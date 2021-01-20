На Станционной решили построить надземный переход недалеко от будущего четвертого моста

Мэрия Новосибирска разрешила построить надземный пешеходный переход на улице Станционной между домами № 15 и № 18/2 . Переход установит «Сибирская концессионная компания» во время строительства четвертого моста через Обь.

— Учитывая интенсивность пешеходного движения (250 человек в час) на Станционной и необходимость организации непрерывного движения автотранспорта на данном участке, было принято решение о строительстве надземного пешеходного перехода. Он обеспечит безопасность горожан и безостановочный проезд для автомобилей, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания»).