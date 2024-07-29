Затопило дороги и снесло крыши: последствия новосибирского ливня — из-за осадков были отключения света

Из-за осадков приостанавливали работу троллейбусов Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











В Новосибирской области отчитались о последствиях непогоды: на выходных в регионе затопило дороги, снесло крыши и повалило деревья. Информацию озвучил сегодня, 29 июля, начальник ГУ МЧС Виктор Орлов во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.



По словам Виктора Орлова, в МЧС из-за ливней на прошлой недели поступали сообщения о падении деревьев, повреждении машин, подтоплении дорог в Новосибирске. Пострадавших из-за непогоды нет.

— Коченевском и Татарском районах области произошло повреждение кровель шести домов. На территории Новосибирска и шести районов области произошло нарушение электроснабжения, под отключение попали около 6 тысяч домов с населением свыше 25 тысяч человек и 53 социальных объектов. В Коченевском и Новосибирском районах восстановительные работы продолжаются, к 12:00 планируют все устранить, — сообщил Виктор Орлов.

В официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска также рассказали, что в ЕДДС поступило 22 обращения, например, сообщили о подтоплении подвала дома на улице Республиканской и подтоплении части дороги на улице Орджоникидзе. Из-за разлившихся рек на улицах останавливали движение троллейбусов и трамваев в Дзержинском, Кировском, Ленинском и Центральном районах. К 15:00 вчерашнего дня движение восстановили.

— Также из-за непогоды упавшие деревья повредили автотранспорт на улицах Кропоткина и Потанинской, перегородили проезжую часть на улице Зорге, оборвали кабель на улицах Толбухина, Серафимовича. Произошло 9 отключений электроэнергии, — рассказали в мэрии.

Информацию обо всем последствиях передали в администрации районов, сейчас специалисты устраняют неполадки. Упавшие деревья убрали с проезжей части.

Вчера город утонул из-за ливня, НГС в режиме онлайн следил за тем, как горожане справляются с осадками. Сегодня Новосибирск и вовсе накрыл густой туман, из-за этого более десяти рейсов не смогли сесть в аэропорту Толмачево и улетели в другие города, еще двадцать задержались.