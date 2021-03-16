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В мэрии рассказали, как отремонтируют Октябрьский мост к молодежному чемпионату мира по хоккею

Власти также объяснили, почему недавно дорога на мосту покрылась ямами

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Вмятины на дороге стали хорошо видны во время оттепели

Вмятины на дороге стали хорошо видны во время оттепели

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К МЧМ-2023 в Новосибирске капитально отремонтируют Октябрьский мост

Мэрия Новосибирска рассказала, из-за чего дорога на Октябрьском мосту покрылась вмятинами, а также, какой ремонт выполнят к хоккейному чемпионату в 2023 году.

— В связи с разрушением гидроизоляционного слоя мостового перехода происходит разрушение вышележащих слоев асфальтобетонного покрытия, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Власти уточнили, что на мосту круглый год делают ямочный ремонт, используя, в частности, рециклер. К чемпионату запланирован капитальный ремонт.

— Ремонт Октябрьского моста будет проходить в несколько этапов, в качестве первоочередных мероприятий необходимо к молодежному чемпионату мира по хоккею выполнить капитальный ремонт дороги с ремонтом гидроизоляции пролетных строений и деформационных швов; ремонт тротуаров, ограждений и освещения. Затем запланировано приступить к ремонту арок и опорных частей, — сообщили в мэрии.

Аукцион на проект капитального ремонта Октябрьского моста объявили в феврале. Максимальная цена работ превысила 28 миллионов рублей. Подрядчиком стала компания из Москвы, которая снизила цену до 19 миллионов 886 тысяч рублей. НГС писал о том, в какие сроки она должна будет подготовить проект.

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Октябрьский мосткапитальный ремонтремонт дорог
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