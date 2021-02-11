«Мы не изменили план»: Анатолий Локоть — о строительстве «Спортивной», на которую не выделяют федеральные деньги

Сегодня, 11 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что планы по строительству станции метро «Спортивная» изменились и ее планируют ввести в срок.

Накануне министр строительства Иван Шмидт заявил, что, если станция не начнет работать до молодежного чемпионата мира по хоккею, это будет некритично. Кроме того, чиновник вчера отметил, что на строительство станции не выделяют деньги из федерального бюджета.



— Задача строительства станции «Спортивная» обозначена в сроках подготовки к чемпионату. У нас есть план мероприятий, и один из главных пунктов — изменение дорожно-транспортной инфраструктуры. И станция «Спортивная» занимает одно из первых мест. Мы не изменили план. Были, есть трудности, как они есть во всяком большом деле. Если бы мы, когда приступали к решению той задачи, начинали просчитывать, с какими трудностями столкнемся, может, никогда бы и не начали. Мы начали, мы приступили, мы прошли больше половины пути, — заявил глава города во время пресс-конференции.