Гром и раскаты молнии: улицы Новосибирска ушли под воду после ливня — кадры затопленных улиц

Мощный ливень с громом и сильным ветром обрушился на Новосибирск. За считанные минуты, улицы города превратились в каналы Венеции. Читатели НГС присылают в редакцию фото и видео затопленных дорог.
По данным «Яндекс. Погода», дождь в Новосибирске продлится до 21:30. Температура воздуха +25…+27 градусов.
Ранее НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.
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