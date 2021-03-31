В Новосибирске закрыли несколько станций метро — работает полиция

В Новосибирске закрылись станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Красный проспект». У выходов дежурят полиция, скорая помощь и МЧС.
— Полиция у «Октябрьской» всех отправляет на общественный наземный транспорт, — сообщил в редакцию НГС читатель.
Автомобили скорой и сотрудников полиции также заметили у входа на станцию «Площадь Ленина».
Спустя 20 минут, по словам горожан, людей начали запускать в метро.
В пресс-службе МВД получить комментарий об инциденте не удалось — они обещали предоставить его позже.
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