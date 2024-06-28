«Что сидишь? Иди танцуй!» Как журналистка НГС искала любовь на вечере знакомств в кафе «Кадриль» — жаркий репортаж

В мире очень много одиноких людей, которые не знают, как с кем-то познакомиться, и боятся свиданий. Из-за этого многие тратят время на сайтах знакомств, но нередко разочаровываются, так и не найдя свое счастье. Правда, все это не про новосибирцев, для которых уже 8 лет в разных известных заведениях проводят встречи знакомств. В самое колоритное из них — кафе «Кадриль» — на один из таких вечеров сходила корреспондент НГС. Подробности — в нашем репортаже.
«Я своего там выцепила»
О том, что в Новосибирске действует клуб знакомств, который организовывает вечера в кафе и клубах, я узнала от своей приятельницы. Олесе за 45, она в разводе и с 3 детьми, но не отчаялась — рассуждает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на слезы по неудавшемуся роману. Однажды Олеся поведала мне, где встретила своего очередного ухажёра.
— Я в «Кадриль» хожу. Там весело, и мужика своего я там выцепила. Пошли как-нибудь со мной, оторвемся, — предложила она.
Ходить по «Кадрилям», чтобы кого-то закадрить, не входило в мои планы. Но в качестве эксперимента для любимых читателей НГС — почему бы и нет. Ведь действительно интересно, насколько вероятно в нашем городе встретить вторую половинку, просто придя в кафе на вечер знакомств.
Приятельница дала номер, с которого в WhatsApp еженедельно приходит рассылка: когда планируется мероприятие и в каком из заведений города. Вечер в кафе «Кадриль» на улице Кирова, как гласила рассылка, был запланирован с 18 до 22 часов. Стоимость входного билета — 400 рублей.
— Уютное, милое кафе! Находится в парковой зоне. Сосны, — завлекают на вечер знакомств организаторы свиданий. — Для желающих познакомиться для серьёзных отношений также есть индивидуальная программа. У нас большая анкетная база.
Для чистоты эксперимента договорились пойти с моим мужчиной, чтобы он поделился своими впечатлениями, а я — своими. Накануне вечера Х очень сильно волновались: у обоих было представление, что внутри кафе нас будут ждать маньяки и маньячки, которые набрасываются сначала голодными взглядами, а потом и голодными телами на любое «свежее мясо».
«У вас свадьба?»
Время подошло, отступать было некуда. Мы поскромнее нарядились и пошли. Уже в парковой зоне из кафе доносится музыка, возле входа на летнюю веранду толпится народ — курит и разговаривает. Мужчина в легкой рубашке недоверчиво спросил у нас:
— Вы, наверное, просто в кафе?
Услышав, что мы пришли знакомиться, отправил к организатору.
По легенде мой спутник был моим братом, с которым мы вместе решили попытать счастья и найти половинки в кафе на вечере знакомств. Организатор взяла с нас плату, выдала билеты и отправила садиться «куда хотим». Веранда, где проходят вечера знакомств, совсем не большая, и к нашему приходу все столики были заняты. Но не все места. В целом, в зале находилось около 30 человек.
Мы присели к серьезному мужчине, одиноко попивавшему пиво в уголке. Как только оказались за одним столом, он спросил:
— У вас что, свадьба?
Мы рассказали свою легенду и стали наблюдать. У противоположной от входа стороны за барной стойкой диджейский пульт, за ним картина в стиле 1990-х — что-то типа блестящих фотообоев на морскую тематику. По бокам от диджея — два крутящихся вентилятора, которые обдувают танцующих. Играют хиты в стиле «О, боже, какой мужчина», что-то про одиноких женщин, которым за 30 (похоже, известное в этом обществе, но не знакомое мне), «Розовый вечер» Шатунова, хиты 90-х, современные композиции, клубная музыка.
От диджейского пульта ведущая ведет конкурсы. Попадаем на один из них: нужно угадать песню, которая проигрывается задом наперед. Я не узнала почти ничего — даже когда карты раскрывали и ставили хиты в оригинальном звучании. Но были среди гостей те, кто угадал почти все композиции. За каждый правильный ответ участникам дарили конфеты, а победителю обещали бутылку шампанского. Женщина-победительница в итоге заявила, что не пьет, и получила в качестве приза мороженое.
На танцполе при этом было горячо. Мужчины в возрасте 45+ и женщины около 40+ (к слову, вопреки расхожему мнению, мужчин на вечере оказалось значительно больше) выплясывали отчаянно и безудержно, несмотря на дикую жару и почти полное отсутствие кислорода на веранде.
Наш сосед по столику постоянно давил на меня и моего «брата», чтобы мы пошли танцевать.
— Ладно, он, а ты то что сидишь? — недоумевал мужчина. — Иди танцуй!
Я попыталась, но долго танцевать не смогла — от духоты по мне полились ручьи пота, а голова стала кружиться. И в тот момент я поразилась решительности этих замечательных людей: в +32 воскресным вечером они отказались от пляжей и дач, чтобы провести время в клубе знакомств с близкими по духу людьми, и выплясывают невероятно крутые танцевальные па.
Одна харизматичная пара в порыве страсти начала выплясывать танго на танцполе, обниматься и кружиться. Этим они продолжили заниматься и за столиком, разбавляя все горячими поцелуями.
Меня на танцы тоже приглашали, правда, я решила отказаться — вдруг бы названый «брат» обиделся.
«Любитель охоты»
Когда сидеть в духоте стало невыносимо, мы решили освежиться на воздухе. Пока мой «брат под прикрытием» уткнулся в гаджет, я решила пообщаться с постояльцами клуба.
Мой собеседник Дмитрий — застенчивый блондин в смелых носках с надписью «Любитель охоты» и изображением мишени. Он ходит на встречи клуба уже около 5 лет и верит, что тут можно встретить свою половину. Но считает, что ему это, скорее всего, не светит.
— Можно ли тут встретить вторую половину, зависит от людей — как они пытаются представить себя. Я знакомился тут с женщиной, но она говорила, что ей нужен рядом мужчина. А у меня проблемы с финансами — я работаю в библиотеке. Женщину же надо куда-то сводить, везде сейчас деньги. А вообще, тут женщины разные: бывают и меркантильные, а бывают хорошие, — рассуждает Дмитрий.
Стильные носки мужчина купил себе сам. Для него надпись на них обозначает именно охоту на женщин, пусть пока и безуспешную.
Еще одна гостья кафе Ольга говорит, что про клуб знакомств знает давно, но ходит порой на его вечера не ради знакомств — ей нравится местная атмосфера.
— Я пришла сюда не первый раз, до этого была тут очень давно. В целом, считаю, что познакомиться и найти свою любовь можно хоть где, и неважно, что это будет за место, — уверена сибирячка.
Еще один участник встречи Сергей Алексеевич овдовел 9 лет назад. Через какое-то время он пришел в клуб знакомств, и даже однажды встретил тут свою любовь. Они долго встречались, но пришлось расстаться — женщина переехала в другой город, а Сергей Алексеевич решил остаться в Новосибирске. Про клуб знакомств он узнал в интернете.
— О вечерах знакомств у меня самые положительные впечатления. С девчонками многими, с кем дружили тут, знакомились, у них уже семьи, — рассказал он. — Клуб классный! Когда со своей женщиной тут познакомился, она назвала это кафе сарайкой. Но такая уютная сарайка! Я знаю две или три пары, которые тут познакомились и живут. Это отдушина, понимаешь? Для пожилых, грубо скажем так.
При этом, лукаво подмечает вдовец, на вечера ходит и молодежь. Например, часто приходят девушки, которым слегка за 25.
По словам одной из организаторов вечера, формат клуба знакомств придумала ее коллега Светлана 10 лет назад. Людей приходит очень много, пары знакомятся, встречаются, общаются.
— Люди с удовольствием приходят, потому что им нужно же где-то знакомиться. Во время танцев девочки сами мальчиков приглашают, мальчики девочек. Они пытаются знакомиться — для этого и приходят. Сегодня, видимо, из-за жары народу очень мало, у нас так никогда не бывает. И пришли сначала мужчины, они были в шоке: где девушки? — улыбается она. — Недавно на нашей вечеринке предложение сделал мужчина. Есть две пары — они познакомились в клубе нашем, уже давно вместе, но приходят к нам танцевать и общаться.
После вечера знакомств впечатления остались двоякие. Но объективно здорово, что у одиноких людей есть силы, а главное желание побороть свои страхи и стеснения, и они идут знакомиться.
Ранее НГС писал о том, как новосибирцам обстоятельства и другие злоключения портили свидания. Одной из героинь публикации свидание на море испортила очень некрасивая, по ее мнению, бабочка.
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