Недельные дожди и похолодание до +14 градусов: какая погода ждет новосибирцев в первой половине августа

Несколько источников уверяют, что август будет дождливым, но один считает, что солнце все-таки будет часто появляться в городе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Совсем скоро наступит последний месяц лета, на август уже многие построили планы, но оказывается первая половина месяца не порадует новосибирцев солнечной погодой. Специалисты ожидают дождливые и пасмурные дни, но солнце все же может появиться. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду прогнозируют синоптики на август.



Сервис «Яндекс.Погода» составляет прогноз по статистике за последние 10 лет. Август начнется с дождей, но уже с конца второй недели выглянет солнце. Правда, аномально жаркой погоды уже не будет, в среднем днем температура поднимется +20 градусов, самым теплым днем станет 11 августа, а самым холодным — 3 августа. Запланировать отдых на природе лучше всего с 8 по 11 августа, тогда осадков не будет и выглянет солнце.

Сервис прогнозирует умеренную температуру в августе с большим количеством облачных дней Источник: «Яндекс.Погода»











Gismeteo также сообщает о большом количестве дождливых дней. В начале августа осадки будут идти в течение трех дней, ясной погоды синоптики и вовсе не ожидают. Средняя температура днем будет равна +21 градуса. Самым теплым днем станет 6 августа, тогда температура поднимется до +22 градусов, при этом серьезных похолоданий сервис не ожидает. Дожди могут идти семь дней подряд с 12 по 18 августа.

Gismeteo прогнозирует умеренную температуру, дождливую и пасмурную погоду Источник: Gismeteo.ru











По данным World Weathe, осадков почти не будет, единственное дожди могут идти в течение четырех дней в начале месяца. На оставшейся период сервис прогнозируют солнечную, иногда облачную погоду. Самым теплым днем станет 5 августа, тогда температура поднимется до +25 градусов, в самым холодным — 4 августа, в этот день похолодает до +18 градусов. Солнечная погода, отмечает сервис, будет с 5 по 11 августа, правда, 8 августа город может накрыть облачная погода.

World Weathe уверяет, что август в Новосибирске будет солнечным Источник: World-weather.ru











НГС также изучал прогноз погоды на весь август, сервисы также ожидают дождливую погоду, но еще и с перепадами температуры.