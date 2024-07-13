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Лето фоторепортаж Что происходит на пляжах Сочи прямо сейчас. Фото и видео

Что происходит на пляжах Сочи прямо сейчас. Фото и видео

Если собираетесь отдохнуть на главном курорте страны, посмотрите, как он выглядит

338
2 комментария
В самом центре Сочи на «Маяке»

Сочи и в прежние времена был самым востребованным курортом в стране. Сейчас особенно. Из страны для многих выехать стало сложно, да и большинство россиян по привычке считает, что у нас будет дешевле, чем за рубежом, хотя часто это оказывается далеко не так. Тем не менее народ едет. Администрация Сочи радостно рапортует, что сейчас на курорте загорает почти 200 тысяч гостей. Средняя загрузка отелей и гостиниц составляет 86,3 процента. Если честно, как пишет наш сочинский журналист Анна Грицевич, верится в это с трудом. На городском пляже «Чайка» в Адлере утром в выходной народ, конечно, есть, но не так много, как хотелось бы для сенсации. Не напишешь, что люди лежат друг на друге, а яблоку негде упасть. Для яблок место найдется. Большинство шезлонгов пустует, люди загорают на полотенцах. Кстати, нужно отдать должное: в этом году лежаками, зонтами заставили не весь пляж.

Это, кстати, излюбленное средство сочинских отельеров и властей сокращать число загорающих на пляжах — взвинтить цены на лежаки и зонтики так, чтобы лишний раз к морю идти не хотелось. Взять два лежака и зонт — 1200 для семья. Десять дней — 12 тысяч. Вот и идут люди с полотенцами и пледами. Или просто на гальке загорают.

Впрочем, сейчас отпускников больше, чем цены, волнует здоровье. Нечистоты в воде — настоящее проклятие для сочинских курортников. Сейчас, говорят, уже почти все приезжие болеют ротавирусом. О чем мы уже рассказывали. Тем не менее народ продолжает прибывать.

Отпуск на гальке

Отдыхающие, впрочем, сильно не ропщут. Для них главное — море. И какая разница, на чем сидеть или лежать!

Разгар июля, вода прогрелась, и есть ощущение, что отпуск удался!

К морю еще можно пробраться и даже найти место для своего лежака
Пляж «Маяк» в центре Сочи
Цивильно и под флагом
Пляж «Чайка» в центре Адлера
Больше всего туристы сейчас боятся подхватить заразу в море
Торговцы при любом скоплении народа найдут дорогу к отдыхающим

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Комментарии
2
Гость
13 июля 2024, 11:32
Мой морковка 6 см в отдыхе на пляже не нуждается!
Гость
13 июля 2024, 11:39
Что за удовольствие в каках плавать ?
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