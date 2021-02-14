Сколько времени мы теряем в дорожных пробках: истории жителей Новосибирска и две любопытные картинки

Есть в Новосибирске традиция — утром и вечером стоять в пробках. Зимой, когда выпадает снег, ситуация усугубляется. Бывает, стоишь в пробке и думаешь, что это время можно потратить на что-то более полезное. Мы спросили новосибирцев в нашем профиле Instagram, сколько времени они обычно проводят в пробках — результаты расстраивают. Но обо всем по порядку.

Согласно нашему опросу, 45% горожан проводят в пробках от одного до четырех часов в день. Всего 6% человек проводят в заторах от 15 до 30 минут в день (по времени — как будто просто решили доспать после отключения первого будильника). Конечно, все зависит от типа транспорта, которым новосибирец добирается до пункта назначения, от типа работы («удаленка», офис или нестандартный график), от удаленности места жительства.