В мэрии рассказали, как отремонтируют Октябрьский мост к молодежному чемпионату мира по хоккею

К МЧМ-2023 в Новосибирске капитально отремонтируют Октябрьский мост
Мэрия Новосибирска рассказала, из-за чего дорога на Октябрьском мосту покрылась вмятинами, а также, какой ремонт выполнят к хоккейному чемпионату в 2023 году.
— В связи с разрушением гидроизоляционного слоя мостового перехода происходит разрушение вышележащих слоев асфальтобетонного покрытия, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Власти уточнили, что на мосту круглый год делают ямочный ремонт, используя, в частности, рециклер. К чемпионату запланирован капитальный ремонт.
— Ремонт Октябрьского моста будет проходить в несколько этапов, в качестве первоочередных мероприятий необходимо к молодежному чемпионату мира по хоккею выполнить капитальный ремонт дороги с ремонтом гидроизоляции пролетных строений и деформационных швов; ремонт тротуаров, ограждений и освещения. Затем запланировано приступить к ремонту арок и опорных частей, — сообщили в мэрии.
Аукцион на проект капитального ремонта Октябрьского моста объявили в феврале. Максимальная цена работ превысила