с автобуса на троллейбус и трамвай можно будет бесплатно в течение полутора часов

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Такой услугой смогут воспользоваться лишь пассажиры с транспортной картой

Такой услугой смогут воспользоваться лишь пассажиры с транспортной картой

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В Новосибирске с 1 сентября вводят сетевую поездку на автобусе № 45

В Новосибирске с 1 сентября вводится система «Сетевая поездка» на маршруте автобуса № 45 «Чемской бор» — «Центральный корпус». Об этом сообщили в администрации города.

— Пассажиры смогут воспользоваться бесплатной пересадкой на маршруты на трамваи и троллейбусы МКП «Горэлектротранспорт», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Бесплатная пересадка будет действовать в течение 90 минут. Воспользоваться услугой можно и в обратном порядке.

Сетевой тариф на вторую бесплатную поездку действует при оплате проезда с помощью карты «ЕТК-онлайн».

В середине марта стало известно, что в Новосибирске на пяти маршрутах муниципальных автобусов ПАТП-4 вводится система «Сетевая поездка». Тогда в мэрии уточнили, что «Сетевая поездка» будет действовать год — до 22 марта 2022 года.

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проездсетевая поездкаобщественный транспорт
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