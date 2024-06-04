Цены выросли почти на треть. Сколько стоит отдохнуть на Алтае летом и на что нужно посмотреть

По оценке экспертов, отдых на Алтае с каждым сезоном дорожает в среднем на 15–30% Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











У многих скоро начнется сезон отпусков, и российские курорты заполонят туристы. При этом Алтай уже традиционно станет одной из главных точек притяжения путешественников. Наши коллеги из NGS22.RU узнали у экспертов, что стоит посмотреть в регионе летом и сколько это стоит.



Топ самых популярных мест

Когда мы говорим о поездках на Алтай, то имеем в виду два региона: Алтайский край и Республику Алтай. При планировании отпуска важно понимать разницу между ними: любителям горных походов и сплавов больше понравится в Республике, а поклонникам комфортного отдыха в санаториях — в Алтайском крае.



В обоих регионах есть популярные достопримечательности, рассказывают NGS22.RU эксперты сервиса tutu.ru. Например, в Алтайский край путешественники едут, чтобы полюбоваться слиянием Бии и Катуни, расслабиться на курортах Белокурихи, а в Республике Алтай особым спросом пользуется Телецкое озеро. На последнем, кстати, начиная с весны открывается сезон катеров и теплоходов — местные капитаны регулярно водят экскурсии через живописные водопады и заливы.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Стоит учитывать, что в обоих местах в летний сезон вы встретите толпы туристов. Только на берегах Телецкого озера более 50 различных курортов и баз отдыха.



— В Республике Алтай у путешественников также популярны перевал Кату-Ярык, село Чемал, гора Чёртов Палец, Гейзерное озеро, место слияния Чуи и Катуни, Марсианская долина, — отмечают специалисты tutu.ru.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Все перечисленные места на Алтае можно посетить в рамках 3–7-дневных экскурсий. Цены на такие туры можно найти в среднем от 40 тысяч за три дня. Можно найти варианты дешевле, но в них, как правило, включено меньше достопримечательностей. Например, трехдневный тур к Марсианской долине обойдется в 15 тысяч рублей.



Летний тренд у путешественников

По наблюдениям аналитиков, на Алтае продолжает расти спрос на отпуск в глэмпингах. Это новая разновидность отдыха на природе для тех, кто любит комфорт — сам термин появился от слияния слов «гламурный» и «кемпинг».



— В Республике много глэмпингов, и сейчас такой отдых — тренд у путешественников. Вы живете на природе в экосфере или домике, но при этом пользуетесь всеми удобствами, как в хорошем отеле, — рассказывают эксперты.

Если слово «глэмпинг» ни о чем вам не говорит, посмотрите на это фото. Примерно так выглядят все глэмпинг-отели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Таких отелей в Горном Алтае — десятки. Цены стартуют от четырех тысяч рублей за сутки. В некоторых особенно роскошных глэмпингах стоимость ночи может превышать 35 тысяч рублей: за эти деньги гостям предлагают переночевать в 20-метровом домике, попариться в бане и отведать еды от личного шеф-повара.



С каждым годом турпоток только растет

Лето — один из самых популярных сезонов на Алтае. Это период отпусков, да и погода, как правило, радует путешественников. Самый жаркий месяц в Алтайском крае и Республике Алтай — июль. Погода днем обычно выше двадцати градусов. В горных районах намного холоднее. Летом намного проще добираться до труднодоступных достопримечательностей, можно отправиться на конную прогулку или совершить сплав.



По данным представителей отрасли, в 2023 году Республика Алтай приняла около 2,6 миллиона туристов. В 2022 году и 2021 эта цифра была меньше — с каждым годом туристический поток только растет. То же самое происходит и в Алтайском крае: в 2022 году регион посетили примерно два миллиона человек, что на 8% больше, чем в 2021-м.



Ожидается, что в 2024 году туристический поток на Алтае продолжит расти. В обоих регионах постоянно открываются новые отели, растет уровень сервиса, появляется всё больше развлечений. При этом чаще всего отдыхать на Алтай приезжают из столицы: по данным представителя турагентства «Большой Алтай», гости из Москвы составляют почти 75% от общего процента туристов. Значительно меньше из Санкт-Петербурга (8%), Казани, Екатеринбурга и Красноярска (менее 5% каждый). Похожие данные приводят и аналитики tutu.ru.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











— Чаще всего в Республику Алтай прилетают из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани. Доля пассажиров в Горно-Алтайск из столицы — 46%, из Красноярска — 9,9%, из Санкт-Петербурга — 7,7%, из Новосибирска и Казани — 6,8% и 4,1% соответственно. Также чаще всего авиабилеты в город покупают из Екатеринбурга, Сургута, Нового Уренгоя, Сочи и Самары, — поясняют эксперты.



Растет спрос — растет и цена

Вместе с популярностью отдыха на Алтае растут и цены на размещение и развлечения. Причем цены зачастую растут быстрее, чем спрос. По данным представителя «Большого Алтая», в 2024 году средняя стоимость отпуска увеличится почти на треть.



— В среднем рынок каждый год прирастает на 15–30%, и этот год не стал исключением. Наиболее часто в рынке дорожают услуги размещения и перевозки гостей. Также переформатировался сегмент ВИП-размещения с открытием туркомплекса Манжерок. В нем рост составил более 30%, — говорит эксперт NGS22.RU.



С недавнего времени отдыхать на Алтае стало модным среди звезд. Например, в начале мая известная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях фотографии на фоне алтайских гор с подписью: «Пока не очень верю, что я тут». Она призналась, что побывать в Горном было ее давней мечтой. Однако в отдыхе нашлись и недостатки: там же, в соцсетях, Кристина пожаловалась на большое количество клещей.

