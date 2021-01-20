На Станционной решили построить надземный переход недалеко от будущего четвертого моста

В Новосибирске построят надземный переход над Станционной
Мэрия Новосибирска разрешила построить надземный пешеходный переход на улице Станционной между домами
— Учитывая интенсивность пешеходного движения (250 человек в час) на Станционной и необходимость организации непрерывного движения автотранспорта на данном участке, было принято решение о строительстве надземного пешеходного перехода. Он обеспечит безопасность горожан и безостановочный проезд для автомобилей, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания»).
Длина перехода составит 29,8 метра. Строительство запланировано на конец 2021 года, из-за него не планируют ограничивать движение на Станционной. Сам четвертый мост планируют достроить в 2022 году.
Ранее из-за строительства четвертого моста переделали развязку у «горба Городецкого». Сейчас масштабная развязка улиц Ипподромской, Большевистской, Фабричной и Красного проспекта изменилась. НГС побывал на месте — рассказываем, как изменилась схема движения.
В декабре новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки строительства четвертого моста с высоты. Посмотрите на эти 10 кадров.