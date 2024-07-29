Поваленные деревья, разбитые окна и затопленные улицы: последствия ливня в Новосибирске — кадры буйства стихии

Гроза прошла вечером 29 июля Источник: читательница НГС Марина, Новосибирск с огоньком











Ливень, который сегодня обрушился на Новосибирск, продолжался около получаса, но и за это время успел нанести урон. Так, в многоэтажке на улице Трикотажной ветром сорвало балкон, обломки упали на рядом припаркованные машины.

Источник: Новосибирский паблик

А в Заельцовском районе дерево упало прямо на детскую площадку.

Источник: АСТ-54

На улице Учительской дерево придавило седан Hyundai Solaris. Предположительно, это произошло прямо во время движения автомобиля.

Источник: АСТ-54

В Калининском районе новосибирца чуть ветром не унесло.

Источник: Новосибирск с огоньком

А такая ситуация на улице Александра Невского. Кругом поваленные деревья.

Источник: Новосибирск с огоньком











Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.