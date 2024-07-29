Поваленные деревья, разбитые окна и затопленные улицы: последствия ливня в Новосибирске — кадры буйства стихии

Ливень, который сегодня обрушился на Новосибирск, продолжался около получаса, но и за это время успел нанести урон. Так, в многоэтажке на улице Трикотажной ветром сорвало балкон, обломки упали на рядом припаркованные машины.
А в Заельцовском районе дерево упало прямо на детскую площадку.
На улице Учительской дерево придавило седан Hyundai Solaris. Предположительно, это произошло прямо во время движения автомобиля.
В Калининском районе новосибирца чуть ветром не унесло.
А такая ситуация на улице Александра Невского. Кругом поваленные деревья.
Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.
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