Из мэрии Новосибирска эвакуировали людей

К зданию новосибирской мэрии стянулись силовики и пожарные — утром 31 марта на почту ведомства поступило сообщение о минировании.
— По электронной почте пришло письмо о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации комментарий о происходящем не предоставили.
Также в первой половине 31 марта в Новосибирске закрылись станции метро «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Как сообщают очевидцы, у выходов метро дежурят полиция и скорая помощь.