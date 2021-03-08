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Ямы и камни: новосибирец снял на видео разрушенный асфальт на Коммунальном мосту

Он считает, что ездить по нему — опасно для жизни

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Состояние дорожного покрытия оставляет желать лучшего

Состояние дорожного покрытия оставляет желать лучшего

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В Новосибирске дорога на Коммунальном мосту испортилась с приходом весны

В понедельник, 8 марта, житель Новосибирска снял на видео состояние дорожного покрытия Коммунального моста, после того как с него стаял снег.

— Понятно, что удивить состоянием дорог в Новосибирске водителя с опытом достаточно трудно, мы видим и знаем, что происходит каждый год. Но, на мой взгляд, состояние дорожного полотна на Коммунальном мосту не просто очень плохое, но и очень опасное для автомобилистов! Наиболее пострадала часть дороги — половина моста со стороны правого берега. Водители в попытках объехать ту или иную яму постоянно виляют, выезжая или на встречку, или на соседний ряд, рискуя задеть параллельно едущую машину или встретиться лоб в лоб. Я уже не говорю про стойки и летящие из-под колес камни, — описал ситуацию новосибирец Александр Назаров.

Ранее мэрия назвала сроки капитального ремонта Коммунального моста — он начнется в этом году и продлится пять лет.

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Коммунальный мостпотеплениесостояние дорог
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