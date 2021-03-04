Красный проспект в вечерний час пик перекрыла полиция — вы знаете, кого благодарить

Красный проспект встал в огромной пробке — в районе пересечения с улицей Фрунзе госавтоинспекторы полностью перекрыли движение. Из-за этого и без того загруженная главная магистраль Новосибирска буквально замерла.
— ДПС перекрыли движение. Из-за них колом стоит Красный проспект, — сообщают автомобилисты, застрявшие в непредвиденной пробке.
В ГИБДД не стали отвечать на вопросы НГС о причинах перекрытия, переадресовав в полицию. В УМВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Днем в этот четверг, 4 марта, в Новосибирск приехал с официальным визитом премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Изначально его приезд был запланирован
Первым делом премьер-министр побывал в Толмачёво и посмотрел, как выглядит новый огромный почтовый хаб.
С чем еще связан приезд Мишустина — читайте в нашем специальном сюжете.