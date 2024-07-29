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Лето Поваленные деревья, разбитые окна и затопленные улицы: последствия ливня в Новосибирске — кадры буйства стихии

Поваленные деревья, разбитые окна и затопленные улицы: последствия ливня в Новосибирске — кадры буйства стихии

Непогода продолжалась всего полчаса

6 282
44 комментария
Гроза прошла вечером 29 июля

Ливень, который сегодня обрушился на Новосибирск, продолжался около получаса, но и за это время успел нанести урон. Так, в многоэтажке на улице Трикотажной ветром сорвало балкон, обломки упали на рядом припаркованные машины.

А в Заельцовском районе дерево упало прямо на детскую площадку.

На улице Учительской дерево придавило седан Hyundai Solaris. Предположительно, это произошло прямо во время движения автомобиля.

В Калининском районе новосибирца чуть ветром не унесло.

А такая ситуация на улице Александра Невского. Кругом поваленные деревья.

Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.

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Комментарии
45
281823233
29 июля 2024, 22:28
Ни капли не упало
Красивая.
29 июля 2024, 22:40
Дзержинскей район-нифига!!!! Тачку ставил наночь под деревьями (мест на стоянке небыло) и все норм.
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