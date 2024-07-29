НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

ю-з.

 744мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Мэрия хочет изъять участок Хилокской

Кто сидел за рулём BMW
Новосибирск ведет соцсети
Три башни над 1-й Ельцовкой
Работа в Новосибирске
Чемпион из хрущёвки
Июльфест в Новосибирске
Безопасны ли БАДы для потенции
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Лето Затопило дороги и снесло крыши: последствия новосибирского ливня — из-за осадков были отключения света

Затопило дороги и снесло крыши: последствия новосибирского ливня — из-за осадков были отключения света

Специалисты устраняют последствия непогоды

3 118
12 комментариев
Из-за осадков приостанавливали работу троллейбусов

В Новосибирской области отчитались о последствиях непогоды: на выходных в регионе затопило дороги, снесло крыши и повалило деревья. Информацию озвучил сегодня, 29 июля, начальник ГУ МЧС Виктор Орлов во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

По словам Виктора Орлова, в МЧС из-за ливней на прошлой недели поступали сообщения о падении деревьев, повреждении машин, подтоплении дорог в Новосибирске. Пострадавших из-за непогоды нет.

— Коченевском и Татарском районах области произошло повреждение кровель шести домов. На территории Новосибирска и шести районов области произошло нарушение электроснабжения, под отключение попали около 6 тысяч домов с населением свыше 25 тысяч человек и 53 социальных объектов. В Коченевском и Новосибирском районах восстановительные работы продолжаются, к 12:00 планируют все устранить, — сообщил Виктор Орлов.

В официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска также рассказали, что в ЕДДС поступило 22 обращения, например, сообщили о подтоплении подвала дома на улице Республиканской и подтоплении части дороги на улице Орджоникидзе. Из-за разлившихся рек на улицах останавливали движение троллейбусов и трамваев в Дзержинском, Кировском, Ленинском и Центральном районах. К 15:00 вчерашнего дня движение восстановили.

— Также из-за непогоды упавшие деревья повредили автотранспорт на улицах Кропоткина и Потанинской, перегородили проезжую часть на улице Зорге, оборвали кабель на улицах Толбухина, Серафимовича. Произошло 9 отключений электроэнергии, — рассказали в мэрии.

Информацию обо всем последствиях передали в администрации районов, сейчас специалисты устраняют неполадки. Упавшие деревья убрали с проезжей части.

Вчера город утонул из-за ливня, НГС в режиме онлайн следил за тем, как горожане справляются с осадками. Сегодня Новосибирск и вовсе накрыл густой туман, из-за этого более десяти рейсов не смогли сесть в аэропорту Толмачево и улетели в другие города, еще двадцать задержались.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Ливень Последствия ливня Дождь Непогода Мэрия Новосибирска Затопило дороги Электричество
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
29 июля 2024, 13:11
"из-за ливней на прошлой недели ".......ппц..... оценка ДВА. Срочно учить окончания разных падежей... Четвертый класс общеобразовательной школы.....................................
Гость
29 июля 2024, 13:05
Как всегда, ничего удивительного...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Андрей Дик,36

Solnce,47

Лиза,41

Алевтина,49

Лена,57

Анжела,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление