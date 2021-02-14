Сколько времени мы теряем в дорожных пробках: истории жителей Новосибирска и две любопытные картинки

Жители Новосибирска стоят в пробках по 2–3 часа в день
Есть в Новосибирске традиция — утром и вечером стоять в пробках. Зимой, когда выпадает снег, ситуация усугубляется. Бывает, стоишь в пробке и думаешь, что это время можно потратить на что-то более полезное. Мы спросили новосибирцев в нашем профиле Instagram, сколько времени они обычно проводят в пробках — результаты расстраивают. Но обо всем по порядку.
Согласно нашему опросу, 45% горожан проводят в пробках от одного до четырех часов в день. Всего 6% человек проводят в заторах от 15 до 30 минут в день (по времени — как будто просто решили доспать после отключения первого будильника). Конечно, все зависит от типа транспорта, которым новосибирец добирается до пункта назначения, от типа работы («удаленка», офис или нестандартный график), от удаленности места жительства.
Так, люди, которые не стоят в пробках или проводят там минимальное количество времени, признались, что добираются на работу только на метро, электричке или пешком. В то же время дольше всех добираются люди, живущие на одном берегу, а работающие на другом (до 4 часов в день в пробке). Стоит ли говорить, что четыре часа длится перелет «Новосибирск — Москва»? Кажется, мы слишком редко об этом задумываемся.
Наш читатель под ником kashantap0 в Instagram вывел идеальную форму игнорирования пробок: «Электричка + метро + пешком часть пути. Хотя есть машина, не вижу смысла тратить жизнь, нервы, портить экологию, стоя в пробке». Согласны ли вы с такой формулой?
Мы сделали удобную диаграмму, основанную на результате опроса читателей НГС в нашем профиле Instagram (подписывайтесь, чтобы не пропускать другие интересные опросы).
Другой наш читатель под ником mihail_starodubov в Instagram рассказал свою историю и произвел расчеты: «С левого берега на правый выезжаю в 07:00 утром, стою 40–50 минут, обратно в 17:00 — минимум 1,5 часа. Итого округляем: 2,5 часа. За 5-дневную рабочую неделю это 12,5 часа. В году 52 недели, умножим 52 на 12,5 часа = 650 часов в год! 650/24 = 27,1 дня! В общем, если округлить, то один ежегодный 28-дневный оплачиваемый отпуск уходит на то, чтобы добираться на работу и обратно».
Что еще можно сделать за время, пока мы стоим в пробках (предположим, что за целый день новосибирец проводит в пробках всего час, то есть 5 часов за рабочую неделю и 20 часов за месяц)? Вспомним, что 45–60 минут длится урок английского или приготовление ужина, за 30–40 минут можно помыть автомобиль на мойке или поменять масло, а за 5 часов, потерянных за неделю, можно доехать от Новосибирска до Горно-Алтайска. 20 часов в месяц можно, в конце концов, посвятить строительству дороги или моста, чтобы разгрузить город. Или, как предложил один из наших комментаторов, медленно, но верно киркой рубить тоннель метро в сторону площади Станиславского или Плющихинского жилмассива.
Ранее мы писали, что НСО получит более 3 миллиардов рублей на реконструкцию дорог и строительство четвертого моста через Обь, а капитальный ремонт Октябрьского моста займет пять лет.