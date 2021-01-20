20 января среда
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 6/10
usd 73.72
eur 89.21
Тема дняОбыски у главы администрации Обского бассейна

Все новости

Все новости

На Станционной решили построить надземный переход недалеко от будущего четвертого моста

Длина составит почти 30 метров

1 044
22Обсудить

Поделиться

Переход над Станционной начнут строить в конце 2021 года

Переход над Станционной начнут строить в конце 2021 года

Поделиться

В Новосибирске построят надземный переход над Станционной

Мэрия Новосибирска разрешила построить надземный пешеходный переход на улице Станционной между домами № 15 и № 18/2. Переход установит «Сибирская концессионная компания» во время строительства четвертого моста через Обь.

— Учитывая интенсивность пешеходного движения (250 человек в час) на Станционной и необходимость организации непрерывного движения автотранспорта на данном участке, было принято решение о строительстве надземного пешеходного перехода. Он обеспечит безопасность горожан и безостановочный проезд для автомобилей, — сообщили НГС в пресс-службе группы «ВИС» (в нее входит «Сибирская концессионная компания»).

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Поделиться

Длина перехода составит 29,8 метра. Строительство запланировано на конец 2021 года, из-за него не планируют ограничивать движение на Станционной. Сам четвертый мост планируют достроить в 2022 году.

Ранее из-за строительства четвертого моста переделали развязку у «горба Городецкого». Сейчас масштабная развязка улиц Ипподромской, Большевистской, Фабричной и Красного проспекта изменилась. НГС побывал на месте — рассказываем, как изменилась схема движения.

В декабре новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки строительства четвертого моста с высоты. Посмотрите на эти 10 кадров.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Станционнаястроительствочетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...