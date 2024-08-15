Богемно по-сибирски: от речной прогулки до отпуска в круизе за полмиллиона — как необычно отдохнуть на реке

По Оби проводят и групповые экскурсии, и индивидуальные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Период отпусков заканчивается, а возможность устроить себе «каникулы» хочется растянуть как можно дольше. Лето не вечно, и нужно постараться использовать его возможности на максимум: например, отправиться в мини-путешествие или настоящий отпуск по Оби. Корреспондент НГС изучила возможные варианты и составила подборку.



Речная перезагрузка

Чтобы отдохнуть на Оби, совсем не обязательно бронировать круизы или базу отдыха у воды. Если в запасе есть совсем немного времени, можно отправиться на недолгую экскурсию по реке — такие организовывает Речфлот. Например, на историческую аудиоэкскурсию «От Новониколаевска до Новосибирска» — стоит такое образовательное развлечение 1000 рублей за стандартный билет и 700 рублей — за льготный. Льготы распространяются на детей от 4 до 13 лет, пенсионеров и студентов. Летом прокатиться можно с понедельника по пятницу, отправление в 16:45 с Речного вокзала.



Такие прогулки могут подойти и для свидания, у Речфлота даже есть тематическая — «Романтика на Оби». Особенность этой экскурсии в том, что у неё нет гида, и все романтические истории озвучивают в аудиозаписи. Длится она час, отправление с Речного вокзала летом с понедельника по четверг в 21:15, речное свидание для двоих обойдётся в 1000 рублей. Другой вариант для романтического вечера — «Огни Новосибирска», вечерняя экскурсия с живой музыкой. Отправление с Речного вокзала летом со среды по воскресенье в 21:00, длится прогулка часа и стоит 1000 рублей за стандартный билет и 800 — за льготный.



Поездку по Оби можно запланировать и всей семьёй. «Кукольные сказки» — совместный проект Речфлота и кукольного театра, на теплоходе можно посмотреть один из трёх спектаклей: «Три кота» посвящён приключениям персонажей из одноимённого мультфильма, «Доктор Айболит» — сказкам Корнея Чуковского, герои которых расскажут о правилах личной гигиены и научат делать зарядку, а «Путешествие по волнам» основан на сказке новосибирского писателя Владимира Шамова про Обинушку, в которой волшебный кораблик останавливается на пристанях с заданиями и играми для детей. Билеты стоят 600 и 500 рублей, летом теплоход отправляется по вторникам, четвергам и субботам в 11:30 с Речного вокзала, каждый спектакль длится час.



На теплоходе можно устроить и день рождения, и свадьбу, и даже школьный выпускной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отзывы на популярные экскурсии довольно противоречивые. Если их обобщить, то они как лотерея: вытянул счастливый билет — экскурсовод расскажет интересно, погода будет замечательная, виды красивые, живая музыка чудесная. Если удача отвернулась, сотрудники будут хамить, экскурсовод будет рассказывать так себе, либо из-за проблем со звуком на другой палубе его будет не слышно, рядом будет сидеть неприятная компания, а некоторым покажется, что и музыканты играют плохо.



— Побывали на экскурсии «Огни Новосибирска». В целом очень понравилось! Экскурсия чередуется с музыкальными паузами, живое звучание саксофона создаёт прекрасное настроение! Имеется бар, где можно приобрести не только воду. Многие посетители принесли еду и напитки с собой — это не запрещено. Два часа экскурсии пролетели незаметно! И взрослые, и дети остались очень довольны! — отмечает автор комментария в «Яндексе» Юлия Грицанова.



При этом её смутили большие очереди и «неразбериха« в посадочных местах: кто угадал с очередью, тот и занял хорошее место. В целом большинство негативных отзывов именно об очередях и местах.



— Ставлю пять баллов, потому что виды потрясающие с прогулочных кораблей. Но организация этого мероприятия ужасная. Билетов продают не по количеству мест (народу набилось, как селедок в банку). Само собой все нормальные места были заняты, так как очередь у входа была длинная, — делится пользователь «Яндекс.карт» под ником «Водолей».

Выходные на Оби

В отзывах часто отмечают экскурсию «6 мостов», но о ней такое же противоречивое мнение Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Если у вас для отдыха есть целый свободный день, то можно купить билеты на более долгие экскурсии. Например, тур «Шлюзование» проходит полностью на воде — это историческая экскурсия о Новосибирской ГЭС, где шлюзование — гвоздь программы. Теплоход заходит в открытые ворота шлюза, потом ворота закрываются и нагнетают в камеру воду, на которой поднимается корабль. Потом ворота открываются и корабль выходит в следующий шлюз. Прогулка длится 4 часа, стандартный билет стоит 2000 рублей, льготный — 1700 рублей (для детей до 3-х лет включительно билет стоит 1000 рублей). Рейсы по такому маршруту проводят летом со среды по воскресенье в 10:00 от Речного вокзала, прибытие по воскресеньям в Старую пристань в Бердске в 14:00, в остальные дни — на пляж «Звезда» в 13:00.

Шлюзование — часть программы и других длительных экскурсий, но там, кроме прогулки на теплоходе, есть пешие и автобусные экскурсии. Например, в «Путешествии к источнику» участников сначала ждёт шлюзование, а потом — поездка на автобусе в Ложок, в музей при храме в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Святом источнике.

Кроме музея и храма можно будет побывать на самом источнике, а в хорошую погоду даже искупаться в нём. Источник считается целебным, в нём практически полностью отсутствует железо, что довольно редко для Новосибирской области. Этот тур доступен по средам и субботам с 10:00 до 18:30, стандартный билет стоит 3500 рублей, льготный — 3300 рублей.



Ещё из образовательных экскурсий есть маршрут «Научная волна». Программа начинается с железнодорожного вокзала, первый этап — обзорная экскурсия по Новосибирску и Академгородку, его достопримечательностям и музею «Эволюция Земли». Финальная часть — рейс на теплоходе по Обскому морю и шлюзование. Заканчивается маршрут на Михайловской набережной в 17:00. Цена такой поездки — 3500 и 3300 рублей, а отправиться этим рейсом можно в четверг и пятницу, тоже только летом.



Отзывы, как и на небольшие экскурсии, противоречивые: кто-то остаётся доволен, кто-то нет.



— Каждое лето хожу на экскурсии, и не по одному разу. Очень нравится. Последний раз ходила на «Шлюзование». Была в восторге, — рассказывает пользователь «Яндекс. Карт» Инна Федотова.

— Приобрели билет на экскурсию в храм в поселке Ложок со шлюзованием за 3300 рублей с человека. Первая часть путешествия не вызвала нареканий: шлюзование — потрясающая вещь и стоила просмотра. Но вторая часть, с трансфером в Ложок, просто ужасна! Экскурсовода мы ни слова не поняли, ужасный микрофон и колонки в автобусе, все фонило и шипело. Кроме того, водитель автобуса на определенном этапе громко стал ругаться с пассажирами. Просто трата денег впустую! — пожаловалась там же Мария Казакова.

А можно и в отпуск

Кроме экскурсий есть пассажирские перевозки в Седову Заимку и Тихие Зори — они особенно популярны среди дачников Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











На Оби можно провести и целый отпуск: например, в круизе. Можно отправиться в плаванье и из Новосибирска, но в этом сезоне доступных круизов уже нет — только в 2025 году.

Теплоход-пансионат «Северная сказка» от компании «Созвездие» отправляется из Новосибирска и проходит через Томск, Колпашево, Парабель, Нарым, Нижневартовск, Сургут, Берёзво, Мужи, Ханты-Мужи, Салехард, Новый Киеват, Октябрьское, Ханты-Мансийск, Уват и Тобольск. Такой круиз продлится с 24 мая по 9 июня 2025 года (17 дней), но цены кусаются: проживание в каюте обойдётся от 222 590 рублей до 552 390 рублей со скидкой и 627 690 рублей без скидки, и это за человека. Вся развлекательная программа и питание включены в стоимость.

На этом же теплоходе можно отправиться в тур Сургут—Новосибирск с 17 по 24 мая 2025 (8 дней, 7 ночей). Маршрут проходит через Нижневартовск, Нарым, Парабель, Колпашево и Томск, стоимость круиза — от 130 390 рублей.

— Несколько дней назад закончился наш замечательный круиз на «Северной сказке». До сих пор нахожусь под его впечатлением. Идея пройти по сибирским рекам была у меня давно. Смущала, конечно, цена, некоторое сомнение в интересности маршрута да и самой реки. Во многих городах я ранее бывал в командировках, поэтому узнать и увидеть что-то новое я не рассчитывал. Но мои товарищи просто уговорили меня отметить юбилей в этом круизе, — поделился отзывом на круиз пользователь платформы «Отзовик» из Одинцово andrss.

Теплоход представляет собой по сути отель на воде с привычным отельным сервисом и обстановкой: в каютах есть санузлы, минибары и кофемашины, на самом теплоходе — общая гостиная, бар и два ресторана, на палубе — солярий с лежаками.



— Вечером уборщицы готовят каюту ко сну и кладут по конфетке каждому туристу. Но от подобной бесплатной услуги можно и отказаться. Ежедневно накануне вечером в каюту кладут программу дня на следующий день, — рассказал пользователь «Отзовика».

Для кого-то такой круиз вполне может стать альтернативой отдыху в загородном пансионате, но удовольствие это не из дешёвых — тем более, что добираться до стартовой точки придётся за отдельную плату. В прошлом году именно речной круиз по Сибири стал самым дорогим туром в России — он обошёлся в 6,5 миллиона рублей.

Весной этого года в «Речфлоте» рассказали, что начали модернизацию теплохода «Новосибирск» как раз для круизов, на которые появился спрос. В следующем году, по плану компании, уже можно будет отправиться в небольшой двухдневный круиз в Караканский бор, а также провести полноценный отпуск в круизе из Новосибирска в Томск и обратно или из Новосибирска в Камень-на-Оби и обратно. НГС направил запрос с просьбой рассказать, как идут работы и когда запустят круизы по Оби.

Недавно НГС публиковал подборку самых популярных мест на Алтае и насколько возросла стоимость отпуска.

