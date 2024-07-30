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Лето фоторепортаж «Уедем утром»: как новосибирцы всю ночь пели и танцевали на пляжной вечеринке — на берегу собралось 700 человек

«Уедем утром»: как новосибирцы всю ночь пели и танцевали на пляжной вечеринке — на берегу собралось 700 человек

Парни и девушки собрались на выступление популярной группы «Для меня»

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Концерт группы «Для меня» прошел на Центральном пляже в Академгородке

Все мы любим лето по разным причинам, но как минимум за чувство, будто жизнь становится чуточку легче. Многие составляют списки обязательных дел на три месяца: шашлыки на даче с друзьями, искупаться в водоеме, позагорать, устроить пикник или посетить пляжную вечеринку. В Новосибирске тусовки на берегу проводят практически каждые выходные, особенно в Академгородке. Корреспондентам НГС повезло побывать на одной из самых масштабных вечеринок лета: группа «Для меня» устроила впечатляющее шоу прямо на Центральном пляже. Новосибирцы веселились, танцевали и пели любимые песни ночь напролет: смотрим, как это было.

27 июля на Центральном пляже Академгородка собралось несколько сотен новосибирцев. Причина тому — не только желание провести вечер на берегу, любуясь закатом (хотя и это занятие вполне достойное).

Гости начали подтягиваться на пляжную вечеринку около 19 часов вечера

Парни и девушки потянулись к бару SunDali на вечеринку-концерт популярной группы «Для меня» (For me band). Музыканты нередко устраивают шоу формата open air — у ребят огромная армия поклонников, готовая идти с «Фор ми бэндом» и в пир, и в мир.

На территории бара SunDali собрались поклонники группы

Гости начали собираться около семи часов вечера. До концерта еще два часа — самое время кататься на сапах (а может, и купаться), делать красивые фотографии на пирсе и просто классно проводить время.

До начала концерта можно было покататься на сапах, поиграть в волейбол или бадминтон

Группа «Для меня» играет каверы на популярные песни в разных жанрах: от попсы до рока. Каждый гость концерта обязательно услышит любимую мелодию. Свою историю коллектив начал 5 лет назад.

— Начинали с небольших квартирников, собиралось всего человек пятнадцать. Пели по очереди под гитару разные песни в академовских барах, Co.mein или в Clever. Постепенно начали присоединяться люди: один на гитаре умеет играть, второй на барабанах, — вспоминает вокалист группы Никита Кириллин.

Группа «Для меня» выступает с 2019 года

Фронтмен рассказывает, что они с парнями долго определялись с названием группы, пока строчка из песни «Зверей» «Для тебя» не натолкнула их на мысль сделать группу «Для меня».

— Прикольная игра слов, интересно использовать в таком формате: группа для меня — по-душевному, — объясняет солист.

Внутри бара музыканты организовали сцену, развесили гирлянды — получилась лампово-праздничная атмосфера

Выступление For me band начали в 9 вечера — под овации и одобрительные крики. Мгновенно начались танцы и съемки контента для соцсетей — сегодня без этого никуда.

Вход на вечеринку стоил 1000 рублей

У группы очень разная аудитория, парни и девушки всех возрастов. Ребят любят за репертуар — он постоянно обновляется. К сезону обязательно добавляют несколько новых песен.

Подружки пообещали танцевать до рассвета

Алина, Юля и Даша серьезно настроены на веселье.

— Уедем отсюда утром, — шутят они.

С творчеством группы «Для меня» девушки познакомились давно, в Шерегеше.

— В первый раз в этом году на пляжной вечеринке, на концерте — так классно, атмосфера супер, хотим танцевать до рассвета, — делятся девушки.

Тем временем у сцены у каждого гостя улыбка до ушей — лето, пляж, музыка... Мгновения бесценны

Уже спета песня группы «Звери» — «Все что тебя касается», исполнен хором саундтрек сериала «Не родись красивой» (помните такой?).

— Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой, — дружно поет толпа.

В оригинале песню «Если в сердце живет любовь» поет Юлия Савичева

— Такие парни хорошие, они все заняты, вы не знаете? — задается вопросом небольшая группа девушек, хитро улыбаясь. Инна попросила ее не фотографировать, но рассказала, что ей очень нравится харизматичный гитарист.

Тот самый гитарист, который так понравился Инне

Несмотря на то, что в соцсетях описание группы звучит как «Мужики на любой вкус», из всех пятерых участников свободен только один, а кто именно — неизвестно.

— Пусть сами выясняют, — отшутился Никита Кириллин.

— Спасибо им за Меладзе и Агутина, — сказали девушки

Подруги ждали пляжную вечеринку и рады, что она получилась именно в таком формате. По их мнению, мероприятия такого масштаба в городе устраивают только два музыкальных коллектива: For me band и Porto.

Отличительная черта группы «Для меня» в том, что они выступают с оркестром — это значительно расширяет их возможности.

— Благодаря им я узнала и начала слушать группу The Hatters. Классно, что они их играют — это сложно, — делится Татьяна. — Очень жду песню «Где-то там». Хотелось бы еще «Просто проваливай».

Девушкам нравится придумывать образы для пляжных вечеринок: шляпа, топ, летние брюки или легкий костюм — идеально

Тем временем гости продолжали стекаться на тусовку — многие приехали на электричке, чтобы не стоять в пробках. Судя по обсуждениям собравшихся, затор получился длинный.

— Успели, мы успели, — ликовали девушки, пробираясь ближе к сцене.

Несколько песен Макса Коржа, Monatik или группа «Градусы» — что вам больше нравится?

На концерте For me band можно услышать совершенно разные песни: любимый женщинами Валерий Меладзе резко сменяется на группу «Пикчи!» или Zoloto, новеньких удивляет звучание песни «Арабская ночь», а постоянный зритель уже привык и подпевает.

Песня группы Zoloto «Непроизошло»
Ребята говорят, что все идеально сложилось для того, чтобы они оказались на пляжной вечеринке

Вероника, Паша и Майя решили совместить приятное с полезным: искупаться, погулять по пляжу, послушать концерт и отдохнуть с друзьями.

— Классная группа, стараемся не пропускать их выступления. Они часто устраивают вечеринки на открытом воздухе: в лесу Академгородка или на теплоходе, — говорит компания друзей.

— Мне очень нравится вся эта движуха, я так хотела на пляжную вечеринку — наконец-то! — радуется Вероника.

Момент действительно приятный: красивый закат даже несмотря на облачность, песчаный берег Обского моря и шум воды.

Группа гастролирует по городам страны

За прошлый год группа дала 160 концертов, 100 из которых — публичные мероприятия. Интересно, какая цифра будет в этом году?

Помните такую песню? Дуэт Непара, «Другая причина»
Артем и Таня не в первый раз на концерте группы — им нравится репертуар и атмосфера, которую создают музыканты

— Мы рады, что попали на тусовку — летом хочется больше такого формата, это прикольно. Впереди еще целый август, наслаждаемся, веселимся, смотрим закаты — все классно! — улыбается Таня.

Девушка поделилась, что в Telegram есть группа с афишами летних вечеринок на открытом воздухе, по которой можно отслеживать мероприятия. Координаты обычно высылают день в день: это может быть пляж, лес или какое-нибудь необычное место.

К полуночи отдыхающие окончательно раскрепостились — танцы, общение, знакомства и море новых впечатлений

Концерт состоял из нескольких отделений — в момент, пока музыканты отдыхали, публику развлекал диджей, включая популярные танцевальные хиты.

Валентин пришел на концерт вместе с женой Анной

— Я давно знаю ребят, поддерживаю их. Они активно ведут концертную деятельность, стараются делать что-то интересное и необычное для Новосибирска, и при том — доступное. Их энтузиазм заражает — за это я их и полюбил. Музыкальная индустрия развивается. Если посмотреть с точки зрения публичных проектов, которые инициируют музыкальные коллективы, то в городе три мощных и заметных явления: «Для Меня», проект «Культурно» и группа Porto. А так, конечно, именно групп сильных в городе больше, к примеру «Айвазовский оркестра», — делится мнением Валентин.

Молодой человек исполнил песню «Кукла колдуна» на радость собравшимся, ведь участники «Для Меня» давно перестали ее петь — надоела. В черном списке также песни Анны Асти, Инстасамки и небезызвестная «Батарейка».

Девушкам хотелось потанцевать под песню «Нон-стоп»

Аня и Соня редко тусуются, но концерт «Для меня» пропустить не могли — услышали ребят в баре «Типография» и полюбили.

— Прикольная вечеринка, такая теплая летняя ночь, классная музыка, все очень нравится, — поделились девушки.

Время уже давно ушло за полночь. Расслабленные тусовкой новосибирцы продолжали танцевать и веселиться: кто-то до окончания концерта, а кто-то до рассвета.

Фонарики добавили атмосферы вечеру

По словам Никиты Кириллина, на вечеринке собралось около семисот человек. Следующее выступление запланировано на конец августа — как раз ко дню рождения группы.

— Нам очень приятно, что на концерты приходит такое большое количество людей, но рок-звездами мы себя не считаем. Вот если бы у нас был авторский материал — да, но ведь мы исполняем чужое, — говорит Никита.

Несмотря на то, что музыканты стали известны благодаря своим каверам, о своем собственном творчестве они думают уже давно — вполне возможно, что к юбилею они порадуют фанатов песнями собственного сочинения.

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Пляжная вечеринка Центральный пляж Академгородка Концерт Группа Для меня For me band Open-air
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Комментарии
17
Голая правда
30 июля 2024, 12:07
Ну вот, любителям вечеринок на чужих берегах: чего тут то не потанцевать? Вечеринка у воды? Да ))) если б мне было интересно, я бы лучше сюда съездила бы )))
Эленка
30 июля 2024, 12:05
Дядька в труселях схватил двух девулек и счастлив) Глаза то как горят, молодость вспомнил) Эх)) Красота!
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