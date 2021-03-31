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Из мэрии Новосибирска эвакуировали людей

Всех сотрудников и посетителей вывели из здания

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Сообщение о минировании пришло на электронную почту

Сообщение о минировании пришло на электронную почту

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К зданию новосибирской мэрии стянулись силовики и пожарные — утром 31 марта на почту ведомства поступило сообщение о минировании.

— По электронной почте пришло письмо о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников. Правоохранительные органы проводят проверку, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации комментарий о происходящем не предоставили.

Также в первой половине 31 марта в Новосибирске закрылись станции метро «Площадь Ленина» и «Октябрьская». Как сообщают очевидцы, у выходов метро дежурят полиция и скорая помощь.

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мэрия Новосибирскаэвакуация
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