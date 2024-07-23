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Лето +30 градусов и выше: аномальная жара возвращается в Новосибирск — предупреждение от МЧС

+30 градусов и выше: аномальная жара возвращается в Новосибирск — предупреждение от МЧС

Высокие температуры продлятся практически неделю

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7 комментариев
Жара ожидается в регионе с 24 по 29 июля

Жителей Новосибирской области предупредили об аномальной жаре. По данным МЧС, высокие температуры ожидаются в регионе с 24 по 29 июля.

— Ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше в Новосибирской области с 24 по 29 июля, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.

Новосибирцев попросили быть внимательными

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 24 июля температура воздуха днем в Новосибирске прогреется до +28…+30 градусов, ночью термометры покажут до +16…+18 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Также по данным регионального МЧС, в Новосибирской области днем 24 и ночь 25 июля по западным районам ожидаются местами сильные дожди, грозы, ливни, град. Возможно усиление ветра до 20 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды сервисов на август, до последнего месяца лета остается чуть больше двух недель. Месяц ожидается переменчивый, перепады температур могут доходить до 25 градусов, а 12 дней прогнозируют дожди.

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Комментарии
7
mirror
23 июля 2024, 16:09
Жара - уходи, ты уже надоела, хватит возвращаться!
Dio RJ
23 июля 2024, 16:19
С каких это пор температура >30 стала аномальной для НСО. Практически не бывает таких летних сезонов, чтоб температура не перешагивала бы 30-ти градусную отметку. В Якутии каждый год бывает >30, а у нас это аномально?!
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