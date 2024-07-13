Что происходит на пляжах Сочи прямо сейчас. Фото и видео

Сочи и в прежние времена был самым востребованным курортом в стране. Сейчас особенно. Из страны для многих выехать стало сложно, да и большинство россиян по привычке считает, что у нас будет дешевле, чем за рубежом, хотя часто это оказывается далеко не так. Тем не менее народ едет. Администрация Сочи радостно рапортует, что сейчас на курорте загорает почти 200 тысяч гостей. Средняя загрузка отелей и гостиниц составляет 86,3 процента. Если честно, как пишет наш сочинский журналист Анна Грицевич, верится в это с трудом. На городском пляже «Чайка» в Адлере утром в выходной народ, конечно, есть, но не так много, как хотелось бы для сенсации. Не напишешь, что люди лежат друг на друге, а яблоку негде упасть. Для яблок место найдется. Большинство шезлонгов пустует, люди загорают на полотенцах. Кстати, нужно отдать должное: в этом году лежаками, зонтами заставили не весь пляж.