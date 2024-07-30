«Уедем утром»: как новосибирцы всю ночь пели и танцевали на пляжной вечеринке — на берегу собралось 700 человек

Концерт группы «Для меня» прошел на Центральном пляже в Академгородке Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Все мы любим лето по разным причинам, но как минимум за чувство, будто жизнь становится чуточку легче. Многие составляют списки обязательных дел на три месяца: шашлыки на даче с друзьями, искупаться в водоеме, позагорать, устроить пикник или посетить пляжную вечеринку. В Новосибирске тусовки на берегу проводят практически каждые выходные, особенно в Академгородке. Корреспондентам НГС повезло побывать на одной из самых масштабных вечеринок лета: группа «Для меня» устроила впечатляющее шоу прямо на Центральном пляже. Новосибирцы веселились, танцевали и пели любимые песни ночь напролет: смотрим, как это было.



27 июля на Центральном пляже Академгородка собралось несколько сотен новосибирцев. Причина тому — не только желание провести вечер на берегу, любуясь закатом (хотя и это занятие вполне достойное).

Гости начали подтягиваться на пляжную вечеринку около 19 часов вечера Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Парни и девушки потянулись к бару SunDali на вечеринку-концерт популярной группы «Для меня» (For me band). Музыканты нередко устраивают шоу формата open air — у ребят огромная армия поклонников, готовая идти с «Фор ми бэндом» и в пир, и в мир.

На территории бара SunDali собрались поклонники группы Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Гости начали собираться около семи часов вечера. До концерта еще два часа — самое время кататься на сапах (а может, и купаться), делать красивые фотографии на пирсе и просто классно проводить время.

До начала концерта можно было покататься на сапах, поиграть в волейбол или бадминтон Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Группа «Для меня» играет каверы на популярные песни в разных жанрах: от попсы до рока. Каждый гость концерта обязательно услышит любимую мелодию. Свою историю коллектив начал 5 лет назад.

— Начинали с небольших квартирников, собиралось всего человек пятнадцать. Пели по очереди под гитару разные песни в академовских барах, Co.mein или в Clever. Постепенно начали присоединяться люди: один на гитаре умеет играть, второй на барабанах, — вспоминает вокалист группы Никита Кириллин.

Группа «Для меня» выступает с 2019 года Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Фронтмен рассказывает, что они с парнями долго определялись с названием группы, пока строчка из песни «Зверей» «Для тебя» не натолкнула их на мысль сделать группу «Для меня».



— Прикольная игра слов, интересно использовать в таком формате: группа для меня — по-душевному, — объясняет солист.

Внутри бара музыканты организовали сцену, развесили гирлянды — получилась лампово-праздничная атмосфера Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Выступление For me band начали в 9 вечера — под овации и одобрительные крики. Мгновенно начались танцы и съемки контента для соцсетей — сегодня без этого никуда.

Вход на вечеринку стоил 1000 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











У группы очень разная аудитория, парни и девушки всех возрастов. Ребят любят за репертуар — он постоянно обновляется. К сезону обязательно добавляют несколько новых песен.

Подружки пообещали танцевать до рассвета Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Алина, Юля и Даша серьезно настроены на веселье.

— Уедем отсюда утром, — шутят они.

С творчеством группы «Для меня» девушки познакомились давно, в Шерегеше.

— В первый раз в этом году на пляжной вечеринке, на концерте — так классно, атмосфера супер, хотим танцевать до рассвета, — делятся девушки.

Тем временем у сцены у каждого гостя улыбка до ушей — лето, пляж, музыка... Мгновения бесценны Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Уже спета песня группы «Звери» — «Все что тебя касается», исполнен хором саундтрек сериала «Не родись красивой» (помните такой?).

— Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой, — дружно поет толпа.

В оригинале песню «Если в сердце живет любовь» поет Юлия Савичева Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

— Такие парни хорошие, они все заняты, вы не знаете? — задается вопросом небольшая группа девушек, хитро улыбаясь. Инна попросила ее не фотографировать, но рассказала, что ей очень нравится харизматичный гитарист.

Тот самый гитарист, который так понравился Инне Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Несмотря на то, что в соцсетях описание группы звучит как «Мужики на любой вкус», из всех пятерых участников свободен только один, а кто именно — неизвестно.

— Пусть сами выясняют, — отшутился Никита Кириллин.

— Спасибо им за Меладзе и Агутина, — сказали девушки Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Подруги ждали пляжную вечеринку и рады, что она получилась именно в таком формате. По их мнению, мероприятия такого масштаба в городе устраивают только два музыкальных коллектива: For me band и Porto.

Отличительная черта группы «Для меня» в том, что они выступают с оркестром — это значительно расширяет их возможности.

— Благодаря им я узнала и начала слушать группу The Hatters. Классно, что они их играют — это сложно, — делится Татьяна. — Очень жду песню «Где-то там». Хотелось бы еще «Просто проваливай».

Девушкам нравится придумывать образы для пляжных вечеринок: шляпа, топ, летние брюки или легкий костюм — идеально Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Тем временем гости продолжали стекаться на тусовку — многие приехали на электричке, чтобы не стоять в пробках. Судя по обсуждениям собравшихся, затор получился длинный.

— Успели, мы успели, — ликовали девушки, пробираясь ближе к сцене.

Несколько песен Макса Коржа, Monatik или группа «Градусы» — что вам больше нравится? Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











На концерте For me band можно услышать совершенно разные песни: любимый женщинами Валерий Меладзе резко сменяется на группу «Пикчи!» или Zoloto, новеньких удивляет звучание песни «Арабская ночь», а постоянный зритель уже привык и подпевает.

Песня группы Zoloto «Непроизошло» Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Ребята говорят, что все идеально сложилось для того, чтобы они оказались на пляжной вечеринке Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Вероника, Паша и Майя решили совместить приятное с полезным: искупаться, погулять по пляжу, послушать концерт и отдохнуть с друзьями.

— Классная группа, стараемся не пропускать их выступления. Они часто устраивают вечеринки на открытом воздухе: в лесу Академгородка или на теплоходе, — говорит компания друзей.

— Мне очень нравится вся эта движуха, я так хотела на пляжную вечеринку — наконец-то! — радуется Вероника.

Момент действительно приятный: красивый закат даже несмотря на облачность, песчаный берег Обского моря и шум воды.

Группа гастролирует по городам страны Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











За прошлый год группа дала 160 концертов, 100 из которых — публичные мероприятия. Интересно, какая цифра будет в этом году?

Помните такую песню? Дуэт Непара, «Другая причина» Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Артем и Таня не в первый раз на концерте группы — им нравится репертуар и атмосфера, которую создают музыканты Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











— Мы рады, что попали на тусовку — летом хочется больше такого формата, это прикольно. Впереди еще целый август, наслаждаемся, веселимся, смотрим закаты — все классно! — улыбается Таня.



Девушка поделилась, что в Telegram есть группа с афишами летних вечеринок на открытом воздухе, по которой можно отслеживать мероприятия. Координаты обычно высылают день в день: это может быть пляж, лес или какое-нибудь необычное место.

К полуночи отдыхающие окончательно раскрепостились — танцы, общение, знакомства и море новых впечатлений Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Концерт состоял из нескольких отделений — в момент, пока музыканты отдыхали, публику развлекал диджей, включая популярные танцевальные хиты.

Валентин пришел на концерт вместе с женой Анной Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











— Я давно знаю ребят, поддерживаю их. Они активно ведут концертную деятельность, стараются делать что-то интересное и необычное для Новосибирска, и при том — доступное. Их энтузиазм заражает — за это я их и полюбил. Музыкальная индустрия развивается. Если посмотреть с точки зрения публичных проектов, которые инициируют музыкальные коллективы, то в городе три мощных и заметных явления: «Для Меня», проект «Культурно» и группа Porto. А так, конечно, именно групп сильных в городе больше, к примеру «Айвазовский оркестра», — делится мнением Валентин.

Молодой человек исполнил песню «Кукла колдуна» на радость собравшимся, ведь участники «Для Меня» давно перестали ее петь — надоела. В черном списке также песни Анны Асти, Инстасамки и небезызвестная «Батарейка».

Девушкам хотелось потанцевать под песню «Нон-стоп» Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Аня и Соня редко тусуются, но концерт «Для меня» пропустить не могли — услышали ребят в баре «Типография» и полюбили.

— Прикольная вечеринка, такая теплая летняя ночь, классная музыка, все очень нравится, — поделились девушки.

Время уже давно ушло за полночь. Расслабленные тусовкой новосибирцы продолжали танцевать и веселиться: кто-то до окончания концерта, а кто-то до рассвета.

Фонарики добавили атмосферы вечеру Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











По словам Никиты Кириллина, на вечеринке собралось около семисот человек. Следующее выступление запланировано на конец августа — как раз ко дню рождения группы.



— Нам очень приятно, что на концерты приходит такое большое количество людей, но рок-звездами мы себя не считаем. Вот если бы у нас был авторский материал — да, но ведь мы исполняем чужое, — говорит Никита.

Несмотря на то, что музыканты стали известны благодаря своим каверам, о своем собственном творчестве они думают уже давно — вполне возможно, что к юбилею они порадуют фанатов песнями собственного сочинения.

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