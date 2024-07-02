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Лето До +27 градусов и дожди: чего новосибирцам ждать в первой декаде июля — прогноз от синоптиков

До +27 градусов и дожди: чего новосибирцам ждать в первой декаде июля — прогноз от синоптиков

Ливни ожидаются в ближайшее время

388
2 комментария
В конце декады специалисты ожидают ливни, в области может пойти град

Начало июля не порадует новосибирцев жарой и палящим солнцем, которые были в конце июня. На смену пеклу придут дожди и умеренно теплые температуры. Об этом рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

— Ожидается, что среднедекадная температура составит +19... +23 градуса. Это выше нормы на 1–2 градуса. Ночью будет преобладать температура +12... +17 градусов, днем воздух прогреется до +20... +27 градусов. В начале декады температура местами поднимется до +32 градусов. Кратковременные дожди и грозы предполагаются в большинстве дней декады, в начале — ливни, — объяснила Наталья Кичанова.

По области синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и град.

29 июня в День молодежи Новосибирск побил температурный рекорд, выше воздух погрелся только 80 лет назад. И вообще конец июня оказался жарким, новосибирцы делились рассказами о том, как проводят один из самых жарких дней.

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Комментарии
2
Гость
2 июля 2024, 08:30
Что - то дожди по прогнозу 2 дня уже, и где они?
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