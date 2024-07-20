НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

южн.

 740мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Что известно о подозреваемом в похищении человека

Штраф из-за скорой
Новосибирск ведет соцсети
Новые детали ЧП на Линейной
Июльфест в Новосибирске
Проверяем арбузы на нитраты
Разоблачили мифы об имплантах
Делает гигантские торты
Лайфхаки для работодателей
Журналист открыла кинокомпанию
НГС в Telegram
Лето Недельные дожди и похолодание до +14 градусов: какая погода ждет новосибирцев в первой половине августа

Недельные дожди и похолодание до +14 градусов: какая погода ждет новосибирцев в первой половине августа

НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, как начнется последний месяц лета

1 457
3 комментария
Несколько источников уверяют, что август будет дождливым, но один считает, что солнце все-таки будет часто появляться в городе

Совсем скоро наступит последний месяц лета, на август уже многие построили планы, но оказывается первая половина месяца не порадует новосибирцев солнечной погодой. Специалисты ожидают дождливые и пасмурные дни, но солнце все же может появиться. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.

Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Август начнется с дождей, но уже с конца второй недели выглянет солнце. Правда, аномально жаркой погоды уже не будет, в среднем днем температура поднимется +20 градусов, самым теплым днем станет 11 августа, а самым холодным — 3 августа. Запланировать отдых на природе лучше всего с 8 по 11 августа, тогда осадков не будет и выглянет солнце.

Сервис прогнозирует умеренную температуру в августе с большим количеством облачных дней

Gismeteo также сообщает о большом количестве дождливых дней. В начале августа осадки будут идти в течение трех дней, ясной погоды синоптики и вовсе не ожидают. Средняя температура днем будет равна +21 градуса. Самым теплым днем станет 6 августа, тогда температура поднимется до +22 градусов, при этом серьезных похолоданий сервис не ожидает. Дожди могут идти семь дней подряд с 12 по 18 августа.

Gismeteo прогнозирует умеренную температуру, дождливую и пасмурную погоду

По данным World Weathe, осадков почти не будет, единственное дожди могут идти в течение четырех дней в начале месяца. На оставшейся период сервис прогнозируют солнечную, иногда облачную погоду. Самым теплым днем станет 5 августа, тогда температура поднимется до +25 градусов, в самым холодным — 4 августа, в этот день похолодает до +18 градусов. Солнечная погода, отмечает сервис, будет с 5 по 11 августа, правда, 8 августа город может накрыть облачная погода.

World Weathe уверяет, что август в Новосибирске будет солнечным

НГС также изучал прогноз погоды на весь август, сервисы также ожидают дождливую погоду, но еще и с перепадами температуры.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Погода Прогноз погоды Август Сервисы Дожди Солнце Облачность Температура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Марго. Вредная
20 июля 2024, 15:41
Всё. Лето прошло. Впереди подлая промозглая осень...
Гость
20 июля 2024, 15:02
«Цифры дают траекторию»: нумеролог объяснила, как дата рождения влияет на судьбу человека
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Павел,45

Семён,33

Dmit_Ok,33

Андрей,49

Павел,38

Ася,33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление