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Лето «Вы нам делаете адскую жизнь, а себе — адский отдых». Приезжие жалуются на сирены в Адлере, а местные — на приезжих

«Вы нам делаете адскую жизнь, а себе — адский отдых». Приезжие жалуются на сирены в Адлере, а местные — на приезжих

Отдых на курорте превратился в ужас для всех

2 506
16 комментариев
Есть мнение, что Адлер не рассчитан на такое количество туристов

Сотни тысяч туристов со всей страны проводят свой отпуск и отрываются на полную катушку в Адлере. Пока одни наслаждаются отдыхом, другие почему-то страдают. Что же их не устраивает? Грязь, толпы людей и ротавирус относятся к наиболее частым жалобам. А еще все обращают внимание на звук автомобильных сирен, ставший постоянным атрибутом лета. Чтобы понять, что происходит в Адлере прямо сейчас, наши краснодарские коллеги из 93.RU собрали комментарии приезжих и местных жителей.

Сами сорят, потом пишут, что грязно

— Мы без вас не умирали с голоду… Из-за вас сейчас бешеные цены. Неужели только Сочи для отдыха? Ведь самим неудобно: народу тьма, на пляже яблоку негде упасть. На сегодня Сочи принял 7 миллионов туристов, в советское время — только около четырех, прям резиновый город. Неужели столько денег, что нельзя где-нибудь в другом месте в России отдохнуть? На днях узнала от родственницы из Кузбасса: чтобы отдохнуть, берут кредит, а потом всю зиму на картошке с капустой сидят. Мрак!

— Кто виноват, что такой наплыв отдыхающих? Я местная жительница, и мы, жители, тоже страдаем от отдыхающих. Они ведут себя очень плохо, на улицах мусорят, бросая его в клумбы наших домов, ведут себя очень шумно на улицах в позднее время, много пьяных отдыхающих. Пьют, а бутылки бросают на газоны или под деревья. Сами сорят, потом пишут, что грязно.

— Кому не нравится, не приезжайте. Нам меньше шума будет и чище улицы. Вы нам делаете адскую жизнь, а себе — адский отдых. В чем виноваты мы, что болеете вы ротавирусом. Вы его привозите и нас заражаете. Жалуется она на отдых, ваш отдых зависит от вас, и наша жизнь зависит от вас. Мы не жалуемся на ваш наплыв к нам.

— А почему все претесь в Адлер. Есть другие места: Туапсе, Лазаревское, Якорная щель, Дагомыс, Сочи, Хоста. И так далее по маршруту. Нет, всем подавай Адлер. Нам, местным, Адлер и даром не нужен.

Круглосуточный вой сирен

Очень многие отдыхающие, побывавшие в Адлере, жалуются на всплеск заболеваемости ротавирусом и отмечают нескончаемый вой сирен скорых, которые днем и ночью ездят по вызовам, связанным с кишечной инфекцией.

— Были проездом в Адлере. Полдня на вокзале ждали электричку. Ребенок купался, не заболел. Но скорые ехали каждые две минуты. Сама удивилась. Пробки бешеные. И это везде, не только в Адлере. Сейчас отдыхаем в Хобзе. Тьфу-тьфу, пока нормально.

— Подтверждаю. Автомобили скорой помощи, полиции каждые 5–7 мин. мчатся с сиренами по улице Ленина круглосуточно. Отдыхающие возмущены, конечно. Как можно!

— Прилетели в Адлер 16 июля и слегли с этим ротавирусом через два дня, весь отпуск пропал. Скорые ездят с сиренами каждые 5 минут. Канализация бежит прямо в море. В море плавает туалетная бумага. Вот ваш хваленый курорт.

Решили нас всех извести

Местные жители подтверждают слова туристов, сирены в Адлере действительно не умолкают. Люди надеются на то, что совместными жалобами ситуацию удастся изменить. А еще просят войти в положение.

— Мы живем в Адлере, и это бич — сирены машин разных мастей, скорых, полицейских, Росгвардии. И воют сирены с 6 утра и до 12 ночи. Наверное, решили нас всех извести! Гости, вы хоть пишите об этом! Может, вместе добьемся, чтобы заменили сирены на другой сигнал и запретили кому попало включать сирены в черте города.

— В лето все наши скорые едут со спецсигналами, потому как в ином случае их просто не пускают. Всё хорошо в курортный сезон, и жители городов курортных в целом неплохо к отпускникам относятся, если бы не вот это хамство на дороге. Стоит пробка, человек спокойненько въезжает на перекресток, видя, что ехать некуда, не давая ни со двора выехать, ни второстепенной линии двигаться. Да разве это откровение, что во время вашего отпуска местные работают, учатся, лечатся? Мы не можем остановить свою жизнь на три-четыре месяца, чтобы вы спокойно отдохнули. Не получается не болеть.

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Комментарии
17
Татьяна 53
13 августа 2024, 16:26
Не была и не хочу, и в первую очередь из-за близости военных действий
Гость
13 августа 2024, 15:41
Жила некоторое время в краснодарском крае, и всегда удивлялась местным. Неужели непонятно, что все благополучие курортных городков - это только приезжие?! У вас там где рабочие места? нет их. Вы почти ничего не производите, технологии не создаете. Так что возмущение на отдыхающих - дикая глупость, они вас в буквальном смысле - кормят. Да, ведут себя порой безобразно, так это везде так с людьми на отдыхе. Ну а если не нравится - геть в станицы, пшеницу растить и животноводством заниматься - исконно кубанскими видами деятельности. А то, что люди едут в кредит - ну вы посидите в Кемерово том самом, с его климатом и экологией, тоже и поедете, и повезете детей на последние. Злые. КубанцЫ всегда отличались этим.
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