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Тема дняЗачем прилетел Мишустин? Причина №1 (фоторепортаж)

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Красный проспект в вечерний час пик перекрыла полиция — вы знаете, кого благодарить

В Новосибирск приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Здесь он пробудет минимум два дня

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Сотрудники полиции никого не пропускают, в том числе общественный транспорт

Сотрудники полиции никого не пропускают, в том числе общественный транспорт

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Красный проспект встал в огромной пробке — в районе пересечения с улицей Фрунзе госавтоинспекторы полностью перекрыли движение. Из-за этого и без того загруженная главная магистраль Новосибирска буквально замерла.

— ДПС перекрыли движение. Из-за них колом стоит Красный проспект, — сообщают автомобилисты, застрявшие в непредвиденной пробке.

В ГИБДД не стали отвечать на вопросы НГС о причинах перекрытия, переадресовав в полицию. В УМВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Проехать нельзя, автомобилистам приходится ждать

Проехать нельзя, автомобилистам приходится ждать

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Днем в этот четверг, 4 марта, в Новосибирск приехал с официальным визитом премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Изначально его приезд был запланирован на 5 марта, но визит решили растянуть на два дня.

Первым делом премьер-министр побывал в Толмачёво и посмотрел, как выглядит новый огромный почтовый хаб.

С чем еще связан приезд Мишустина — читайте в нашем специальном сюжете.

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Красный проспектМихаил Мишустинзаторпробкаулица Державина
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