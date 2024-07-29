НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

южн.

 743мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,56
EUR 94,14

СРОЧНО

Следы двух крупных волков обнаружили в НСО

Кто сидел за рулём BMW
Новосибирск ведет соцсети
Три башни над 1-й Ельцовкой
Работа в Новосибирске
Чемпион из хрущёвки
Июльфест в Новосибирске
Безопасны ли БАДы для потенции
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Лето Гром и раскаты молнии: улицы Новосибирска ушли под воду после ливня — кадры затопленных улиц

Гром и раскаты молнии: улицы Новосибирска ушли под воду после ливня — кадры затопленных улиц

Дождь продлится всего полчаса

3 033
24 комментария
Температура воздуха +25...+27 градусов

Мощный ливень с громом и сильным ветром обрушился на Новосибирск. За считанные минуты, улицы города превратились в каналы Венеции. Читатели НГС присылают в редакцию фото и видео затопленных дорог.

По данным «Яндекс. Погода», дождь в Новосибирске продлится до 21:30. Температура воздуха +25…+27 градусов.

Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ

ПО ТЕМЕ
Дождь Новосибирск Ливень
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
aonmaster
29 июля 2024, 21:38
Ливнёвки всё при ногте ремонтировали, ремонтировали, да невыдоремонтировали!
Дааа...уж
29 июля 2024, 22:01
гроза была ровно 5 минут вот же событие... Ну а так то делайте выводы...5 минут и как в Венеции...капец же
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Елена,61

Олег,37

Юлия,45

Светлана,63

Андрей Дик,36

Лиза,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление