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В Новосибирске закрыли несколько станций метро — работает полиция

Горожане не могут попасть на станции «Октябрьская», «Площадь Ленина» и «Красный проспект»

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Станции закрылись около полудня

Станции закрылись около полудня

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В Новосибирске закрылись станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Красный проспект». У выходов дежурят полиция, скорая помощь и МЧС.

— Полиция у «Октябрьской» всех отправляет на общественный наземный транспорт, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Автомобили скорой и сотрудников полиции также заметили у входа на станцию «Площадь Ленина».

Спустя 20 минут, по словам горожан, людей начали запускать в метро.

В пресс-службе МВД получить комментарий об инциденте не удалось — они обещали предоставить его позже.

Двумя неделями ранее волна эвакуация прокатилась по школам: 17 марта вывели детей из гимназии № 11, а до этого — из гимназии № 14.

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метрополиция
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