«Что сидишь? Иди танцуй!» Как журналистка НГС искала любовь на вечере знакомств в кафе «Кадриль» — жаркий репортаж

В кафе проходят вечера знакомств уже много лет Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В мире очень много одиноких людей, которые не знают, как с кем-то познакомиться, и боятся свиданий. Из-за этого многие тратят время на сайтах знакомств, но нередко разочаровываются, так и не найдя свое счастье. Правда, все это не про новосибирцев, для которых уже 8 лет в разных известных заведениях проводят встречи знакомств. В самое колоритное из них — кафе «Кадриль» — на один из таких вечеров сходила корреспондент НГС. Подробности — в нашем репортаже.



«Я своего там выцепила»

О том, что в Новосибирске действует клуб знакомств, который организовывает вечера в кафе и клубах, я узнала от своей приятельницы. Олесе за 45, она в разводе и с 3 детьми, но не отчаялась — рассуждает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на слезы по неудавшемуся роману. Однажды Олеся поведала мне, где встретила своего очередного ухажёра.



— Я в «Кадриль» хожу. Там весело, и мужика своего я там выцепила. Пошли как-нибудь со мной, оторвемся, — предложила она.

Ходить по «Кадрилям», чтобы кого-то закадрить, не входило в мои планы. Но в качестве эксперимента для любимых читателей НГС — почему бы и нет. Ведь действительно интересно, насколько вероятно в нашем городе встретить вторую половинку, просто придя в кафе на вечер знакомств.

В кафе обычно больше гостей именно на вечерах знакомств Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Приятельница дала номер, с которого в WhatsApp еженедельно приходит рассылка: когда планируется мероприятие и в каком из заведений города. Вечер в кафе «Кадриль» на улице Кирова, как гласила рассылка, был запланирован с 18 до 22 часов. Стоимость входного билета — 400 рублей.



— Уютное, милое кафе! Находится в парковой зоне. Сосны, — завлекают на вечер знакомств организаторы свиданий. — Для желающих познакомиться для серьёзных отношений также есть индивидуальная программа. У нас большая анкетная база.



Для чистоты эксперимента договорились пойти с моим мужчиной, чтобы он поделился своими впечатлениями, а я — своими. Накануне вечера Х очень сильно волновались: у обоих было представление, что внутри кафе нас будут ждать маньяки и маньячки, которые набрасываются сначала голодными взглядами, а потом и голодными телами на любое «свежее мясо».

«У вас свадьба?»

Время подошло, отступать было некуда. Мы поскромнее нарядились и пошли. Уже в парковой зоне из кафе доносится музыка, возле входа на летнюю веранду толпится народ — курит и разговаривает. Мужчина в легкой рубашке недоверчиво спросил у нас:



— Вы, наверное, просто в кафе?



Услышав, что мы пришли знакомиться, отправил к организатору.



По легенде мой спутник был моим братом, с которым мы вместе решили попытать счастья и найти половинки в кафе на вечере знакомств. Организатор взяла с нас плату, выдала билеты и отправила садиться «куда хотим». Веранда, где проходят вечера знакомств, совсем не большая, и к нашему приходу все столики были заняты. Но не все места. В целом, в зале находилось около 30 человек.

В зале горят огоньки и очень жарко Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мы присели к серьезному мужчине, одиноко попивавшему пиво в уголке. Как только оказались за одним столом, он спросил:



— У вас что, свадьба?



Мы рассказали свою легенду и стали наблюдать. У противоположной от входа стороны за барной стойкой диджейский пульт, за ним картина в стиле 1990-х — что-то типа блестящих фотообоев на морскую тематику. По бокам от диджея — два крутящихся вентилятора, которые обдувают танцующих. Играют хиты в стиле «О, боже, какой мужчина», что-то про одиноких женщин, которым за 30 (похоже, известное в этом обществе, но не знакомое мне), «Розовый вечер» Шатунова, хиты 90-х, современные композиции, клубная музыка.

От диджейского пульта ведущая ведет конкурсы. Попадаем на один из них: нужно угадать песню, которая проигрывается задом наперед. Я не узнала почти ничего — даже когда карты раскрывали и ставили хиты в оригинальном звучании. Но были среди гостей те, кто угадал почти все композиции. За каждый правильный ответ участникам дарили конфеты, а победителю обещали бутылку шампанского. Женщина-победительница в итоге заявила, что не пьет, и получила в качестве приза мороженое.

Вентиляторы у диджейского пульта не спасают от жары Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На танцполе при этом было горячо. Мужчины в возрасте 45+ и женщины около 40+ (к слову, вопреки расхожему мнению, мужчин на вечере оказалось значительно больше) выплясывали отчаянно и безудержно, несмотря на дикую жару и почти полное отсутствие кислорода на веранде.



Люди танцуют в кафе, несмотря на жуткую духоту Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Наш сосед по столику постоянно давил на меня и моего «брата», чтобы мы пошли танцевать.

— Ладно, он, а ты то что сидишь? — недоумевал мужчина. — Иди танцуй!



Я попыталась, но долго танцевать не смогла — от духоты по мне полились ручьи пота, а голова стала кружиться. И в тот момент я поразилась решительности этих замечательных людей: в +32 воскресным вечером они отказались от пляжей и дач, чтобы провести время в клубе знакомств с близкими по духу людьми, и выплясывают невероятно крутые танцевальные па.



Одну из пар захлестнула страсть, и после яркого танго на танцполе они предались ей за столиком Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Одна харизматичная пара в порыве страсти начала выплясывать танго на танцполе, обниматься и кружиться. Этим они продолжили заниматься и за столиком, разбавляя все горячими поцелуями.

Меня на танцы тоже приглашали, правда, я решила отказаться — вдруг бы названый «брат» обиделся.



«Любитель охоты»

Когда сидеть в духоте стало невыносимо, мы решили освежиться на воздухе. Пока мой «брат под прикрытием» уткнулся в гаджет, я решила пообщаться с постояльцами клуба.



Мой собеседник Дмитрий — застенчивый блондин в смелых носках с надписью «Любитель охоты» и изображением мишени. Он ходит на встречи клуба уже около 5 лет и верит, что тут можно встретить свою половину. Но считает, что ему это, скорее всего, не светит.

— Можно ли тут встретить вторую половину, зависит от людей — как они пытаются представить себя. Я знакомился тут с женщиной, но она говорила, что ей нужен рядом мужчина. А у меня проблемы с финансами — я работаю в библиотеке. Женщину же надо куда-то сводить, везде сейчас деньги. А вообще, тут женщины разные: бывают и меркантильные, а бывают хорошие, — рассуждает Дмитрий.

Носки Дмитрия говорят о многом Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Стильные носки мужчина купил себе сам. Для него надпись на них обозначает именно охоту на женщин, пусть пока и безуспешную.



Еще одна гостья кафе Ольга говорит, что про клуб знакомств знает давно, но ходит порой на его вечера не ради знакомств — ей нравится местная атмосфера.



— Я пришла сюда не первый раз, до этого была тут очень давно. В целом, считаю, что познакомиться и найти свою любовь можно хоть где, и неважно, что это будет за место, — уверена сибирячка.

По словам организаторов, многие пары познакомились тут, но продолжают ходить в клуб ради танцев и общения Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Еще один участник встречи Сергей Алексеевич овдовел 9 лет назад. Через какое-то время он пришел в клуб знакомств, и даже однажды встретил тут свою любовь. Они долго встречались, но пришлось расстаться — женщина переехала в другой город, а Сергей Алексеевич решил остаться в Новосибирске. Про клуб знакомств он узнал в интернете.



— О вечерах знакомств у меня самые положительные впечатления. С девчонками многими, с кем дружили тут, знакомились, у них уже семьи, — рассказал он. — Клуб классный! Когда со своей женщиной тут познакомился, она назвала это кафе сарайкой. Но такая уютная сарайка! Я знаю две или три пары, которые тут познакомились и живут. Это отдушина, понимаешь? Для пожилых, грубо скажем так.



При этом, лукаво подмечает вдовец, на вечера ходит и молодежь. Например, часто приходят девушки, которым слегка за 25.

Несмотря на жару, в «Кадрили» танцуют, как в последний раз Источник: НГС

По словам одной из организаторов вечера, формат клуба знакомств придумала ее коллега Светлана 10 лет назад. Людей приходит очень много, пары знакомятся, встречаются, общаются.

— Люди с удовольствием приходят, потому что им нужно же где-то знакомиться. Во время танцев девочки сами мальчиков приглашают, мальчики девочек. Они пытаются знакомиться — для этого и приходят. Сегодня, видимо, из-за жары народу очень мало, у нас так никогда не бывает. И пришли сначала мужчины, они были в шоке: где девушки? — улыбается она. — Недавно на нашей вечеринке предложение сделал мужчина. Есть две пары — они познакомились в клубе нашем, уже давно вместе, но приходят к нам танцевать и общаться.



После вечера знакомств впечатления остались двоякие. Но объективно здорово, что у одиноких людей есть силы, а главное желание побороть свои страхи и стеснения, и они идут знакомиться.



Ранее НГС писал о том, как новосибирцам обстоятельства и другие злоключения портили свидания. Одной из героинь публикации свидание на море испортила очень некрасивая, по ее мнению, бабочка.

