+30 градусов и выше: аномальная жара возвращается в Новосибирск — предупреждение от МЧС

Жара ожидается в регионе с 24 по 29 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жителей Новосибирской области предупредили об аномальной жаре. По данным МЧС, высокие температуры ожидаются в регионе с 24 по 29 июля.



— Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше в Новосибирской области с 24 по 29 июля, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.

Новосибирцев попросили быть внимательными Источник: МЧС











По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 24 июля температура воздуха днем в Новосибирске прогреется до +28…+30 градусов, ночью термометры покажут до +16…+18 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.



Также по данным регионального МЧС, в Новосибирской области днем 24 и ночь 25 июля по западным районам ожидаются местами сильные дожди, грозы, ливни, град. Возможно усиление ветра до 20 м/с.



Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов на август, до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а 12 дней прогнозируют дожди.

